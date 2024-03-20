https://ria.ru/20240320/ukraina-1934450611.html

Путин уже отреагировал на появление войск Франции на Украине, заявил Песков

Путин уже отреагировал на появление войск Франции на Украине, заявил Песков - РИА Новости, 20.03.2024

Путин уже отреагировал на появление войск Франции на Украине, заявил Песков

Президент РФ Владимир Путин уже говорил о реакции России на появление французских войск на Украине, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T13:18

2024-03-20T13:18

2024-03-20T13:18

специальная военная операция на украине

украина

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дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин уже говорил о реакции России на появление французских войск на Украине, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Если вы вспомните ночной подход президента в выборную ночь, он отвечал на ваш вопрос. Просто перечитайте, что ответил президент, и вы найдете ответ", - сказал он, отвечая на вопрос, будет ли официальное появление французских войск на Украине началом фактической войны РФ и Франции. Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что Франция готовит контингент для отправки на Украину, на первом этапе он составит около 2 тысяч военных. При этом, по его словам, в Елисейском дворце говорят, что число погибших на Украине французов "уже превысило психологически значимый порог", а обнародование таких данных способно спровоцировать граждан на протесты.

https://ria.ru/20240320/frantsuzy-1934345895.html

украина

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, россия, франция, дмитрий песков, владимир путин, в мире