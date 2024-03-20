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Температура на Земле бьет рекорды девять месяцев подряд, сообщил Вильфанд - РИА Новости, 20.03.2024
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04:32 20.03.2024 (обновлено: 04:43 20.03.2024)
https://ria.ru/20240320/temperatura-1934369745.html
Температура на Земле бьет рекорды девять месяцев подряд, сообщил Вильфанд
Температура на Земле бьет рекорды девять месяцев подряд, сообщил Вильфанд - РИА Новости, 20.03.2024
Температура на Земле бьет рекорды девять месяцев подряд, сообщил Вильфанд
Температура на планете впервые в истории бьет рекорды девять месяцев подряд, при этом уже восемь месяцев она подходит к "рубежу" Парижских соглашений и... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T04:32
2024-03-20T04:43
роман вильфанд
россия
париж
земля
гидрометцентр
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Температура на планете впервые в истории бьет рекорды девять месяцев подряд, при этом уже восемь месяцев она подходит к "рубежу" Парижских соглашений и превышает норму на 1,5 градуса, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Синоптик сообщил, что февраль на планете стал девятым рекордно тёплым месяцем подряд. "При этом уже восемь месяцев, с июля, глобальная температура превышает норму на 1,5 градуса. Это очень много", - сказал Вильфанд. По его словам, такое превышение температуры на планете наблюдается впервые. Метеоролог подчеркнул, что сравнивать погоду в регионе проживания с глобальными изменениями не стоит. "Зима на Северном полушарии была самая теплая за весь период наблюдений, но жители европейской России это не почувствовали, потому что для Москвы в частности средняя температура была ниже нормы", - добавил Вильфанд. Парижское соглашение по климату было принято 12 декабря 2015 года по итогам 21-й конференции Рамочной конвенции об изменении климата (РКООНИК) в Париже. Документ подписали 175 стран, в том числе США, Китай и Россия. Выработанное в Париже соглашение по климату впервые в истории объединило усилия всех мировых держав по сдерживанию климатических изменений. Его цель - удержать глобальное потепление в пределах 1,5 градуса Цельсия относительно доиндустриального уровня и не допустить превышения глобальной среднегодовой температуры более чем на два градуса к 2100 году.
https://ria.ru/20240201/legoyda-1924734312.html
https://ria.ru/20231203/klimat-1913448083.html
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роман вильфанд, россия, париж, земля, гидрометцентр
Роман Вильфанд, Россия, Париж, Земля, Гидрометцентр
Температура на Земле бьет рекорды девять месяцев подряд, сообщил Вильфанд

Вильфанд: температура на планете восемь месяцев превышает норму на 1,5 градуса

© AP Photo / NASAВосход солнца над Аргентиной с борта МКС
Восход солнца над Аргентиной с борта МКС - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
© AP Photo / NASA
Восход солнца над Аргентиной с борта МКС. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Температура на планете впервые в истории бьет рекорды девять месяцев подряд, при этом уже восемь месяцев она подходит к "рубежу" Парижских соглашений и превышает норму на 1,5 градуса, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Синоптик сообщил, что февраль на планете стал девятым рекордно тёплым месяцем подряд.
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"При этом уже восемь месяцев, с июля, глобальная температура превышает норму на 1,5 градуса. Это очень много", - сказал Вильфанд.
По его словам, такое превышение температуры на планете наблюдается впервые. Метеоролог подчеркнул, что сравнивать погоду в регионе проживания с глобальными изменениями не стоит.
"Зима на Северном полушарии была самая теплая за весь период наблюдений, но жители европейской России это не почувствовали, потому что для Москвы в частности средняя температура была ниже нормы", - добавил Вильфанд.
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Парижское соглашение по климату было принято 12 декабря 2015 года по итогам 21-й конференции Рамочной конвенции об изменении климата (РКООНИК) в Париже. Документ подписали 175 стран, в том числе США, Китай и Россия.
Выработанное в Париже соглашение по климату впервые в истории объединило усилия всех мировых держав по сдерживанию климатических изменений. Его цель - удержать глобальное потепление в пределах 1,5 градуса Цельсия относительно доиндустриального уровня и не допустить превышения глобальной среднегодовой температуры более чем на два градуса к 2100 году.
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