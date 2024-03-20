https://ria.ru/20240320/tonnel-1934556357.html
Житель Киргизии вырыл тоннель до Узбекистана для контрабанды
Житель Киргизии вырыл тоннель до Узбекистана для контрабанды - РИА Новости, 20.03.2024
Житель Киргизии вырыл тоннель до Узбекистана для контрабанды
Спецслужбы Киргизии обнаружили тоннель длиной 130 метров, через который в Узбекистан переносили контрабандные товары, рассказали в пресс-службе госкомитета... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T19:48
2024-03-20T19:48
2024-03-20T21:38
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БИШКЕК, 20 мар - РИА Новости. Спецслужбы Киргизии обнаружили тоннель длиной 130 метров, через который в Узбекистан переносили контрабандные товары, рассказали в пресс-службе госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) республики. "В ходе проведения оперативных мероприятий по выявлению незаконных каналов миграции и контрабанды сотрудниками ГКНБ обнаружен тоннель, который использовался для противоправной переправки товаров и лиц", - отметили в ведомстве.По данным представителя пресс-службы, тоннель нашли под полом в доме у жителя села Бек-Абад вблизи с границей с Узбекистаном. Глубина конструкции оказалась 15 метров, при этом общая протяженность составляет 130 метров, а высота - 1,7 метра.Правоохранительные органы задержали владельца дома. Силовики также начали поиски всех причастных лиц к организации функционирования тоннеля и тех, кто незаконно пересек границу Киргизии, а также выясняют, какие товары могли незаконно попасть на территорию страны.
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в мире, узбекистан, киргизия
В мире, Узбекистан, Киргизия
Житель Киргизии вырыл тоннель до Узбекистана для контрабанды
Житель Киргизии вырыл тоннель длиной 130 м до Узбекистана для контрабанды
БИШКЕК, 20 мар - РИА Новости. Спецслужбы Киргизии обнаружили тоннель длиной 130 метров, через который в Узбекистан переносили контрабандные товары, рассказали в пресс-службе госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) республики.
"В ходе проведения оперативных мероприятий по выявлению незаконных каналов миграции и контрабанды сотрудниками ГКНБ обнаружен тоннель, который использовался для противоправной переправки товаров и лиц", - отметили в ведомстве.
По данным представителя пресс-службы, тоннель нашли под полом в доме у жителя села Бек-Абад вблизи с границей с Узбекистаном. Глубина конструкции оказалась 15 метров, при этом общая протяженность составляет 130 метров, а высота - 1,7 метра.
Правоохранительные органы задержали владельца дома. Силовики также начали поиски всех причастных лиц к организации функционирования тоннеля и тех, кто незаконно пересек границу Киргизии, а также выясняют, какие товары могли незаконно попасть на территорию страны.
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