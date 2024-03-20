https://ria.ru/20240320/ukraina-1934395276.html
На Украине иностранных артистов могут лишить почетных званий
На Украине иностранных артистов могут лишить почетных званий - РИА Новости, 20.03.2024
На Украине иностранных артистов могут лишить почетных званий
Парламент Украины работает над законом, позволяющим лишать почетных званий в том числе иностранных артистов, заявил глава парламентского комитета по вопросам... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T10:21
2024-03-20T10:21
2024-03-20T10:22
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Парламент Украины работает над законом, позволяющим лишать почетных званий в том числе иностранных артистов, заявил глава парламентского комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев. "Наш закон очень простой. Критерий один: если суд выносит приговор о государственной измене, делается представление, чтобы президент был проинформирован, и такой человек лишается званий... Это касается не только граждан Украины, это касается иностранных граждан", - заявил Потураев в эфире украинского новостного телемарафона. В этом контексте Потураев привел пример с российским артистом Филиппом Киркоровым, который, по его словам, "все еще ходит с украинскими званиями". По словам депутата от партии "Европейская солидарность" Владимира Вятровича, также выступавшего в эфире, законопроект был принят в первом чтении еще в прошлом году, сейчас идет его доработка, которой мешают депутаты-оппозиционеры. Вятрович отметил, что помимо решения суда поводом для лишения почетных званий может послужить внесение артиста в санкционный список. Ранее украинские власти неоднократно предъявляли заочные обвинения и выносили приговоры представителям России, однако ни к каким последствиям это не привело. Также в январе прошлого года в Раду был внесен законопроект о лишении госнаград артистов, "зарекомендовавших себя как предатели".
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украина, владимир вятрович, филипп киркоров, европейская солидарность, россия, в мире
Украина, Владимир Вятрович, Филипп Киркоров, Европейская солидарность, Россия, Культура, В мире
На Украине иностранных артистов могут лишить почетных званий
Парламент Украины работает над законом о лишении иностранных артистов званий
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Парламент Украины работает над законом, позволяющим лишать почетных званий в том числе иностранных артистов, заявил глава парламентского комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев.
«
"Наш закон очень простой. Критерий один: если суд выносит приговор о государственной измене, делается представление, чтобы президент был проинформирован, и такой человек лишается званий... Это касается не только граждан Украины, это касается иностранных граждан", - заявил Потураев в эфире украинского новостного телемарафона.
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В этом контексте Потураев привел пример с российским артистом Филиппом Киркоровым, который, по его словам, "все еще ходит с украинскими званиями".
По словам депутата от партии "Европейская солидарность" Владимира Вятровича, также выступавшего в эфире, законопроект был принят в первом чтении еще в прошлом году, сейчас идет его доработка, которой мешают депутаты-оппозиционеры. Вятрович отметил, что помимо решения суда поводом для лишения почетных званий может послужить внесение артиста в санкционный список.
Ранее украинские власти неоднократно предъявляли заочные обвинения и выносили приговоры представителям России, однако ни к каким последствиям это не привело. Также в январе прошлого года в Раду был внесен законопроект о лишении госнаград артистов, "зарекомендовавших себя как предатели".
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