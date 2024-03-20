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"В опасности". Шеф Пентагона проговорился о ситуации на фронте - РИА Новости, 20.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:52 20.03.2024 (обновлено: 12:03 20.03.2024)
https://ria.ru/20240320/ukraina-1934382089.html
"В опасности". Шеф Пентагона проговорился о ситуации на фронте
"В опасности". Шеф Пентагона проговорился о ситуации на фронте - РИА Новости, 20.03.2024
"В опасности". Шеф Пентагона проговорился о ситуации на фронте
США важно оказывать помощь Украине, потому что ситуация для ВСУ опасная, приводит слова шефа Пентагона Ллойда Остина агентство Reuters."Сегодня выживание... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T08:52
2024-03-20T12:03
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
ллойд остин
украина
россия
сша
нато
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. США важно оказывать помощь Украине, потому что ситуация для ВСУ опасная, приводит слова шефа Пентагона Ллойда Остина агентство Reuters."Сегодня выживание Украины находится в опасности, а безопасность Америки — под угрозой. &lt;...&gt; Я ухожу отсюда сегодня с полной решимостью продолжать оказывать американскую помощь в области безопасности и поставлять боеприпасы. И это вопрос выживания и суверенитета для Украины, и это вопрос чести и безопасности для Америки", — сказал он на пресс-конференции после встречи союзников Киева на базе Рамштайн в Германии.Конгресс США пока не согласовал новый запрос о помощи Украине, администрация при этом заявляла, что исчерпала возможности по передаче военных средств еще в декабре прошлого года. В середине марта Белый дом сообщил, что Вашингтон изыскал возможность отправить Киеву боеприпасов на 300 миллионов долларов, но этой помощи ВСУ хватит "на пару недель".Москва считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что грузы, которые содержат оружие для ВСУ, станут законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20240306/svo-1931216937.html
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в мире, вооруженные силы украины, ллойд остин, украина, россия, сша, нато, сергей лавров, министерство обороны сша, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Ллойд Остин, Украина, Россия, США, НАТО, Сергей Лавров, Министерство обороны США, Киев
"В опасности". Шеф Пентагона проговорился о ситуации на фронте

Шеф Пентагона Ллойд Остин счёл помощь Украине вопросом чести и безопасности США

© AP Photo / Michael ProbstМинистр обороны США Ллойд Остин на пресс-конференции после встречи союзников Киева на базе Рамштайн в Германии
Министр обороны США Ллойд Остин на пресс-конференции после встречи союзников Киева на базе Рамштайн в Германии - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
© AP Photo / Michael Probst
Министр обороны США Ллойд Остин на пресс-конференции после встречи союзников Киева на базе Рамштайн в Германии
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. США важно оказывать помощь Украине, потому что ситуация для ВСУ опасная, приводит слова шефа Пентагона Ллойда Остина агентство Reuters.

"Сегодня выживание Украины находится в опасности, а безопасность Америки — под угрозой. <...> Я ухожу отсюда сегодня с полной решимостью продолжать оказывать американскую помощь в области безопасности и поставлять боеприпасы. И это вопрос выживания и суверенитета для Украины, и это вопрос чести и безопасности для Америки", — сказал он на пресс-конференции после встречи союзников Киева на базе Рамштайн в Германии.
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Конгресс США пока не согласовал новый запрос о помощи Украине, администрация при этом заявляла, что исчерпала возможности по передаче военных средств еще в декабре прошлого года.
В середине марта Белый дом сообщил, что Вашингтон изыскал возможность отправить Киеву боеприпасов на 300 миллионов долларов, но этой помощи ВСУ хватит "на пару недель".

Москва считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что грузы, которые содержат оружие для ВСУ, станут законной целью для российской армии.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВооруженные силы УкраиныЛлойд ОстинУкраинаРоссияСШАНАТОСергей ЛавровМинистерство обороны СШАКиев
 
 
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