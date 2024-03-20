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Власти США не намерены помогать Техасу исполнять закон штата о миграции - РИА Новости, 20.03.2024
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17:18 20.03.2024
https://ria.ru/20240320/tekhas-1934528520.html
Власти США не намерены помогать Техасу исполнять закон штата о миграции
Власти США не намерены помогать Техасу исполнять закон штата о миграции - РИА Новости, 20.03.2024
Власти США не намерены помогать Техасу исполнять закон штата о миграции
Департамент внутренней безопасности (DHS) США не будет помогать властям Техаса в исполнении закона SB4 по борьбе с миграцией, поскольку, по их мнению, он может... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T17:18
2024-03-20T17:18
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Департамент внутренней безопасности (DHS) США не будет помогать властям Техаса в исполнении закона SB4 по борьбе с миграцией, поскольку, по их мнению, он может ввергнуть иммиграционную систему в хаос, сообщает телеканал CBS News. По данным телеканала, во вторник Верховный суд США разрешил властям штата Техас действовать в соответствии с новым законом по борьбе с миграцией и задерживать подозреваемых в незаконном въезде в США. "В департаменте внутренней безопасности заявили CBS News, что не будут помогать Техасу в соблюдении SB4, утверждая, что он может ввергнуть иммиграционную систему в хаос", - говорится в сообщении телеканала в соцсети Х. Как отмечает телеканал, противники закона настаивают, что после его принятия техасские тюрьмы могут быстро оказаться переполненными. Закон, получивший название SB4, наделяет правоохранительные органы Техаса полномочиями проверять, задерживать и заключать в тюрьму мигрантов по обвинениям в незаконном въезде на территорию штата. Помимо этого, судьи фактически получили право издавать постановления о депортации предполагаемых нарушителей. Согласно закону SB4, незаконный въезд в Техас из Мексики теперь будет иметь статус правонарушения, которое наказывается тюремным заключением на срок до 180 дней и штрафом в 2000 долларов. Повторный въезд в штат будет считаться уголовным преступлением, которое карается тюремными сроками до 2, 10 или 20 лет - в зависимости от того, был ли мигрант ранее депортирован или осужден за определенные преступления. В МИД Мексики ранее заявили, что страна "ни при каких обстоятельствах не примет репатриацию со стороны штата Техас".
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в мире, техас, сша, мексика, миграционный кризис в техасе
В мире, Техас, США, Мексика, Миграционный кризис в Техасе
Власти США не намерены помогать Техасу исполнять закон штата о миграции

DHS: закон Техаса SB4 способен ввергнуть иммиграционную систему Америки в хаос

© AP Photo / Eric GayСотрудник Департамента общественной безопасности штата Техас наблюдает за мигрантами из-за колючей проволоки на границе Техаса с Мексикой
Сотрудник Департамента общественной безопасности штата Техас наблюдает за мигрантами из-за колючей проволоки на границе Техаса с Мексикой - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
© AP Photo / Eric Gay
Сотрудник Департамента общественной безопасности штата Техас наблюдает за мигрантами из-за колючей проволоки на границе Техаса с Мексикой. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Департамент внутренней безопасности (DHS) США не будет помогать властям Техаса в исполнении закона SB4 по борьбе с миграцией, поскольку, по их мнению, он может ввергнуть иммиграционную систему в хаос, сообщает телеканал CBS News.
По данным телеканала, во вторник Верховный суд США разрешил властям штата Техас действовать в соответствии с новым законом по борьбе с миграцией и задерживать подозреваемых в незаконном въезде в США.
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"В департаменте внутренней безопасности заявили CBS News, что не будут помогать Техасу в соблюдении SB4, утверждая, что он может ввергнуть иммиграционную систему в хаос", - говорится в сообщении телеканала в соцсети Х.
Как отмечает телеканал, противники закона настаивают, что после его принятия техасские тюрьмы могут быстро оказаться переполненными.
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Закон, получивший название SB4, наделяет правоохранительные органы Техаса полномочиями проверять, задерживать и заключать в тюрьму мигрантов по обвинениям в незаконном въезде на территорию штата. Помимо этого, судьи фактически получили право издавать постановления о депортации предполагаемых нарушителей. Согласно закону SB4, незаконный въезд в Техас из Мексики теперь будет иметь статус правонарушения, которое наказывается тюремным заключением на срок до 180 дней и штрафом в 2000 долларов. Повторный въезд в штат будет считаться уголовным преступлением, которое карается тюремными сроками до 2, 10 или 20 лет - в зависимости от того, был ли мигрант ранее депортирован или осужден за определенные преступления.
В МИД Мексики ранее заявили, что страна "ни при каких обстоятельствах не примет репатриацию со стороны штата Техас".
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