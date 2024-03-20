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ПМР может обратиться в Интерпол за расследованием теракта со взрывом - РИА Новости, 20.03.2024
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17:11 20.03.2024 (обновлено: 17:25 20.03.2024)
https://ria.ru/20240320/terakt-1934525367.html
ПМР может обратиться в Интерпол за расследованием теракта со взрывом
ПМР может обратиться в Интерпол за расследованием теракта со взрывом - РИА Новости, 20.03.2024
ПМР может обратиться в Интерпол за расследованием теракта со взрывом
Приднестровье может обратиться в Интерпол с просьбой содействовать в расследовании взрыва вертолета, сообщили в пресс-службе министерства госбезопасности... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T17:11
2024-03-20T17:25
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ТИРАСПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости. Приднестровье может обратиться в Интерпол с просьбой содействовать в расследовании взрыва вертолета, сообщили в пресс-службе министерства госбезопасности непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (МГБ ПМР)."Ввиду существующих угроз для Приднестровья, а также реальности совершенного террористического акта приднестровская сторона оставляет за собой право обратиться в международную организацию уголовной полиции – Интерпол для оказания содействия в расследовании этого преступления. Представителям данной международной организации будут представлены все имеющиеся доказательства совершённого 17 марта террористического акта", - говорится в сообщении.В МГБ ПМР также обратили внимание на заявление министра внутренних дел Молдавии Адриана Эфроса о том, что видеозапись с моментом атаки дрона в Приднестровье является монтажом. "Исходя из слов главы МВД Молдавии, "инцидента с вертолетом в Тирасполе вообще не было и что это всего лишь видеомонтаж". Не ознакомившись с первичными материалами следственных действий, данный лживый вывод мог сделать только полностью некомпетентный или аффилированный чиновник", - отметили в МГБ ПМР.Министерство госбезопасности ПМР 17 марта сообщило, что на территории одной из войсковых частей Тирасполя произошел пожар, возникший в результате взрыва. Предварительно установлено, что взрыв произошел в результате атаки дрона-камикадзе, был уничтожен вертолет Ми-8МТ. Следственный комитет ПМР возбудил уголовное дело по статье "диверсия". Ранее приднестровское МГБ сообщило, что иностранные специалисты готовят в Молдавии боевые группы, в которые входят в том числе граждане Украины, для совершения в Приднестровье терактов и диверсий на военных объектах. В конце мая 2022 года в Приднестровье произошла череда терактов: в здании министерства государственной безопасности ПМР в Тирасполе, возле воинской части в районе села Парканы, на вышке радиотелецентра вблизи поселка Маяк, в военкомате в Тирасполе. В республике был введен "красный" уровень террористической опасности, затем его снизили до "желтого".
https://ria.ru/20240229/pridnestrove-1930052488.html
https://ria.ru/20240320/ataka-1934524623.html
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в мире, интерпол, тирасполь, молдавия, украина, ми-8мт
В мире, Интерпол, Тирасполь, Молдавия, Украина, Ми-8МТ
ПМР может обратиться в Интерпол за расследованием теракта со взрывом

МГБ: ПМР может обратиться в Интерпол за расследованием взрыва вертолета

© Кадр записи камеры видеонаблюденияУдар беспилотника по вертолету в Приднестровье
Удар беспилотника по вертолету в Приднестровье
© Кадр записи камеры видеонаблюдения
Удар беспилотника по вертолету в Приднестровье
Читать ria.ru в
ТИРАСПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости. Приднестровье может обратиться в Интерпол с просьбой содействовать в расследовании взрыва вертолета, сообщили в пресс-службе министерства госбезопасности непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (МГБ ПМР).
"Ввиду существующих угроз для Приднестровья, а также реальности совершенного террористического акта приднестровская сторона оставляет за собой право обратиться в международную организацию уголовной полиции – Интерпол для оказания содействия в расследовании этого преступления. Представителям данной международной организации будут представлены все имеющиеся доказательства совершённого 17 марта террористического акта", - говорится в сообщении.
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В МГБ ПМР также обратили внимание на заявление министра внутренних дел Молдавии Адриана Эфроса о том, что видеозапись с моментом атаки дрона в Приднестровье является монтажом. "Исходя из слов главы МВД Молдавии, "инцидента с вертолетом в Тирасполе вообще не было и что это всего лишь видеомонтаж". Не ознакомившись с первичными материалами следственных действий, данный лживый вывод мог сделать только полностью некомпетентный или аффилированный чиновник", - отметили в МГБ ПМР.
Министерство госбезопасности ПМР 17 марта сообщило, что на территории одной из войсковых частей Тирасполя произошел пожар, возникший в результате взрыва. Предварительно установлено, что взрыв произошел в результате атаки дрона-камикадзе, был уничтожен вертолет Ми-8МТ. Следственный комитет ПМР возбудил уголовное дело по статье "диверсия". Ранее приднестровское МГБ сообщило, что иностранные специалисты готовят в Молдавии боевые группы, в которые входят в том числе граждане Украины, для совершения в Приднестровье терактов и диверсий на военных объектах. В конце мая 2022 года в Приднестровье произошла череда терактов: в здании министерства государственной безопасности ПМР в Тирасполе, возле воинской части в районе села Парканы, на вышке радиотелецентра вблизи поселка Маяк, в военкомате в Тирасполе. В республике был введен "красный" уровень террористической опасности, затем его снизили до "желтого".
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