https://ria.ru/20240320/ugol-1934403395.html

Доля экспорта угля из России в недружественные страны упала до 18 процентов

Доля экспорта угля из России в недружественные страны упала до 18 процентов - РИА Новости, 20.03.2024

Доля экспорта угля из России в недружественные страны упала до 18 процентов

Доля экспорта угля из России в недружественные страны снизилась до 18% в 2023 году с 39,8% в 2022 году, следует из презентации главы Минэнерго РФ Николая... РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T10:55

2024-03-20T10:55

2024-03-20T10:58

экономика

россия

николай шульгинов

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

госдума рф

санкции в отношении россии

реакция на санкции

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Доля экспорта угля из России в недружественные страны снизилась до 18% в 2023 году с 39,8% в 2022 году, следует из презентации главы Минэнерго РФ Николая Шульгинова, представленной на комитете Госдумы по энергетике. Как указано на слайде, в 2022 году 39,8% экспортировалось в недружественные страны, 60,2% - в дружественные. В 2023 году показатели составили 18% и 82% соответственно.

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, николай шульгинов, министерство энергетики рф (минэнерго россии), госдума рф, санкции в отношении россии, реакция на санкции