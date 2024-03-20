https://ria.ru/20240320/ukraina-1934403063.html

Полностью уничтожают. Российское оружие вызвало панику у командования ВСУ

Полностью уничтожают. Российское оружие вызвало панику у командования ВСУ - РИА Новости, 20.03.2024

Полностью уничтожают. Российское оружие вызвало панику у командования ВСУ

Российские умные авиабомбы стали новой смертельной угрозой для ВСУ, пишет The Times. Речь идет о модифицированных боеприпасах советской эпохи, которые... РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T10:52

2024-03-20T10:52

2024-03-20T10:52

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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Российские умные авиабомбы стали новой смертельной угрозой для ВСУ, пишет The Times. Речь идет о модифицированных боеприпасах советской эпохи, которые оснащаются "умными" крыльями и таким образом превращаются в управляемое мощное оружие. Сброшенные с самолетов, они представляют смертельную опасность для ВСУ, отмечается в материале. "Эти бомбы полностью уничтожают любую позицию. После попадания хотя бы одной из них от любого здания и сооружения остается только воронка", — цитирует Times украинского военного. Командование ВСУ считает, что единственный ответ — это западные истребители, которые смогут бороться с российской авиацией, но их развертывание откладывается из-за проблем с обучением и материально-техническим обеспечением, говорится в статье. Ранее в ВВС Украины заявили, что устаревшие модификации американских истребителей F-16 не смогут противостоять российским истребителям Су-35 и не дадут Киеву преимущества в воздухе.Российская авиация применяет авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), в зоне СВО. Боевые самолеты получили возможность наносить удары по укрепрайонам, не подставляясь под огонь зенитных ракетных комплексов.

https://ria.ru/20240320/kuleba-1934383809.html

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в мире, вооруженные силы украины, ввс украины, россия