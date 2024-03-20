https://ria.ru/20240320/subianto-1934543999.html

Субианто победил на выборах президента Индонезии

Субианто победил на выборах президента Индонезии - РИА Новости, 20.03.2024

Субианто победил на выборах президента Индонезии

Новым президентом Индонезии избран министр обороны страны Прабово Субианто, следует из данных, озвученных центральной избирательной комиссией страны. РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T18:26

2024-03-20T18:26

2024-03-20T18:35

индонезия

в мире

прабово субианто

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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Новым президентом Индонезии избран министр обороны страны Прабово Субианто, следует из данных, озвученных центральной избирательной комиссией страны.Выборы президента Индонезии состоялись 14 февраля, в них участвовали три кандидата в парах с соответствующими кандидатами в вице-президенты. Прабово Субианто, предпринявший попытку стать президентом в третий раз, победил с 58,6% голосов, что позволило ему выиграть предвыборную гонку за один тур. При этом Ганжар Праново набрал 24,9% голосов, а Анис Басведан - 16,5%. Результаты были опубликованы во время прямой трансляции, которую избирком провел на YouTube.Уточняется, что министр обороны одержал победу в 36 из 38 провинций Индонезии, а также за рубежом. В двух провинциях, а именно в Ачехе и Западной Суматре, больше всего голосов набрал Анис Басведан.Инаугурация Прабово Субианто состоится 20 октября. Его соперники Ганжар Праново и Анис Басведан не признали своего поражения и собираются оспорить результаты выборов в конституционном суде Индонезии. Ожидается, что они также обратятся в парламент страны с просьбой начать расследование "структурированного, систематического и массового мошенничества" на выборах.

https://ria.ru/20240214/indoneziya-1926876229.html

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индонезия, в мире, прабово субианто