Полностью уничтожают. Российское оружие вызвало панику у командования ВСУ
The Times: российские умные авиабомбы стали смертельной угрозой для ВСУ
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкБоевая стрельба по целям ВСУ из реактивной системы залпового огня "Торнадо-Г"
Боевая стрельба по целям ВСУ из реактивной системы залпового огня "Торнадо-Г". Архивное фото
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Российские умные авиабомбы стали новой смертельной угрозой для ВСУ, пишет The Times.
Речь идет о модифицированных боеприпасах советской эпохи, которые оснащаются "умными" крыльями и таким образом превращаются в управляемое мощное оружие. Сброшенные с самолетов, они представляют смертельную опасность для ВСУ, отмечается в материале.
Речь идет о модифицированных боеприпасах советской эпохи, которые оснащаются "умными" крыльями и таким образом превращаются в управляемое мощное оружие. Сброшенные с самолетов, они представляют смертельную опасность для ВСУ, отмечается в материале.
"Эти бомбы полностью уничтожают любую позицию. После попадания хотя бы одной из них от любого здания и сооружения остается только воронка", — цитирует Times украинского военного.
Командование ВСУ считает, что единственный ответ — это западные истребители, которые смогут бороться с российской авиацией, но их развертывание откладывается из-за проблем с обучением и материально-техническим обеспечением, говорится в статье.
Ранее в ВВС Украины заявили, что устаревшие модификации американских истребителей F-16 не смогут противостоять российским истребителям Су-35 и не дадут Киеву преимущества в воздухе.
Российская авиация применяет авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), в зоне СВО. Боевые самолеты получили возможность наносить удары по укрепрайонам, не подставляясь под огонь зенитных ракетных комплексов.
Командование ВСУ считает, что единственный ответ — это западные истребители, которые смогут бороться с российской авиацией, но их развертывание откладывается из-за проблем с обучением и материально-техническим обеспечением, говорится в статье.
Ранее в ВВС Украины заявили, что устаревшие модификации американских истребителей F-16 не смогут противостоять российским истребителям Су-35 и не дадут Киеву преимущества в воздухе.
Российская авиация применяет авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), в зоне СВО. Боевые самолеты получили возможность наносить удары по укрепрайонам, не подставляясь под огонь зенитных ракетных комплексов.