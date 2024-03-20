https://ria.ru/20240320/ucheniya-1934574635.html
В Москве на учениях отработали предотвращение природных пожаров
В Москве на учениях отработали предотвращение природных пожаров - РИА Новости, 20.03.2024
В Москве на учениях отработали предотвращение природных пожаров
Участники учений, которые прошли в среду в столице, отработали на практике действия по предотвращениям природных пожаров и подтоплений, проведение мероприятий... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T22:21
2024-03-20T22:21
2024-03-20T22:21
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
москва
рязанская область
петр бирюков
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884944800_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_7e62d023cb0a26c8d8b91130a252fb9e.jpg
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Участники учений, которые прошли в среду в столице, отработали на практике действия по предотвращениям природных пожаров и подтоплений, проведение мероприятий по борьбе с паводком, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В учениях были задействованы сотрудники пожарно-спасательного гарнизона и представители городских служб, в общей сложности - более тысячи четырехсот человек. Проверены слаженность работы по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод и предотвращению подтоплений, готовность к пожароопасному периоду", - отметил Бирюков. Заместитель мэра добавил, что в рамках первого этапа была отработана организация переправ для эвакуации людей, возведение дамб и удаление больших объемов воды с помощью спецтехники, оперативное восстановление транспортного сообщения и энергоснабжения. "В столичном регионе идет активное таяние снега, проводятся мероприятия по организации безаварийного пропуска паводка. Под особым контролем находятся места возможных подтоплений, принимаются меры по недопущению нарушений жизнеобеспечения на территории Троицкого и Новомосковского округов", - сказал заммэра. Глава Комплекса городского хозяйства уточнил, что на втором этапе учений были отработаны алгоритмы действий по предотвращению и ликвидации природных пожаров. "На основе опыта, полученного во время участия в ликвидации природных пожаров в Рязанской области в августе 2022 года, в Москве создана специальная группировка, в которую вошли не только пожарные и спасатели, но и представители городских служб, закуплена необходимая техника и оборудование. При необходимости этот гарнизон может быть задействован в тушении природных пожаров в соседних регионах", - пояснил Бирюков.
https://realty.ria.ru/20240312/pavodok-1931257463.html
https://realty.ria.ru/20240311/rosseti-1932305227.html
москва
рязанская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884944800_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_b8a2fb38a58b92992e01fbfa9857c53b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
городское хозяйство москвы, москва, рязанская область, петр бирюков, общество
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, Рязанская область, Петр Бирюков, Общество
В Москве на учениях отработали предотвращение природных пожаров
В Москве отработали предотвращение природных пожаров и борьбу с паводком
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Участники учений, которые прошли в среду в столице, отработали на практике действия по предотвращениям природных пожаров и подтоплений, проведение мероприятий по борьбе с паводком, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В учениях были задействованы сотрудники пожарно-спасательного гарнизона и представители городских служб, в общей сложности - более тысячи четырехсот человек. Проверены слаженность работы по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод и предотвращению подтоплений, готовность к пожароопасному периоду", - отметил Бирюков.
Как Москва защищается от паводка
Заместитель мэра добавил, что в рамках первого этапа была отработана организация переправ для эвакуации людей, возведение дамб и удаление больших объемов воды с помощью спецтехники, оперативное восстановление транспортного сообщения и энергоснабжения.
"В столичном регионе идет активное таяние снега, проводятся мероприятия по организации безаварийного пропуска паводка. Под особым контролем находятся места возможных подтоплений, принимаются меры по недопущению нарушений жизнеобеспечения на территории Троицкого и Новомосковского округов", - сказал заммэра.
"Россети" подготовили энергообъекты Москвы к паводку
Глава Комплекса городского хозяйства уточнил, что на втором этапе учений были отработаны алгоритмы действий по предотвращению и ликвидации природных пожаров.
"На основе опыта, полученного во время участия в ликвидации природных пожаров в Рязанской области
в августе 2022 года, в Москве создана специальная группировка, в которую вошли не только пожарные и спасатели, но и представители городских служб, закуплена необходимая техника и оборудование. При необходимости этот гарнизон может быть задействован в тушении природных пожаров в соседних регионах", - пояснил Бирюков.