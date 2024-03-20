https://ria.ru/20240320/sud-1934405439.html
На Урале осудили девушек, заставивших 54-летнюю соперницу копать могилу
На Урале осудили девушек, заставивших 54-летнюю соперницу копать могилу - РИА Новости, 20.03.2024
На Урале осудили девушек, заставивших 54-летнюю соперницу копать могилу
Суд приговорил двух жительниц Челябинской области, обвиняемых в похищении женщины, которую они заставили, угрожая убийством, копать для себя могилу в лесу, к 4... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T11:02
2024-03-20T11:02
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ЧЕЛЯБИНСК, 20 мар – РИА Новости. Суд приговорил двух жительниц Челябинской области, обвиняемых в похищении женщины, которую они заставили, угрожая убийством, копать для себя могилу в лесу, к 4 годам колонии каждую, сообщил пресс-центр прокуратуры региона. Как сообщала прокуратура, ночью 29 апреля 2023 года обвиняемые приехали в поселок Кисегач, где из личных неприязненных отношений на почве ревности похитили 54-летнюю местную жительницу, затолкав ее в багажник автомобиля. После этого в городе Касли они ее избили и вывезли в багажнике в лес. Там, угрожая убийством, соучастницы заставили женщину выкопать руками яму, в которой она будет похоронена после убийства. Пока женщина копала яму, обвиняемые ее избивали, а потом скрылись. Пострадавшая вышла из леса и на попутном автомобиле добралась до близлежащего населенного пункта. Обвинение предъявили двум местным жительницам 2000 и 2005 года рождения. Как уточнили РИА Новости в прокуратуре, последняя решила, что ее любовник изменил ей с потерпевшей. "Суд с учетом смягчающих вину обстоятельств, возмещения морального вреда в размере 100 тысяч рублей приговорил каждую к 4 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении. Они признаны виновными по пунктам "а", "в" части 2 статьи 126 УК РФ (похищение человека). Приговор в законную силу не вступил.
https://ria.ru/20240315/sovraschenie-1933324097.html
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происшествия, челябинская область, россия, касли
Происшествия, Челябинская область, Россия, Касли
На Урале осудили девушек, заставивших 54-летнюю соперницу копать могилу
На Урале суд приговорил девушек, похитивших женщину, к четырем годам колонии
ЧЕЛЯБИНСК, 20 мар – РИА Новости. Суд приговорил двух жительниц Челябинской области, обвиняемых в похищении женщины, которую они заставили, угрожая убийством, копать для себя могилу в лесу, к 4 годам колонии каждую, сообщил пресс-центр прокуратуры региона.
Как сообщала прокуратура, ночью 29 апреля 2023 года обвиняемые приехали в поселок Кисегач, где из личных неприязненных отношений на почве ревности похитили 54-летнюю местную жительницу, затолкав ее в багажник автомобиля. После этого в городе Касли они ее избили и вывезли в багажнике в лес. Там, угрожая убийством, соучастницы заставили женщину выкопать руками яму, в которой она будет похоронена после убийства. Пока женщина копала яму, обвиняемые ее избивали, а потом скрылись. Пострадавшая вышла из леса и на попутном автомобиле добралась до близлежащего населенного пункта.
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Обвинение предъявили двум местным жительницам 2000 и 2005 года рождения. Как уточнили РИА Новости в прокуратуре, последняя решила, что ее любовник изменил ей с потерпевшей.
"Суд с учетом смягчающих вину обстоятельств, возмещения морального вреда в размере 100 тысяч рублей приговорил каждую к 4 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.
Они признаны виновными по пунктам "а", "в" части 2 статьи 126 УК РФ (похищение человека). Приговор в законную силу не вступил.
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