https://ria.ru/20240320/tonnel-1934556357.html

Житель Киргизии вырыл тоннель до Узбекистана для контрабанды

Житель Киргизии вырыл тоннель до Узбекистана для контрабанды - РИА Новости, 20.03.2024

Житель Киргизии вырыл тоннель до Узбекистана для контрабанды

Спецслужбы Киргизии обнаружили тоннель длиной 130 метров, через который в Узбекистан переносили контрабандные товары, рассказали в пресс-службе госкомитета... РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T19:48

2024-03-20T19:48

2024-03-20T21:38

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БИШКЕК, 20 мар - РИА Новости. Спецслужбы Киргизии обнаружили тоннель длиной 130 метров, через который в Узбекистан переносили контрабандные товары, рассказали в пресс-службе госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) республики. "В ходе проведения оперативных мероприятий по выявлению незаконных каналов миграции и контрабанды сотрудниками ГКНБ обнаружен тоннель, который использовался для противоправной переправки товаров и лиц", - отметили в ведомстве.По данным представителя пресс-службы, тоннель нашли под полом в доме у жителя села Бек-Абад вблизи с границей с Узбекистаном. Глубина конструкции оказалась 15 метров, при этом общая протяженность составляет 130 метров, а высота - 1,7 метра.Правоохранительные органы задержали владельца дома. Силовики также начали поиски всех причастных лиц к организации функционирования тоннеля и тех, кто незаконно пересек границу Киргизии, а также выясняют, какие товары могли незаконно попасть на территорию страны.

https://ria.ru/20240304/kontrabanda-1930906581.html

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