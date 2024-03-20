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На Украине сотрудники ТЦК пробрались на стройку, чтобы раздать повестки - РИА Новости, 20.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:55 20.03.2024
https://ria.ru/20240320/ttsk-1934479569.html
На Украине сотрудники ТЦК пробрались на стройку, чтобы раздать повестки
На Украине сотрудники ТЦК пробрались на стройку, чтобы раздать повестки - РИА Новости, 20.03.2024
На Украине сотрудники ТЦК пробрались на стройку, чтобы раздать повестки
Сотрудники военкомата в Тернополе на западе Украины залезли на недостроенное здание, чтобы выписать повестки строителям, следует из видео, опубликованного в... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T14:55
2024-03-20T14:55
специальная военная операция на украине
в мире
украина
тернополь
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Сотрудники военкомата в Тернополе на западе Украины залезли на недостроенное здание, чтобы выписать повестки строителям, следует из видео, опубликованного в среду украинским изданием "Страна" в Telegram-канале. "Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) залезли на недостроенное здание и на крыше стали выписывать повестки рабочим", - говорится в сообщении "Страны". Публикуется видео, снятое очевидцем событий. В ролике группа мужчин в камуфляже беседует с рабочими в сигнальных жилетах на крыше строящегося здания. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность, которая предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель военкомата - это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
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в мире, украина, тернополь, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Тернополь, Вооруженные силы Украины
На Украине сотрудники ТЦК пробрались на стройку, чтобы раздать повестки

"Страна": в Тернополе сотрудники ТЦК забрались на стройку, чтобы выдать повестки

© Фото : Public domainУлица Валовая в Старом городе, Тернополь, Украина
Улица Валовая в Старом городе, Тернополь, Украина - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
© Фото : Public domain
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Сотрудники военкомата в Тернополе на западе Украины залезли на недостроенное здание, чтобы выписать повестки строителям, следует из видео, опубликованного в среду украинским изданием "Страна" в Telegram-канале.
"Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) залезли на недостроенное здание и на крыше стали выписывать повестки рабочим", - говорится в сообщении "Страны". Публикуется видео, снятое очевидцем событий. В ролике группа мужчин в камуфляже беседует с рабочими в сигнальных жилетах на крыше строящегося здания.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность, которая предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель военкомата - это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаТернопольВооруженные силы Украины
 
 
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