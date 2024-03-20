https://ria.ru/20240320/tonnel-1934570327.html

На киргизско-узбекской границе нашли еще один тоннель для контрабанды

На киргизско-узбекской границе нашли еще один тоннель для контрабанды - РИА Новости, 20.03.2024

На киргизско-узбекской границе нашли еще один тоннель для контрабанды

Еще один тоннель для контрабанды длиной 350 метров обнаружен на киргизско-узбекской границе, сообщили журналистам в среду в пресс-службе МВД Киргизии. РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T21:39

2024-03-20T21:39

2024-03-20T21:39

происшествия

киргизия

наманганская область

узбекистан

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БИШКЕК, 20 мар — РИА Новости. Еще один тоннель для контрабанды длиной 350 метров обнаружен на киргизско-узбекской границе, сообщили журналистам в среду в пресс-службе МВД Киргизии. Ранее в среду госкомитет нацбезопасности республики сообщил об обнаружении проходящего под линией границы тоннеля длиной в 130 метров, который вырыл житель одного из приграничных сел. "В селе Бек-Абад сотрудники поселкового отделения милиции "Атабеков" Сузакского РОВД в ходе проведения оперативных мероприятий обнаружили крупный прорытый подземный тоннель, ведущий на территорию Республики Узбекистан", - заявил представитель пресс-службы. По его словам, потайной вход в тоннель был найден в доме 41-летнего местного жителя. Глубина подземного прохода составляет 12,5 метров, длина - 350 метров, высота 2,2 метра, а ширина - 1 метр. Как выяснилось, тоннель ведет в Наманганскую область Узбекистана. "В тоннеле установлено электрическое освещение. Здесь имеются все приготовления для незаконного пересечения границы и незаконного перемещения товаров. Во дворе дома обнаружены и изъяты инструменты и иные предметы, использовавшиеся при рытье тоннелей", - уточнили в МВД.

https://ria.ru/20240309/kontrabanda-1932053141.html

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происшествия, киргизия, наманганская область, узбекистан