https://ria.ru/20240320/tekhnologii-1934534612.html

Минцифры рассказало о российских возможностях в сфере разработки ПО

Минцифры рассказало о российских возможностях в сфере разработки ПО - РИА Новости, 20.03.2024

Минцифры рассказало о российских возможностях в сфере разработки ПО

У России есть потенциал, чтобы разрабатывать свое оборудование и программное обеспечение, считает директор департамента развития массовых коммуникаций и... РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T17:42

2024-03-20T17:42

2024-03-20T17:42

выставка-форум "россия"

экономика

россия

москва

выставка-форум "россия"

технологии

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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. У России есть потенциал, чтобы разрабатывать свое оборудование и программное обеспечение, считает директор департамента развития массовых коммуникаций и международного сотрудничества министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Екатерина Ларина. "У нас безусловно есть потенциал на то, чтобы разрабатывать свое ПО, разрабатывать оборудование", - сказала Ларина на едином демо-дне индустриальных центров компетенций (ИЦК) "Телерадиовещание" и "Издательская деятельность и полиграфия", который проходит на площадке Международной выставки-форума "Россия". По словам Лариной, существует проблема с запуском серийного производства своего оборудования и программного обеспечения. "Это связано с тем, что заведомо ограниченный рынок спроса на это оборудование и на этот софт не позволят производителям удерживать или эффективно снижать цену", - добавила она. Как считает Ларина, эта задача для всех, кто имеет отношение к выработке государственных решений по поддержке импортозамещения. Международная выставка-форум "Россия" проходит на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября до 8 июля.

https://ria.ru/20240313/putin-1932652995.html

https://ria.ru/20240315/tekhnorevolyutsii-1933039443.html

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экономика, россия, москва, выставка-форум "россия", технологии