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Антонов предрек закат Украины из-за попытки превратить ее в "анти-Россию" - РИА Новости, 20.03.2024
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03:28 20.03.2024 (обновлено: 03:30 20.03.2024)
https://ria.ru/20240320/ukraina-1934367444.html
Антонов предрек закат Украины из-за попытки превратить ее в "анти-Россию"
Антонов предрек закат Украины из-за попытки превратить ее в "анти-Россию" - РИА Новости, 20.03.2024
Антонов предрек закат Украины из-за попытки превратить ее в "анти-Россию"
Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил американскому журналу Newsweek, что попытка создать из Украины "анти-Россию" приведет к неизбежному закату этой страны. РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T03:28
2024-03-20T03:30
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ВАШИНГТОН, 20 мар – РИА Новости. Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил американскому журналу Newsweek, что попытка создать из Украины "анти-Россию" приведет к неизбежному закату этой страны. "Простым украинцам... пора отказаться от иллюзий и понять, что создание "анти-России" при полной зависимости от Запада ведет не к расцвету, а к неизбежному закату страны", - сказал он. В ремарках, приуроченных к 10-летию воссоединения Крыма с Россией, Антонов выразил уверенность в том, что цели специальной военной операции будут достигнуты и "позволят положить конец многолетней войне киевской хунты с собственным народом". Он добавил, что в феврале 2022 года, когда была начата СВО, России "не оставили выбора, кроме как встать на защиту русскоязычного населения на своих исторических землях, дать отпор нацистам и остановить приближение военной машины НАТО к нашим границам".
https://ria.ru/20240319/vagenknekht-1934157363.html
https://ria.ru/20240318/antonov-1933886381.html
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украина, анатолий антонов, нато, россия, сша, в мире
Украина, Анатолий Антонов, НАТО, Россия, США, В мире
Антонов предрек закат Украины из-за попытки превратить ее в "анти-Россию"

Посол Антонов: попытка превратить Украину в анти-Россию приведет к ее закату

© Фото : пресс-служба Посольства России в СШАПосол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов
Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
© Фото : пресс-служба Посольства России в США
Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 20 мар – РИА Новости. Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил американскому журналу Newsweek, что попытка создать из Украины "анти-Россию" приведет к неизбежному закату этой страны.
«
"Простым украинцам... пора отказаться от иллюзий и понять, что создание "анти-России" при полной зависимости от Запада ведет не к расцвету, а к неизбежному закату страны", - сказал он.
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В ремарках, приуроченных к 10-летию воссоединения Крыма с Россией, Антонов выразил уверенность в том, что цели специальной военной операции будут достигнуты и "позволят положить конец многолетней войне киевской хунты с собственным народом".
Он добавил, что в феврале 2022 года, когда была начата СВО, России "не оставили выбора, кроме как встать на защиту русскоязычного населения на своих исторических землях, дать отпор нацистам и остановить приближение военной машины НАТО к нашим границам".
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18 марта, 05:05
 
УкраинаАнатолий АнтоновНАТОРоссияСШАВ мире
 
 
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