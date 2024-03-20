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Биография Во Ван Тхыонга - РИА Новости, 20.03.2024
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16:10 20.03.2024
https://ria.ru/20240320/tkhyong-1934502024.html
Биография Во Ван Тхыонга
Биография Во Ван Тхыонга - РИА Новости, 20.03.2024
Биография Во Ван Тхыонга
Вьетнамский политический деятель Во Ван Тхыонг родился 13 декабря 1970 года в общине Анфыок уезда Мангтхит провинции Виньлонг. РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T16:10
2024-03-20T16:10
справки
вьетнам
хошимин
хо ши мин
политика
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Вьетнамский политический деятель Во Ван Тхыонг родился 13 декабря 1970 года в общине Анфыок уезда Мангтхит провинции Виньлонг.В 1992 году окончил факультет философии Вьетнамский Национальный университет в Хошимине, получив степень бакалавра. В 1999 году получил степень магистра философии в том же университете. Также окончил аспирантуру Национальной политической академии имени Хо Ши Мина, защитил диссертацию по политическим наукам. 18 ноября 1993 года вступил в Компартию Вьетнама (КПВ).В студенческие годы Во Ван Тхыонг работал заместителем секретаря профсоюза Университета Хошимина. После окончания вуза занимал ряд должностей в Союзе молодежи города Хошимин.С 2000 года – вице-президент Вьетнамской студенческой ассоциации.С 2002 года – заместитель секретаря, с 2003 года – секретарь Союза молодежи города Хошимина.С 2004 года – секретарь райкома партии.В 2006 году был направлен Политбюро на работу в Центральный союз молодежи и занимал должность постоянного секретаря, а затем был избран первым секретарем Центрального союза молодежи, занимал этот пост с января 2007 года.В феврале 2008 года возглавил Союз молодежи Вьетнама. Занимал эту должность до 2010 года. В 2007 года был избран депутатом Национального собрания Вьетнама.В январе 2011 года избран в Центральный комитет Компартии Вьетнама. С августа 2011 года по апрель 2014 года Во Ван Тхыонг занимал должность секретаря провинциального партийного комитета провинции Куангнгай.С апреля 2014 года по январь 2016 года – член ЦК партии, заместитель постоянного секретаря горкома партии Хошимина.В январе 2016 года переизбран в Центральный комитет и избран членом Политбюро Компартии Вьетнама.С 2016 года заведовал отделом пропаганды ЦК КПВ, возглавлял руководящий комитет ЦК партии по внешнему информированию.С февраля 2016 года по январь 2021 года – член Политбюро, секретарь ЦК партии, руководитель ЦК Компарии Вьетнама. Член Центрального руководящего комитета по противодействию коррупции; заведовал Ученым советом ЦК партии и Центральным советом по теории и критике литературы и искусства. Депутат Национального Собрания XIV созыва.В январе 2021 года был переизбран в ЦК и Политбюро Компартии Вьетнама.В феврале 2021 года назначен постоянным членом Секретариата ЦК Компартии Вьетнама.2 марта 2023 года Национальное собрание Вьетнама утвердило кандидатуру Во Ван Тхыонга на пост президента страны. Его кандидатуру поддержали 487 из 488 депутатов (98,38%). После утверждения в должности Во Ван Тхыонг принес присягу перед депутатами парламента. Стал 12-м президентом в истории современного Вьетнама и самым молодым членом Политбюро ЦК Компартии страны.20 марта 2024 года Центральный комитет правящей Компартии Вьетнама на внеочередном заседании одобрил отставку президента страны Во Ван Тхыонга по его просьбе. Он покинет должности президента Вьетнама, члена политбюро ЦК Компартии Вьетнама, члена ЦК Компартии Вьетнама 13-го созыва и председателя Совета обороны и безопасности. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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справки, вьетнам, хошимин, хо ши мин, политика
Справки, Вьетнам, Хошимин, Хо Ши Мин, Политика

Биография Во Ван Тхыонга

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент Вьетнама Во Ван Тхыонг
Президент Вьетнама Во Ван Тхыонг - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент Вьетнама Во Ван Тхыонг. Архивное фото
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Вьетнамский политический деятель Во Ван Тхыонг родился 13 декабря 1970 года в общине Анфыок уезда Мангтхит провинции Виньлонг.
В 1992 году окончил факультет философии Вьетнамский Национальный университет в Хошимине, получив степень бакалавра. В 1999 году получил степень магистра философии в том же университете. Также окончил аспирантуру Национальной политической академии имени Хо Ши Мина, защитил диссертацию по политическим наукам.
18 ноября 1993 года вступил в Компартию Вьетнама (КПВ).
В студенческие годы Во Ван Тхыонг работал заместителем секретаря профсоюза Университета Хошимина. После окончания вуза занимал ряд должностей в Союзе молодежи города Хошимин.
С 2000 года – вице-президент Вьетнамской студенческой ассоциации.
С 2002 года – заместитель секретаря, с 2003 года – секретарь Союза молодежи города Хошимина.
С 2004 года – секретарь райкома партии.
В 2006 году был направлен Политбюро на работу в Центральный союз молодежи и занимал должность постоянного секретаря, а затем был избран первым секретарем Центрального союза молодежи, занимал этот пост с января 2007 года.
В феврале 2008 года возглавил Союз молодежи Вьетнама. Занимал эту должность до 2010 года.
В 2007 года был избран депутатом Национального собрания Вьетнама.
В январе 2011 года избран в Центральный комитет Компартии Вьетнама.
С августа 2011 года по апрель 2014 года Во Ван Тхыонг занимал должность секретаря провинциального партийного комитета провинции Куангнгай.
С апреля 2014 года по январь 2016 года – член ЦК партии, заместитель постоянного секретаря горкома партии Хошимина.
В январе 2016 года переизбран в Центральный комитет и избран членом Политбюро Компартии Вьетнама.
С 2016 года заведовал отделом пропаганды ЦК КПВ, возглавлял руководящий комитет ЦК партии по внешнему информированию.
С февраля 2016 года по январь 2021 года – член Политбюро, секретарь ЦК партии, руководитель ЦК Компарии Вьетнама. Член Центрального руководящего комитета по противодействию коррупции; заведовал Ученым советом ЦК партии и Центральным советом по теории и критике литературы и искусства. Депутат Национального Собрания XIV созыва.
В январе 2021 года был переизбран в ЦК и Политбюро Компартии Вьетнама.
В феврале 2021 года назначен постоянным членом Секретариата ЦК Компартии Вьетнама.
2 марта 2023 года Национальное собрание Вьетнама утвердило кандидатуру Во Ван Тхыонга на пост президента страны. Его кандидатуру поддержали 487 из 488 депутатов (98,38%). После утверждения в должности Во Ван Тхыонг принес присягу перед депутатами парламента.
Стал 12-м президентом в истории современного Вьетнама и самым молодым членом Политбюро ЦК Компартии страны.
20 марта 2024 года Центральный комитет правящей Компартии Вьетнама на внеочередном заседании одобрил отставку президента страны Во Ван Тхыонга по его просьбе. Он покинет должности президента Вьетнама, члена политбюро ЦК Компартии Вьетнама, члена ЦК Компартии Вьетнама 13-го созыва и председателя Совета обороны и безопасности.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
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