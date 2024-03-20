Рейтинг@Mail.ru
В Москве на учениях отработали предотвращение природных пожаров - РИА Новости, 20.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
22:21 20.03.2024
https://ria.ru/20240320/ucheniya-1934574635.html
В Москве на учениях отработали предотвращение природных пожаров
В Москве на учениях отработали предотвращение природных пожаров - РИА Новости, 20.03.2024
В Москве на учениях отработали предотвращение природных пожаров
Участники учений, которые прошли в среду в столице, отработали на практике действия по предотвращениям природных пожаров и подтоплений, проведение мероприятий... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T22:21
2024-03-20T22:21
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
москва
рязанская область
петр бирюков
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884944800_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_7e62d023cb0a26c8d8b91130a252fb9e.jpg
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Участники учений, которые прошли в среду в столице, отработали на практике действия по предотвращениям природных пожаров и подтоплений, проведение мероприятий по борьбе с паводком, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В учениях были задействованы сотрудники пожарно-спасательного гарнизона и представители городских служб, в общей сложности - более тысячи четырехсот человек. Проверены слаженность работы по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод и предотвращению подтоплений, готовность к пожароопасному периоду", - отметил Бирюков. Заместитель мэра добавил, что в рамках первого этапа была отработана организация переправ для эвакуации людей, возведение дамб и удаление больших объемов воды с помощью спецтехники, оперативное восстановление транспортного сообщения и энергоснабжения. "В столичном регионе идет активное таяние снега, проводятся мероприятия по организации безаварийного пропуска паводка. Под особым контролем находятся места возможных подтоплений, принимаются меры по недопущению нарушений жизнеобеспечения на территории Троицкого и Новомосковского округов", - сказал заммэра. Глава Комплекса городского хозяйства уточнил, что на втором этапе учений были отработаны алгоритмы действий по предотвращению и ликвидации природных пожаров. "На основе опыта, полученного во время участия в ликвидации природных пожаров в Рязанской области в августе 2022 года, в Москве создана специальная группировка, в которую вошли не только пожарные и спасатели, но и представители городских служб, закуплена необходимая техника и оборудование. При необходимости этот гарнизон может быть задействован в тушении природных пожаров в соседних регионах", - пояснил Бирюков.
https://realty.ria.ru/20240312/pavodok-1931257463.html
https://realty.ria.ru/20240311/rosseti-1932305227.html
москва
рязанская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884944800_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_b8a2fb38a58b92992e01fbfa9857c53b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
городское хозяйство москвы, москва, рязанская область, петр бирюков, общество
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, Рязанская область, Петр Бирюков, Общество
В Москве на учениях отработали предотвращение природных пожаров

В Москве отработали предотвращение природных пожаров и борьбу с паводком

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкМосковский международный деловой центр "Москва-Сити"
Московский международный деловой центр Москва-Сити - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Участники учений, которые прошли в среду в столице, отработали на практике действия по предотвращениям природных пожаров и подтоплений, проведение мероприятий по борьбе с паводком, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В учениях были задействованы сотрудники пожарно-спасательного гарнизона и представители городских служб, в общей сложности - более тысячи четырехсот человек. Проверены слаженность работы по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод и предотвращению подтоплений, готовность к пожароопасному периоду", - отметил Бирюков.
Облет территорий в преддверии паводка - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
Как Москва защищается от паводка
12 марта, 10:00
Заместитель мэра добавил, что в рамках первого этапа была отработана организация переправ для эвакуации людей, возведение дамб и удаление больших объемов воды с помощью спецтехники, оперативное восстановление транспортного сообщения и энергоснабжения.
"В столичном регионе идет активное таяние снега, проводятся мероприятия по организации безаварийного пропуска паводка. Под особым контролем находятся места возможных подтоплений, принимаются меры по недопущению нарушений жизнеобеспечения на территории Троицкого и Новомосковского округов", - сказал заммэра.
Автомобиль Россетей - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
"Россети" подготовили энергообъекты Москвы к паводку
11 марта, 14:49
Глава Комплекса городского хозяйства уточнил, что на втором этапе учений были отработаны алгоритмы действий по предотвращению и ликвидации природных пожаров.
"На основе опыта, полученного во время участия в ликвидации природных пожаров в Рязанской области в августе 2022 года, в Москве создана специальная группировка, в которую вошли не только пожарные и спасатели, но и представители городских служб, закуплена необходимая техника и оборудование. При необходимости этот гарнизон может быть задействован в тушении природных пожаров в соседних регионах", - пояснил Бирюков.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыМоскваРязанская областьПетр БирюковОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала