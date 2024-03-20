https://ria.ru/20240320/tekhas-1934528520.html

Власти США не намерены помогать Техасу исполнять закон штата о миграции

Власти США не намерены помогать Техасу исполнять закон штата о миграции - РИА Новости, 20.03.2024

Власти США не намерены помогать Техасу исполнять закон штата о миграции

Департамент внутренней безопасности (DHS) США не будет помогать властям Техаса в исполнении закона SB4 по борьбе с миграцией, поскольку, по их мнению, он может... РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T17:18

2024-03-20T17:18

2024-03-20T17:18

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сша

мексика

миграционный кризис в техасе

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Департамент внутренней безопасности (DHS) США не будет помогать властям Техаса в исполнении закона SB4 по борьбе с миграцией, поскольку, по их мнению, он может ввергнуть иммиграционную систему в хаос, сообщает телеканал CBS News. По данным телеканала, во вторник Верховный суд США разрешил властям штата Техас действовать в соответствии с новым законом по борьбе с миграцией и задерживать подозреваемых в незаконном въезде в США. "В департаменте внутренней безопасности заявили CBS News, что не будут помогать Техасу в соблюдении SB4, утверждая, что он может ввергнуть иммиграционную систему в хаос", - говорится в сообщении телеканала в соцсети Х. Как отмечает телеканал, противники закона настаивают, что после его принятия техасские тюрьмы могут быстро оказаться переполненными. Закон, получивший название SB4, наделяет правоохранительные органы Техаса полномочиями проверять, задерживать и заключать в тюрьму мигрантов по обвинениям в незаконном въезде на территорию штата. Помимо этого, судьи фактически получили право издавать постановления о депортации предполагаемых нарушителей. Согласно закону SB4, незаконный въезд в Техас из Мексики теперь будет иметь статус правонарушения, которое наказывается тюремным заключением на срок до 180 дней и штрафом в 2000 долларов. Повторный въезд в штат будет считаться уголовным преступлением, которое карается тюремными сроками до 2, 10 или 20 лет - в зависимости от того, был ли мигрант ранее депортирован или осужден за определенные преступления. В МИД Мексики ранее заявили, что страна "ни при каких обстоятельствах не примет репатриацию со стороны штата Техас".

https://ria.ru/20240131/ssha-1924418917.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, техас, сша, мексика, миграционный кризис в техасе