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Доля экспорта угля из России в недружественные страны упала до 18 процентов
Доля экспорта угля из России в недружественные страны упала до 18 процентов - РИА Новости, 20.03.2024
Доля экспорта угля из России в недружественные страны упала до 18 процентов
Доля экспорта угля из России в недружественные страны снизилась до 18% в 2023 году с 39,8% в 2022 году, следует из презентации главы Минэнерго РФ Николая... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T10:55
2024-03-20T10:55
2024-03-20T10:58
экономика
россия
николай шульгинов
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
госдума рф
санкции в отношении россии
реакция на санкции
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Доля экспорта угля из России в недружественные страны снизилась до 18% в 2023 году с 39,8% в 2022 году, следует из презентации главы Минэнерго РФ Николая Шульгинова, представленной на комитете Госдумы по энергетике. Как указано на слайде, в 2022 году 39,8% экспортировалось в недружественные страны, 60,2% - в дружественные. В 2023 году показатели составили 18% и 82% соответственно.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, николай шульгинов, министерство энергетики рф (минэнерго россии), госдума рф, санкции в отношении россии, реакция на санкции
Экономика, Россия, Николай Шульгинов, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Госдума РФ, Санкции в отношении России, Реакция на санкции
Доля экспорта угля из России в недружественные страны упала до 18 процентов
Минэнерго: экспорт угля из РФ в недружественные страны упал с 39,8 до 18% за год