https://ria.ru/20240320/svo-1934485922.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Белгородском направлении

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Белгородском направлении - РИА Новости, 20.03.2024

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Белгородском направлении

Подразделения российских Вооруженных сил зачистили от остатков украинских боевиков село Козинка, сообщили в среду в Минобороны РФ. РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T15:17

2024-03-20T15:17

2024-03-20T15:36

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Подразделения российских Вооруженных сил зачистили от остатков украинских боевиков село Козинка, сообщили в среду в Минобороны РФ."На белгородском направлении российские подразделения полностью зачистили от остатков украинских боевиков населенный пункт Козинка и продолжают проведение мероприятий по недопущению проникновения диверсионно-разведывательных групп ВСУ на приграничную территорию", - отметили в министерстве.Там уточнили, что "в результате ударов авиации и огня артиллерии противник потерял до 650 боевиков, две боевые бронированные машины и две боевые машины РСЗО Vampire чешского производства".

https://ria.ru/20240320/frantsuzy-1934345895.html

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россия, вооруженные силы украины