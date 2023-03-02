https://ria.ru/20230302/vetnam-1855257659.html

Новым президентом Вьетнама стал член политбюро ЦК компартии Во Ван Тхыонг

Новым президентом Вьетнама стал член политбюро ЦК компартии Во Ван Тхыонг - РИА Новости, 02.03.2023

Новым президентом Вьетнама стал член политбюро ЦК компартии Во Ван Тхыонг

Национальное собрание (парламент) Вьетнама рассмотрело и утвердило в четверг кандидатуру члена политбюро ЦК компартии Во Ван Тхыонга на пост президента страны,... РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T06:29

2023-03-02T06:29

2023-03-02T16:01

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БАНГКОК, 2 мар — РИА Новости. Национальное собрание (парламент) Вьетнама рассмотрело и утвердило в четверг кандидатуру члена политбюро ЦК компартии Во Ван Тхыонга на пост президента страны, сообщает вьетнамский правительственный интернет-портал. После утверждения в должности новый президент Вьетнама принес присягу перед депутатами парламента, также говорится в сообщении. Внеочередное заседание Национального собрания по утверждению кандидатуры на пост президента началось в четверг в 10:00 и завершилось в 11:00. Накануне внеочередной пленум центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама обсудил вопрос о выдвижении кандидатуры на пост президента и выдвинул на утверждение Национального собрания кандидата, имя которого не разглашалось. В начале заседания Национального собрания в четверг первый заместитель председателя парламента Чан Тхань Ман объявил, что в качестве кандидата в президенты от Коммунистической партии Вьетнама выдвинут Во Ван Тхыонг.Пятидесятидвухлетний Во Ван Тхыонг — профессиональный политик и партийный работник, получил философское образование в Национальном университете Вьетнама в Хошимине на кафедре марксистско-ленинской философии, а затем окончил аспирантуру Национальной политической академии имени Хо Ши Мина и защитил диссертацию по политическим наукам.Во Ван Тхыонг начал политическую карьеру в Коммунистическом союзе молодежи Вьетнама, последовательно занимая руководящие должности в организациях КСМ и студенческих организациях самоуправления Хошимина. В 2007 году он был избран первым секретарем Коммунистического союза молодежи Вьетнама.В 2011 году Во Ван Тхыонг, к этому времени являвшийся кандидатом в члены ЦК КПВ, был принят в состав ЦК в качестве полноправного члена этого руководящего органа и избран секретарем комитета партии провинции Куангнгай, после чего в 2014 году занял пост заместителя секретаря горкома партии Хошимина.В 2016 году 46-летний на тот момент политик стал самым молодым членом политбюро ЦК КПВ и был назначен на должности заведующего отделом ЦК КПВ по пропаганде и политическому воспитанию и главы руководящего комитета ЦК партии по внешнему информированию.В 2021 году Во Ван Тхыонг стал членом постоянного секретариата ЦК компартии Вьетнама.

https://ria.ru/20221113/pozitsiya-1831177766.html

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