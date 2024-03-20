https://ria.ru/20240320/tekhnopolis-1934451211.html

Более 100 представителей технопарков РФ и ОЭЗ посетили "Технополис Москву"

Более 100 представителей технопарков РФ и ОЭЗ посетили "Технополис Москву" - РИА Новости, 20.03.2024

Более 100 представителей технопарков РФ и ОЭЗ посетили "Технополис Москву"

Более 100 российских представителей особых экономических зон и технопарков посетили ОЭЗ "Технополис Москва" в рамках Дня открытых дверей на площадке "Руднево",... РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T14:16

2024-03-20T14:16

2024-03-20T14:16

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

россия

владислав овчинский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934450490_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7a22b81e0713586478381eb011e394d9.jpg

МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Более 100 российских представителей особых экономических зон и технопарков посетили ОЭЗ "Технополис Москва" в рамках Дня открытых дверей на площадке "Руднево", сообщил генеральный директор ОЭЗ "Технополис Москва" Геннадий Дегтев.Как уточняется, делегация побывала на высокотехнологичных производствах, выпускающих продукты по импортозамещению.Данное мероприятие стало возможным в рамках заседания Экспертного совета по развитию промышленной инфраструктуры комитета Госдумы по промышленности и торговле при поддержке Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России (АКИТ).При этом московские компании из особых экономических зон участвуют в промышленной выставке. Торжественное открытие мероприятия прошло в Госдуме 13 марта. Делегация, в составе которой были представители отечественных технопарков и ОЭЗ из 50 субъектов России, побывали на трех инновационных производствах – пленочных конденсаторов для силовой электроники, российских банкоматов, гражданских беспилотников, а также в Федеральном Центре беспилотных авиасистем (ФЦ БАС).По словам Дегтева, шестая площадка особой экономической зоны "Технополис Москва" – индустриальный парк "Руднево". Она была открыта год назад. В начале текущего года на площадке ввели в эксплуатацию 214 тысяч промышленных и общественно-деловых площадей. В конце прошлого года шесть компаний этой площадки стали резидентами ОЭЗ.Одной из компаний, которую посетила делегация АКИТ, стал производитель пленочных конденсаторов "Нюкон энерджи". Компания одной из первых стала резидентом в "Рудневе". Гендиректор организации Карен Халапян отметил, что преференции, которые дает статус резидента ОЭЗ, позволят предприятию и дальше вкладывать деньги в свое развитие, в частности реализовать амбициозный проект по локализации производства основного элемента конденсатора – полипропиленовой металлизированной пленки с применением нанотехнологий.По словам гендиректора "ОЭЗ ТВТ "Дубна" Антона Афанасьева, ОЭЗ являются точками роста для всех сфкр, а также хорошим инструментом для развития российской экономики."Мы благодарны Ассоциации за активную поддержку по взаимодействию с профильными ведомствами, участию в профильной законодательной и административной работе в целях создания оптимальных условий для развития предпринимательства и промышленного производства", - отметил Афанасьев.Он добавил, что учитываются инициативы компаний по совершенствованию механизмов господдержки кластерных проектов и промышленной инфраструктуры. Также во внимание берут идеи по расширению экономической свободы, при разработке образовательных программ."Разработанные АКИТ РФ стандарты отрасли позволяют нашим инвесторам получать комплексную и объективную информацию о возможностях ОЭЗ", – подчеркнул Афанасьев.При этом резиденты ОЭЗ "Технополис Москва" – предприятия "Гематех", "Сканер" и "Онкотаргет", а также предприятие "Неорос" продемонстрировали свои изобретения на вытсавке в Госдуме. Они представили отечественные аппараты УЗИ, изделия для стомированных больных, лекарства для лечения неврологических, онкологических и других социально значимых заболеваний. Кроме того, резиденты показали оптическое оборудования для телекома собственного производства.ОЭЗ "Технополис Москва" — территория с особым юридическим статусом. Для резидентов действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. Площадь шести площадок ("Печатники", "Алабушево", "Микрон", "МИЭТ", "Ангстрем", "Руднево"), где находятся высокотехнологичные предприятия ОЭЗ, превышает 280 га. Эта ОЭЗ уже много лет – лидермеждународных и национальных отраслевых рейтингов.

https://ria.ru/20240216/paneli-1927680526.html

https://ria.ru/20240221/moskva-1928671042.html

https://ria.ru/20240305/patenty-1931109206.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

россия, владислав овчинский