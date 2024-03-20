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На киргизско-узбекской границе нашли еще один тоннель для контрабанды - РИА Новости, 20.03.2024
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21:39 20.03.2024
https://ria.ru/20240320/tonnel-1934570327.html
На киргизско-узбекской границе нашли еще один тоннель для контрабанды
На киргизско-узбекской границе нашли еще один тоннель для контрабанды - РИА Новости, 20.03.2024
На киргизско-узбекской границе нашли еще один тоннель для контрабанды
Еще один тоннель для контрабанды длиной 350 метров обнаружен на киргизско-узбекской границе, сообщили журналистам в среду в пресс-службе МВД Киргизии. РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T21:39
2024-03-20T21:39
происшествия
киргизия
наманганская область
узбекистан
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БИШКЕК, 20 мар — РИА Новости. Еще один тоннель для контрабанды длиной 350 метров обнаружен на киргизско-узбекской границе, сообщили журналистам в среду в пресс-службе МВД Киргизии. Ранее в среду госкомитет нацбезопасности республики сообщил об обнаружении проходящего под линией границы тоннеля длиной в 130 метров, который вырыл житель одного из приграничных сел. "В селе Бек-Абад сотрудники поселкового отделения милиции "Атабеков" Сузакского РОВД в ходе проведения оперативных мероприятий обнаружили крупный прорытый подземный тоннель, ведущий на территорию Республики Узбекистан", - заявил представитель пресс-службы. По его словам, потайной вход в тоннель был найден в доме 41-летнего местного жителя. Глубина подземного прохода составляет 12,5 метров, длина - 350 метров, высота 2,2 метра, а ширина - 1 метр. Как выяснилось, тоннель ведет в Наманганскую область Узбекистана. "В тоннеле установлено электрическое освещение. Здесь имеются все приготовления для незаконного пересечения границы и незаконного перемещения товаров. Во дворе дома обнаружены и изъяты инструменты и иные предметы, использовавшиеся при рытье тоннелей", - уточнили в МВД.
https://ria.ru/20240309/kontrabanda-1932053141.html
киргизия
наманганская область
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происшествия, киргизия, наманганская область, узбекистан
Происшествия, Киргизия, Наманганская область, Узбекистан
На киргизско-узбекской границе нашли еще один тоннель для контрабанды

На киргизско-узбекской границе нашли тоннель для контрабанды длиной 350 м

© Фото : МВД Кыргызской РеспубликиКиргизские полицейские
Киргизские полицейские - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
© Фото : МВД Кыргызской Республики
Киргизские полицейские. Архивное фото
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БИШКЕК, 20 мар — РИА Новости. Еще один тоннель для контрабанды длиной 350 метров обнаружен на киргизско-узбекской границе, сообщили журналистам в среду в пресс-службе МВД Киргизии.
Ранее в среду госкомитет нацбезопасности республики сообщил об обнаружении проходящего под линией границы тоннеля длиной в 130 метров, который вырыл житель одного из приграничных сел.
"В селе Бек-Абад сотрудники поселкового отделения милиции "Атабеков" Сузакского РОВД в ходе проведения оперативных мероприятий обнаружили крупный прорытый подземный тоннель, ведущий на территорию Республики Узбекистан", - заявил представитель пресс-службы.
По его словам, потайной вход в тоннель был найден в доме 41-летнего местного жителя. Глубина подземного прохода составляет 12,5 метров, длина - 350 метров, высота 2,2 метра, а ширина - 1 метр. Как выяснилось, тоннель ведет в Наманганскую область Узбекистана.
"В тоннеле установлено электрическое освещение. Здесь имеются все приготовления для незаконного пересечения границы и незаконного перемещения товаров. Во дворе дома обнаружены и изъяты инструменты и иные предметы, использовавшиеся при рытье тоннелей", - уточнили в МВД.
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