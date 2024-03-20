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На Украине сотрудники ТЦК пробрались на стройку, чтобы раздать повестки

На Украине сотрудники ТЦК пробрались на стройку, чтобы раздать повестки - РИА Новости, 20.03.2024

На Украине сотрудники ТЦК пробрались на стройку, чтобы раздать повестки

Сотрудники военкомата в Тернополе на западе Украины залезли на недостроенное здание, чтобы выписать повестки строителям, следует из видео, опубликованного в... РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T14:55

2024-03-20T14:55

2024-03-20T14:55

специальная военная операция на украине

в мире

украина

тернополь

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Сотрудники военкомата в Тернополе на западе Украины залезли на недостроенное здание, чтобы выписать повестки строителям, следует из видео, опубликованного в среду украинским изданием "Страна" в Telegram-канале. "Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) залезли на недостроенное здание и на крыше стали выписывать повестки рабочим", - говорится в сообщении "Страны". Публикуется видео, снятое очевидцем событий. В ролике группа мужчин в камуфляже беседует с рабочими в сигнальных жилетах на крыше строящегося здания. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность, которая предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель военкомата - это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.

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тернополь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, тернополь, вооруженные силы украины