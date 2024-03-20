https://ria.ru/20240320/ukraina-1934382089.html

"В опасности". Шеф Пентагона проговорился о ситуации на фронте

"В опасности". Шеф Пентагона проговорился о ситуации на фронте - РИА Новости, 20.03.2024

"В опасности". Шеф Пентагона проговорился о ситуации на фронте

США важно оказывать помощь Украине, потому что ситуация для ВСУ опасная, приводит слова шефа Пентагона Ллойда Остина агентство Reuters."Сегодня выживание... РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T08:52

2024-03-20T08:52

2024-03-20T12:03

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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. США важно оказывать помощь Украине, потому что ситуация для ВСУ опасная, приводит слова шефа Пентагона Ллойда Остина агентство Reuters."Сегодня выживание Украины находится в опасности, а безопасность Америки — под угрозой. <...> Я ухожу отсюда сегодня с полной решимостью продолжать оказывать американскую помощь в области безопасности и поставлять боеприпасы. И это вопрос выживания и суверенитета для Украины, и это вопрос чести и безопасности для Америки", — сказал он на пресс-конференции после встречи союзников Киева на базе Рамштайн в Германии.Конгресс США пока не согласовал новый запрос о помощи Украине, администрация при этом заявляла, что исчерпала возможности по передаче военных средств еще в декабре прошлого года. В середине марта Белый дом сообщил, что Вашингтон изыскал возможность отправить Киеву боеприпасов на 300 миллионов долларов, но этой помощи ВСУ хватит "на пару недель".Москва считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что грузы, которые содержат оружие для ВСУ, станут законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20240306/svo-1931216937.html

https://ria.ru/20240217/avdeevka-1927950272.html

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