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В МККК рассказали о сложностях при поиске пропавших без вести на Украине - РИА Новости, 20.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
08:33 20.03.2024
https://ria.ru/20240320/ukraina-1934380589.html
В МККК рассказали о сложностях при поиске пропавших без вести на Украине
В МККК рассказали о сложностях при поиске пропавших без вести на Украине - РИА Новости, 20.03.2024
В МККК рассказали о сложностях при поиске пропавших без вести на Украине
Практика министерств обороны России и Украины по переводу на свои языки имен военнопленных усложняет работу МККК по сопоставлению информации о пропавших без... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T08:33
2024-03-20T08:33
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
международный комитет красного креста (мккк)
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ЖЕНЕВА, 20 мар – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Практика министерств обороны России и Украины по переводу на свои языки имен военнопленных усложняет работу МККК по сопоставлению информации о пропавших без вести лицах, заявил РИА Новости руководитель отдела обработки данных при Бюро по вопросам СВО Центрального агентства по розыску (ЦАР) Жером Кассу. "Российское национальное справочное бюро (в ведении министерства обороны – ред.) всегда дает нам списки на русском языке. Это также означает, что это бюро русифицирует все имена, мы не получаем ни одного из них на украинском языке, хотя большинство людей в списках украинцы. Украинцы делают то же самое с русскими именами. Это создает для нашей работы сложности, потому что во время этих переводов могут быть допущены ошибки. Таким образом, мы вынуждены повторно переводить на украинский язык имена, присутствующие в списках, переданных Россией, и наоборот, со списками, предоставленными Украиной. Но если в переводах в отправленных нам списках была допущена ошибка, особенно в отношении фамилий, все усложняется", - сказал он. По словам Кассу, базы данных бюро содержат имена каждого человека на русском, украинском и латиницей. Он отметил, что эта практика затрудняет поиски пропавших и требует времени для проверок. Представитель МККК уточнил, что идентификация личности считается полной при указании имени, фамилии, отчества и даты рождения, но иногда есть только часть информации. "В этих случаях принимаются во внимание другие данные, чтобы проверить, действительно ли это одно и то же лицо. Например, если у кого-то есть общая фамилия родственника с одинаковым номером телефона, или, для военнослужащих, одно и тоже подразделение. Эта информация может позволить нам, несмотря на то что ее не хватает или есть небольшая разница, еще раз проверить, действительно ли это одни и те же люди", - сказал собеседник агентства. Кассу добавил, что МККК регулярно ведет переговоры с властями обеих сторон, чтобы улучшить качество передаваемой информации, что также отвечает интересам обеих сторон. "За два года в этом отношении произошло огромное улучшение. Следует также помнить, что они (власти РФ и Украины – ред.) не очень хорошо знали, как работает Бюро ЦАР и, следовательно, не знали в ходе дискуссий, какую информацию предоставлять и с какой регулярностью, поэтому благодаря этому регулярному диалогу произошли улучшения в информации, предоставляемой обеими сторонами. Никакая информация от сторон не отправляется автоматически, но мы получаем информационные бюллетени или списки каждую неделю", - пояснил собеседник агентства. Бюро Центрального агентства по розыску (ЦАР) по вопросам, связанным с украинским конфликтом, было открыто МККК в марте 2022 года в Женеве. Бюро ЦАР выполняет функции нейтрального посредника между сторонами конфликта и собирает, систематизирует и передаёт информацию о судьбе и местонахождении военнослужащих и гражданских лиц, пропавших без вести или разлученных со своими семьями. Прошлым летом уполномоченный по правам человека в РФ Москалькова провела встречу с главой делегации организации в Москве Борисом Мишелем и его сотрудниками, в ходе которой обсуждались вопросы посещения пленных. Стороны также обменялись информацией по вопросам помощи гражданским лицам, которые хотят воссоединиться с родными, оказавшимися на территории Украины и России. В феврале глава СПЧ Валерий Фадеев встретился с делегацией Международного Комитета Красного Креста, на встрече обсудили вопросы гуманитарного сотрудничества в свете СВО и договорились о продолжении сотрудничества, обмене информацией и взаимной поддержке. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20240320/mkkk-1934376227.html
https://ria.ru/20240320/spetsoperatsiya-1934369030.html
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в мире, россия, украина, международный комитет красного креста (мккк)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Международный комитет Красного Креста (МККК)
В МККК рассказали о сложностях при поиске пропавших без вести на Украине

МККК: перевод МО РФ и Украины имена пленных усложняет поиск пропавших без вести

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкФлаг Международного комитета Красного Креста
Флаг Международного комитета Красного Креста - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ЖЕНЕВА, 20 мар – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Практика министерств обороны России и Украины по переводу на свои языки имен военнопленных усложняет работу МККК по сопоставлению информации о пропавших без вести лицах, заявил РИА Новости руководитель отдела обработки данных при Бюро по вопросам СВО Центрального агентства по розыску (ЦАР) Жером Кассу.
"Российское национальное справочное бюро (в ведении министерства обороны – ред.) всегда дает нам списки на русском языке. Это также означает, что это бюро русифицирует все имена, мы не получаем ни одного из них на украинском языке, хотя большинство людей в списках украинцы. Украинцы делают то же самое с русскими именами. Это создает для нашей работы сложности, потому что во время этих переводов могут быть допущены ошибки. Таким образом, мы вынуждены повторно переводить на украинский язык имена, присутствующие в списках, переданных Россией, и наоборот, со списками, предоставленными Украиной. Но если в переводах в отправленных нам списках была допущена ошибка, особенно в отношении фамилий, все усложняется", - сказал он.
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По словам Кассу, базы данных бюро содержат имена каждого человека на русском, украинском и латиницей. Он отметил, что эта практика затрудняет поиски пропавших и требует времени для проверок. Представитель МККК уточнил, что идентификация личности считается полной при указании имени, фамилии, отчества и даты рождения, но иногда есть только часть информации.
"В этих случаях принимаются во внимание другие данные, чтобы проверить, действительно ли это одно и то же лицо. Например, если у кого-то есть общая фамилия родственника с одинаковым номером телефона, или, для военнослужащих, одно и тоже подразделение. Эта информация может позволить нам, несмотря на то что ее не хватает или есть небольшая разница, еще раз проверить, действительно ли это одни и те же люди", - сказал собеседник агентства.
Кассу добавил, что МККК регулярно ведет переговоры с властями обеих сторон, чтобы улучшить качество передаваемой информации, что также отвечает интересам обеих сторон. "За два года в этом отношении произошло огромное улучшение. Следует также помнить, что они (власти РФ и Украины – ред.) не очень хорошо знали, как работает Бюро ЦАР и, следовательно, не знали в ходе дискуссий, какую информацию предоставлять и с какой регулярностью, поэтому благодаря этому регулярному диалогу произошли улучшения в информации, предоставляемой обеими сторонами. Никакая информация от сторон не отправляется автоматически, но мы получаем информационные бюллетени или списки каждую неделю", - пояснил собеседник агентства.
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Бюро Центрального агентства по розыску (ЦАР) по вопросам, связанным с украинским конфликтом, было открыто МККК в марте 2022 года в Женеве. Бюро ЦАР выполняет функции нейтрального посредника между сторонами конфликта и собирает, систематизирует и передаёт информацию о судьбе и местонахождении военнослужащих и гражданских лиц, пропавших без вести или разлученных со своими семьями.
Прошлым летом уполномоченный по правам человека в РФ Москалькова провела встречу с главой делегации организации в Москве Борисом Мишелем и его сотрудниками, в ходе которой обсуждались вопросы посещения пленных. Стороны также обменялись информацией по вопросам помощи гражданским лицам, которые хотят воссоединиться с родными, оказавшимися на территории Украины и России.
В феврале глава СПЧ Валерий Фадеев встретился с делегацией Международного Комитета Красного Креста, на встрече обсудили вопросы гуманитарного сотрудничества в свете СВО и договорились о продолжении сотрудничества, обмене информацией и взаимной поддержке.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
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