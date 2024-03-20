https://ria.ru/20240320/ukraina-1934486392.html

Обострит проблему. Киеву рассказали о неприятном "недоразумении"

Обострит проблему. Киеву рассказали о неприятном "недоразумении" - РИА Новости, 20.03.2024

Обострит проблему. Киеву рассказали о неприятном "недоразумении"

Попытки Украины вступить в НАТО лишь затягивают конфликт, в котором побеждает Россия, пишет American Thinker. РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T15:18

2024-03-20T15:18

2024-03-20T15:18

в мире

украина

сша

россия

дональд трамп

сергей лавров

чак шумер

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Попытки Украины вступить в НАТО лишь затягивают конфликт, в котором побеждает Россия, пишет American Thinker."Короче говоря, сценарий таков, что западный мир оказался во власти странного идефикса, возникшего по недоразумению, — и в результате нам грозит третья мировая", — указывается в статье.По мнению авторов материала, идея членства Украины в альянсе абсурдна, так как, помимо того, что это неприемлемо для России и обязательно приведет к эскалации конфликта, самому Киеву станет от этого лишь хуже.“В результате Украина понесет еще больший ущерб — под угрозой может оказаться само ее будущее. Даже до начала конфликта она была среди лидеров в Европе по темпам и масштабам депопуляции, а долгосрочные последствия боевых действий (отток беженцев, падение рождаемости, смертность на поле боя и так далее) обострят проблему еще больше”, — говорится в статье.Решение проблемы авторы АТ видят в избрании президентом США бывшего хозяина Овального кабинета Дональда Трампа. Его позиция о прекращении поддержки Украины стала бы первым серьезным шагом на пути к миру, потому что без посторонней помощи ей ничего не может, заключили они.Конгресс США пока не согласовал новый запрос о помощи Украине, администрация при этом заявляла, что исчерпала возможности по передаче военных средств еще в декабре прошлого года.В середине марта Белый дом сообщил, что Вашингтон изыскал возможность отправить Киеву боеприпасов на 300 миллионов долларов, но этой помощи ВСУ хватит "на пару недель".Москва считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что грузы, которые содержат оружие для ВСУ, станут законной целью для российской армии.Ранее лидер демократов в сенате США Чак Шумер заявил, что Украина проиграет без помощи Вашингтона, а союзники отвернутся от Штатов.

https://ria.ru/20240320/rossiya-1934387023.html

https://ria.ru/20240320/ssha-1934402328.html

https://ria.ru/20240319/ssha-1934324854.html

украина

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в мире, украина, сша, россия, дональд трамп, сергей лавров, чак шумер, вооруженные силы украины, нато