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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Белгородском направлении
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Белгородском направлении - РИА Новости, 20.03.2024
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Белгородском направлении
Подразделения российских Вооруженных сил зачистили от остатков украинских боевиков село Козинка, сообщили в среду в Минобороны РФ. РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T15:17
2024-03-20T15:17
2024-03-20T15:36
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МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Подразделения российских Вооруженных сил зачистили от остатков украинских боевиков село Козинка, сообщили в среду в Минобороны РФ."На белгородском направлении российские подразделения полностью зачистили от остатков украинских боевиков населенный пункт Козинка и продолжают проведение мероприятий по недопущению проникновения диверсионно-разведывательных групп ВСУ на приграничную территорию", - отметили в министерстве.Там уточнили, что "в результате ударов авиации и огня артиллерии противник потерял до 650 боевиков, две боевые бронированные машины и две боевые машины РСЗО Vampire чешского производства".
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россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Белгородском направлении
Минобороны: ВСУ потеряли до 650 боевиков