https://ria.ru/20240320/ukraina-1934497385.html
В Раде раскрыли, куда конкретно Макрон хочет направить войска
В Раде раскрыли, куда конкретно Макрон хочет направить войска - РИА Новости, 20.03.2024
В Раде раскрыли, куда конкретно Макрон хочет направить войска
Франция рассматривает возможность отправки контингента на Украину в приграничные с Белоруссией районы, заявил депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T15:57
2024-03-20T15:57
2024-03-20T16:09
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Франция рассматривает возможность отправки контингента на Украину в приграничные с Белоруссией районы, заявил депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале."Прорабатывается идея миссии из европейских солдат на границе с Беларусью, которая высвободит с этого направления украинских военных. Это позволит укрепить Восточное и Южное направления", — написал он.Депутат раскрыл, что Франция рассматривает еще два варианта помощи ВСУ. Первый – создать общую базу для подготовки солдат и производства боеприпасов на Западе Украины. Второй – разместить французские войска в определенных районах страны.Гончаренко назвал эту информацию сенсационной.Политик добавил, что президент Франции Эммануэль Макрон серьезно настроен направить на Украину военный контингент, хоть его примерный состав пока и неизвестен. Более того, продолжил он, Париж работает над созданием коалиции союзников, куда скорее всего войдут Польша и страны Прибалтики.В конце февраля французский президент сообщил, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, консенсус пока не достигнут, "но ничего исключать нельзя". В ходе встречи с лидерами оппозиции в начале марта Макрон вновь заявил, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощиКиеву.Накануне директор СВР Сергей Нарышкин заявил, что Париж готовит контингент для отправки на Украину, на первом этапе он составит около двух тысяч военных.Президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости предупредил, что ввод европейского контингента на Украину никак не изменит ситуацию на поле боя и лишь приведет к тяжелым последствиям для Киева. В ответ на слова Макрона об отсутствии у Франции красных линий в отношении поддержки Украины Путин заявил, что и у России не будет красных линий против государств с таким подходом.
https://ria.ru/20240320/ukraina-1934486392.html
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в мире, украина, франция, белоруссия, алексей гончаренко, владимир путин, сергей нарышкин, верховная рада украины, вооруженные силы украины, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
В мире, Украина, Франция, Белоруссия, Алексей Гончаренко, Владимир Путин, Сергей Нарышкин, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
В Раде раскрыли, куда конкретно Макрон хочет направить войска
Гончаренко: Франция может направить войска на Украину к границе с Белоруссией
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости.
Франция рассматривает возможность отправки контингента на Украину в приграничные с Белоруссией районы, заявил депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко в своем Telegram
-канале.
"Прорабатывается идея миссии из европейских солдат на границе с Беларусью, которая высвободит с этого направления украинских военных. Это позволит укрепить Восточное и Южное направления", — написал он.
Обострит проблему. Киеву рассказали о неприятном "недоразумении"
Депутат раскрыл, что Франция рассматривает еще два варианта помощи ВСУ. Первый – создать общую базу для подготовки солдат и производства боеприпасов на Западе Украины. Второй – разместить французские войска в определенных районах страны.
Гончаренко назвал эту информацию сенсационной.
Политик добавил, что президент Франции Эммануэль Макрон серьезно настроен направить на Украину военный контингент, хоть его примерный состав пока и неизвестен. Более того, продолжил он, Париж работает над созданием коалиции союзников, куда скорее всего войдут Польша и страны Прибалтики.
В конце февраля французский президент сообщил, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, консенсус пока не достигнут, "но ничего исключать нельзя". В ходе встречи с лидерами оппозиции в начале марта Макрон вновь заявил, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощиКиеву.
Франция не возьмет инициативу в военных действиях на Украине, заявил Макрон
Накануне директор СВР Сергей Нарышкин заявил, что Париж готовит контингент для отправки на Украину, на первом этапе он составит около двух тысяч военных.
Президент России Владимир Путин
в интервью журналисту Дмитрию Киселеву
для "России 1" и РИА Новости предупредил, что ввод европейского контингента на Украину никак не изменит ситуацию на поле боя и лишь приведет к тяжелым последствиям для Киева
. В ответ на слова Макрона об отсутствии у Франции красных линий в отношении поддержки Украины Путин заявил, что и у России не будет красных линий против государств с таким подходом.
"Такого не было". Во Франции неожиданно высказались о России