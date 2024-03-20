https://ria.ru/20240320/ukraina-1934373354.html
Рогов объяснил, зачем Зеленскому на самом деле нужны французские войска
Рогов объяснил, зачем Зеленскому на самом деле нужны французские войска - РИА Новости, 20.03.2024
Рогов объяснил, зачем Зеленскому на самом деле нужны французские войска
Глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что французский контингент нужен Владимиру Зеленскому для репрессий и... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T05:58
2024-03-20T05:58
2024-03-20T15:05
украина
в мире
владимир зеленский
владимир рогов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1929932239_0:103:3276:1946_1920x0_80_0_0_23a97b0763ae32725a71de47b10d873d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар — РИА Новости. Глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что французский контингент нужен Владимиру Зеленскому для репрессий и подавления протестных настроений на Украине. "В значительной степени это оккупационный контингент, который может понадобиться не столько для боевых действий против России, сколько для репрессий на подконтрольных Западу территориях постукраинского пространства. Иностранные войска нужны для того, чтобы удерживать режим Зеленского на штыках", — сказал Рогов РИА Новости.По его словам, учитывая, что на Украине отменены президентские выборы, то уже к маю никто, даже на Западе, не сможет оспорить нелегитимность пребывания Зеленского на президентском посту. "В мае истекают все сроки, по которым Зеленский может занимать президентское кресло. С мая он будет нелегитимен. Поэтому Зеленский готовится к противостоянию на подконтрольной ему территории, и здесь ему нужен французский контингент для подавления протестных настроений и бунтов", — подчеркнул Рогов.
https://ria.ru/20240319/frantsiya-1934352085.html
https://ria.ru/20240315/makron-1933298792.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1929932239_273:0:3004:2048_1920x0_80_0_0_dab65108c60bb1d487ef6d7ac4961499.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, в мире, владимир зеленский, владимир рогов
Украина, В мире, Владимир Зеленский, Владимир Рогов
Рогов объяснил, зачем Зеленскому на самом деле нужны французские войска
Рогов: французские войска нужны Зеленскому для подавления протестов на Украине