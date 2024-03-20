https://ria.ru/20240320/tekhnologii-1934534612.html
Минцифры рассказало о российских возможностях в сфере разработки ПО
Минцифры рассказало о российских возможностях в сфере разработки ПО - РИА Новости, 20.03.2024
Минцифры рассказало о российских возможностях в сфере разработки ПО
У России есть потенциал, чтобы разрабатывать свое оборудование и программное обеспечение, считает директор департамента развития массовых коммуникаций и... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T17:42
2024-03-20T17:42
2024-03-20T17:42
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. У России есть потенциал, чтобы разрабатывать свое оборудование и программное обеспечение, считает директор департамента развития массовых коммуникаций и международного сотрудничества министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Екатерина Ларина. "У нас безусловно есть потенциал на то, чтобы разрабатывать свое ПО, разрабатывать оборудование", - сказала Ларина на едином демо-дне индустриальных центров компетенций (ИЦК) "Телерадиовещание" и "Издательская деятельность и полиграфия", который проходит на площадке Международной выставки-форума "Россия". По словам Лариной, существует проблема с запуском серийного производства своего оборудования и программного обеспечения. "Это связано с тем, что заведомо ограниченный рынок спроса на это оборудование и на этот софт не позволят производителям удерживать или эффективно снижать цену", - добавила она. Как считает Ларина, эта задача для всех, кто имеет отношение к выработке государственных решений по поддержке импортозамещения. Международная выставка-форум "Россия" проходит на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября до 8 июля.
https://ria.ru/20240313/putin-1932652995.html
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экономика, россия, москва, выставка-форум "россия", технологии
Выставка-форум "Россия", Экономика, Россия, Москва, Выставка-форум "Россия", Технологии
Минцифры рассказало о российских возможностях в сфере разработки ПО
Минцифры: РФ обладает потенциалом для разработки оборудования и ПО
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. У России есть потенциал, чтобы разрабатывать свое оборудование и программное обеспечение, считает директор департамента развития массовых коммуникаций и международного сотрудничества министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Екатерина Ларина.
"У нас безусловно есть потенциал на то, чтобы разрабатывать свое ПО, разрабатывать оборудование", - сказала Ларина на едином демо-дне индустриальных центров компетенций (ИЦК) "Телерадиовещание" и "Издательская деятельность и полиграфия", который проходит на площадке Международной выставки-форума "Россия".
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По словам Лариной, существует проблема с запуском серийного производства своего оборудования и программного обеспечения.
"Это связано с тем, что заведомо ограниченный рынок спроса на это оборудование и на этот софт не позволят производителям удерживать или эффективно снижать цену", - добавила она.
Как считает Ларина, эта задача для всех, кто имеет отношение к выработке государственных решений по поддержке импортозамещения.
Международная выставка-форум "Россия" проходит на территории ВДНХ в Москве
с 4 ноября до 8 июля.
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