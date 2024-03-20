https://ria.ru/20240320/ucheniya-1934574635.html

В Москве на учениях отработали предотвращение природных пожаров

В Москве на учениях отработали предотвращение природных пожаров - РИА Новости, 20.03.2024

В Москве на учениях отработали предотвращение природных пожаров

Участники учений, которые прошли в среду в столице, отработали на практике действия по предотвращениям природных пожаров и подтоплений, проведение мероприятий... РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T22:21

2024-03-20T22:21

2024-03-20T22:21

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Участники учений, которые прошли в среду в столице, отработали на практике действия по предотвращениям природных пожаров и подтоплений, проведение мероприятий по борьбе с паводком, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В учениях были задействованы сотрудники пожарно-спасательного гарнизона и представители городских служб, в общей сложности - более тысячи четырехсот человек. Проверены слаженность работы по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод и предотвращению подтоплений, готовность к пожароопасному периоду", - отметил Бирюков. Заместитель мэра добавил, что в рамках первого этапа была отработана организация переправ для эвакуации людей, возведение дамб и удаление больших объемов воды с помощью спецтехники, оперативное восстановление транспортного сообщения и энергоснабжения. "В столичном регионе идет активное таяние снега, проводятся мероприятия по организации безаварийного пропуска паводка. Под особым контролем находятся места возможных подтоплений, принимаются меры по недопущению нарушений жизнеобеспечения на территории Троицкого и Новомосковского округов", - сказал заммэра. Глава Комплекса городского хозяйства уточнил, что на втором этапе учений были отработаны алгоритмы действий по предотвращению и ликвидации природных пожаров. "На основе опыта, полученного во время участия в ликвидации природных пожаров в Рязанской области в августе 2022 года, в Москве создана специальная группировка, в которую вошли не только пожарные и спасатели, но и представители городских служб, закуплена необходимая техника и оборудование. При необходимости этот гарнизон может быть задействован в тушении природных пожаров в соседних регионах", - пояснил Бирюков.

https://realty.ria.ru/20240312/pavodok-1931257463.html

https://realty.ria.ru/20240311/rosseti-1932305227.html

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городское хозяйство москвы, москва, рязанская область, петр бирюков, общество