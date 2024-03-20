https://ria.ru/20240320/ukraina-1934494306.html

СМИ: в Киеве оскорбились идеей США о помощи в виде кредитов

СМИ: в Киеве оскорбились идеей США о помощи в виде кредитов - РИА Новости, 20.03.2024

СМИ: в Киеве оскорбились идеей США о помощи в виде кредитов

В Киеве считают оскорбительной идею США о помощи Украине в виде кредитов, сообщает в среду издание Politico со ссылкой на источник, близкий к офису Владимира... РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T15:46

2024-03-20T15:46

2024-03-20T15:46

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. В Киеве считают оскорбительной идею США о помощи Украине в виде кредитов, сообщает в среду издание Politico со ссылкой на источник, близкий к офису Владимира Зеленского. Ранее попавший в список террористов и экстремистов в РФ американский сенатор Линдси Грэм* заявил, что Вашингтону следует оказывать Киеву помощь только в виде займов, поскольку у самих США накопился огромный госдолг. По информации издания, несмотря на то, что эта идея уже в течение нескольких недель обсуждается в американском конгрессе, Киев о ней особо не ставили в известность. Источник отметил, что не слышал никаких конкретных предложений по этой теме в адрес Киева. Однако, Киеву, в целом, эта идея не нравится, пишет газета. По словам источника, на Украине ее считают "несколько оскорбительной" с учетом гарантий безопасности по Будапештскому меморандуму. Несмотря на выделение США "уникального" пакета помощи Киеву на 300 миллионов долларов на прошлой неделе, американский конгресс пока так и не согласовал законопроект о помощи - в том числе Украине - на 60 миллиардов долларов. Неанонсированной помощи хватит украинским военным всего "на пару недель", отмечали в Белом доме. На фоне неопределенности с законопроектом о выделении денег Киеву, продолжающейся уже несколько месяцев, республиканцы в палате представителей подготовили свой вариант плана помощи Украине в виде займов или "ленд-лиза", а не безвозмездной помощи, как было до сих пор, о чем сообщали местные СМИ. В 1994 году Украина подписала Будапештский меморандум, отказавшись от своих запасов ядерного оружия в обмен на обещание других стран-подписантов (России, США, Великобритании) обеспечивать ее безопасность. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в интервью газете Times в феврале резко высказался о гарантиях США по Будапештскому меморандуму, заявив, что подпись американского президента ничего не стоит.* Внесен в список террористов и экстремистов

https://ria.ru/20240314/peregovory-1932823263.html

https://ria.ru/20240312/politika-1932333162.html

https://ria.ru/20240306/amerika-1931275849.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, сша, линдси грэм