Власти США не намерены помогать Техасу исполнять закон штата о миграции
DHS: закон Техаса SB4 способен ввергнуть иммиграционную систему Америки в хаос
© AP Photo / Eric GayСотрудник Департамента общественной безопасности штата Техас наблюдает за мигрантами из-за колючей проволоки на границе Техаса с Мексикой
© AP Photo / Eric Gay
Сотрудник Департамента общественной безопасности штата Техас наблюдает за мигрантами из-за колючей проволоки на границе Техаса с Мексикой. Архивное фото
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Департамент внутренней безопасности (DHS) США не будет помогать властям Техаса в исполнении закона SB4 по борьбе с миграцией, поскольку, по их мнению, он может ввергнуть иммиграционную систему в хаос, сообщает телеканал CBS News.
По данным телеканала, во вторник Верховный суд США разрешил властям штата Техас действовать в соответствии с новым законом по борьбе с миграцией и задерживать подозреваемых в незаконном въезде в США.
"В департаменте внутренней безопасности заявили CBS News, что не будут помогать Техасу в соблюдении SB4, утверждая, что он может ввергнуть иммиграционную систему в хаос", - говорится в сообщении телеканала в соцсети Х.
Как отмечает телеканал, противники закона настаивают, что после его принятия техасские тюрьмы могут быстро оказаться переполненными.
Закон, получивший название SB4, наделяет правоохранительные органы Техаса полномочиями проверять, задерживать и заключать в тюрьму мигрантов по обвинениям в незаконном въезде на территорию штата. Помимо этого, судьи фактически получили право издавать постановления о депортации предполагаемых нарушителей. Согласно закону SB4, незаконный въезд в Техас из Мексики теперь будет иметь статус правонарушения, которое наказывается тюремным заключением на срок до 180 дней и штрафом в 2000 долларов. Повторный въезд в штат будет считаться уголовным преступлением, которое карается тюремными сроками до 2, 10 или 20 лет - в зависимости от того, был ли мигрант ранее депортирован или осужден за определенные преступления.
В МИД Мексики ранее заявили, что страна "ни при каких обстоятельствах не примет репатриацию со стороны штата Техас".