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В Раде раскрыли, куда конкретно Макрон хочет направить войска - РИА Новости, 20.03.2024
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15:57 20.03.2024 (обновлено: 16:09 20.03.2024)
https://ria.ru/20240320/ukraina-1934497385.html
В Раде раскрыли, куда конкретно Макрон хочет направить войска
В Раде раскрыли, куда конкретно Макрон хочет направить войска - РИА Новости, 20.03.2024
В Раде раскрыли, куда конкретно Макрон хочет направить войска
Франция рассматривает возможность отправки контингента на Украину в приграничные с Белоруссией районы, заявил депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T15:57
2024-03-20T16:09
в мире
украина
франция
белоруссия
алексей гончаренко
владимир путин
сергей нарышкин
верховная рада украины
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Франция рассматривает возможность отправки контингента на Украину в приграничные с Белоруссией районы, заявил депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале."Прорабатывается идея миссии из европейских солдат на границе с Беларусью, которая высвободит с этого направления украинских военных. Это позволит укрепить Восточное и Южное направления", — написал он.Депутат раскрыл, что Франция рассматривает еще два варианта помощи ВСУ. Первый – создать общую базу для подготовки солдат и производства боеприпасов на Западе Украины. Второй – разместить французские войска в определенных районах страны.Гончаренко назвал эту информацию сенсационной.Политик добавил, что президент Франции Эммануэль Макрон серьезно настроен направить на Украину военный контингент, хоть его примерный состав пока и неизвестен. Более того, продолжил он, Париж работает над созданием коалиции союзников, куда скорее всего войдут Польша и страны Прибалтики.В конце февраля французский президент сообщил, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, консенсус пока не достигнут, "но ничего исключать нельзя". В ходе встречи с лидерами оппозиции в начале марта Макрон вновь заявил, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощиКиеву.Накануне директор СВР Сергей Нарышкин заявил, что Париж готовит контингент для отправки на Украину, на первом этапе он составит около двух тысяч военных.Президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости предупредил, что ввод европейского контингента на Украину никак не изменит ситуацию на поле боя и лишь приведет к тяжелым последствиям для Киева. В ответ на слова Макрона об отсутствии у Франции красных линий в отношении поддержки Украины Путин заявил, что и у России не будет красных линий против государств с таким подходом.
https://ria.ru/20240320/ukraina-1934486392.html
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в мире, украина, франция, белоруссия, алексей гончаренко, владимир путин, сергей нарышкин, верховная рада украины, вооруженные силы украины, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
В мире, Украина, Франция, Белоруссия, Алексей Гончаренко, Владимир Путин, Сергей Нарышкин, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
В Раде раскрыли, куда конкретно Макрон хочет направить войска

Гончаренко: Франция может направить войска на Украину к границе с Белоруссией

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкДепутат Алексей Гончаренко
Депутат Алексей Гончаренко - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Депутат Алексей Гончаренко. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Франция рассматривает возможность отправки контингента на Украину в приграничные с Белоруссией районы, заявил депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.
"Прорабатывается идея миссии из европейских солдат на границе с Беларусью, которая высвободит с этого направления украинских военных. Это позволит укрепить Восточное и Южное направления", — написал он.
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Депутат раскрыл, что Франция рассматривает еще два варианта помощи ВСУ. Первый – создать общую базу для подготовки солдат и производства боеприпасов на Западе Украины. Второй – разместить французские войска в определенных районах страны.
Гончаренко назвал эту информацию сенсационной.
Политик добавил, что президент Франции Эммануэль Макрон серьезно настроен направить на Украину военный контингент, хоть его примерный состав пока и неизвестен. Более того, продолжил он, Париж работает над созданием коалиции союзников, куда скорее всего войдут Польша и страны Прибалтики.
В конце февраля французский президент сообщил, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, консенсус пока не достигнут, "но ничего исключать нельзя". В ходе встречи с лидерами оппозиции в начале марта Макрон вновь заявил, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощиКиеву.
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Президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости предупредил, что ввод европейского контингента на Украину никак не изменит ситуацию на поле боя и лишь приведет к тяжелым последствиям для Киева. В ответ на слова Макрона об отсутствии у Франции красных линий в отношении поддержки Украины Путин заявил, что и у России не будет красных линий против государств с таким подходом.
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