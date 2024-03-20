Рейтинг@Mail.ru
Путин уже отреагировал на появление войск Франции на Украине, заявил Песков - РИА Новости, 20.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:18 20.03.2024
https://ria.ru/20240320/ukraina-1934450611.html
Путин уже отреагировал на появление войск Франции на Украине, заявил Песков
Путин уже отреагировал на появление войск Франции на Украине, заявил Песков - РИА Новости, 20.03.2024
Путин уже отреагировал на появление войск Франции на Украине, заявил Песков
Президент РФ Владимир Путин уже говорил о реакции России на появление французских войск на Украине, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T13:18
2024-03-20T13:18
специальная военная операция на украине
украина
россия
франция
дмитрий песков
владимир путин
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1929972372_217:59:3016:1634_1920x0_80_0_0_914e9d82fe9a9c31d6f25668eba9ff63.jpg
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин уже говорил о реакции России на появление французских войск на Украине, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Если вы вспомните ночной подход президента в выборную ночь, он отвечал на ваш вопрос. Просто перечитайте, что ответил президент, и вы найдете ответ", - сказал он, отвечая на вопрос, будет ли официальное появление французских войск на Украине началом фактической войны РФ и Франции. Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что Франция готовит контингент для отправки на Украину, на первом этапе он составит около 2 тысяч военных. При этом, по его словам, в Елисейском дворце говорят, что число погибших на Украине французов "уже превысило психологически значимый порог", а обнародование таких данных способно спровоцировать граждан на протесты.
https://ria.ru/20240320/frantsuzy-1934345895.html
украина
россия
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1929972372_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_5ee290d2bfaeeb9383e881649e1a3cfb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, франция, дмитрий песков, владимир путин, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Франция, Дмитрий Песков, Владимир Путин, В мире
Путин уже отреагировал на появление войск Франции на Украине, заявил Песков

Песков посоветовал перечитать, что говорил Путин о войсках Франции на Украине

© AP Photo / Vadim GhirdaФранцузские военнослужащие во время учений
Французские военнослужащие во время учений - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
© AP Photo / Vadim Ghirda
Французские военнослужащие во время учений. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин уже говорил о реакции России на появление французских войск на Украине, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Если вы вспомните ночной подход президента в выборную ночь, он отвечал на ваш вопрос. Просто перечитайте, что ответил президент, и вы найдете ответ", - сказал он, отвечая на вопрос, будет ли официальное появление французских войск на Украине началом фактической войны РФ и Франции.
Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что Франция готовит контингент для отправки на Украину, на первом этапе он составит около 2 тысяч военных. При этом, по его словам, в Елисейском дворце говорят, что число погибших на Украине французов "уже превысило психологически значимый порог", а обнародование таких данных способно спровоцировать граждан на протесты.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
"Есть место им в полях России": Макрон отправляет французов на заклание
08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияФранцияДмитрий ПесковВладимир ПутинВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала