https://ria.ru/20240320/ssha-1934402328.html

Застал врасплох. Решение США после российских выборов поразило союзников

Застал врасплох. Решение США после российских выборов поразило союзников - РИА Новости, 20.03.2024

Застал врасплох. Решение США после российских выборов поразило союзников

Госсекретарь США Энтони Блинкен заблокировал текст заявления стран G7 с осуждением президентских выборов в России и поразил союзников, сообщает La Repubblica со РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T10:48

2024-03-20T10:48

2024-03-20T15:02

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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заблокировал текст заявления стран G7 с осуждением президентских выборов в России и поразил союзников, сообщает La Repubblica со ссылкой на источники."Указание США застало всех врасплох", — пишет издание.Блинкен, который участвовал в саммите "Большой семерки" в формате видеоконференции, уже в ходе встречи дал понять, что его страна не будет давать дальнейших комментариев, говорится в статье.Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, в свою очередь, раскритиковал голосование, но добавил, что "Путин — президент России, такова реальность", пишет La Repubblica.Издание указывает, что подобный шаг американской стороны был сделан на фоне предстоящих выборов в США.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в понедельник, что Кремль категорически не согласен с оценками США, что прошедшие выборы не были свободными и честными, — такое мнение ожидаемо со стороны государства, вовлеченного в конфликт на Украине. По его словам, это не то мнение, к которому в Москве готовы прислушиваться и которое можно назвать важным.Голосование проходило с 15 по 17 марта. На пост главы государства претендовали четыре кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. После обработки 100% протоколов Путин набрал 87,28% голосов. Официальные итоги выборов ЦИК подведет на специальном заседании 21 марта.

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в мире, сша, россия, украина, владимир путин, энтони блинкен, джейк салливан, g7