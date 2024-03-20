На Украине сотрудники ТЦК пробрались на стройку, чтобы раздать повестки
"Страна": в Тернополе сотрудники ТЦК забрались на стройку, чтобы выдать повестки
© Фото : Public domainУлица Валовая в Старом городе, Тернополь, Украина
© Фото : Public domain
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Сотрудники военкомата в Тернополе на западе Украины залезли на недостроенное здание, чтобы выписать повестки строителям, следует из видео, опубликованного в среду украинским изданием "Страна" в Telegram-канале.
"Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) залезли на недостроенное здание и на крыше стали выписывать повестки рабочим", - говорится в сообщении "Страны". Публикуется видео, снятое очевидцем событий. В ролике группа мужчин в камуфляже беседует с рабочими в сигнальных жилетах на крыше строящегося здания.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность, которая предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель военкомата - это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.