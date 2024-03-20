Рейтинг@Mail.ru
США формируют ментальный театр военных действий, сообщил советник Шойгу - РИА Новости, 20.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:45 20.03.2024 (обновлено: 13:38 20.03.2024)
https://ria.ru/20240320/ssha-1934368105.html
США формируют ментальный театр военных действий, сообщил советник Шойгу
США формируют ментальный театр военных действий, сообщил советник Шойгу - РИА Новости, 20.03.2024
США формируют ментальный театр военных действий, сообщил советник Шойгу
Военные специалисты США и НАТО начали формирование ментального театра военных действий с принципиально новыми видами вооружения, пишет в своей концептуальной... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T03:45
2024-03-20T13:38
сша
россия
андрей ильницкий
принстонский университет
нато
виктор мураховский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149228/25/1492282578_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_c30928b7150beeac0254e3dfd0b975fc.jpg
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Военные специалисты США и НАТО начали формирование ментального театра военных действий с принципиально новыми видами вооружения, пишет в своей концептуальной статье в журнале "Арсенал Отечества" советник министра обороны России Андрей Ильницкий.По его словам, сегодня характер и содержание военных действий меняются радикально, захват и поражение ментальной сферы противника становятся важнее контроля над территорией.&quot;Военные специалисты США и НАТО формируют ментальный театр военных действий с принципиально новыми вооружениями точечного и массового поражения противника. Ментальная сфера становится областью операций НАТО — важнейшим оперативным доменом. Именно военными США и НАТО поставлена задача перехода от информационного к когнитивно-ментальному доминированию как определяющему фактору итоговой стратегической победы над противником&quot;, — отмечает Ильницкий.Как указывает советник министра, новые технологии когнитивно-ментального доминирования разрабатываются в Гарвардском и Принстонском университетах, командовании по гражданским делам и психологическим операциям армии США, Центре инноваций НАТО, Объединенном центре боевых действий в области информационных операций Минобороны Соединенных Штатов.Как уточнил РИА Новости главред "Арсенала Отечества" Виктор Мураховский, основными инструментами США в борьбе за свою гегемонию на ментальном театре военных действий являются деградация и безответственность. Они индуцируются в государствах и обществах, которые являются целью агрессии. В частности, в странах индуцируется деградация политического класса.Мураховский перечислил несколько комплексов ментального оружия США и НАТО, необходимых для внедрения деградации и безответственности в атакуемое общество."В первую очередь это перезагрузка или стирание национальной истории или культуры, что порождает безответственность перед прошлым. Другой инструмент — имитация легитимной власти, что приводит к безответственности перед обществом, перед настоящим. Еще один инструмент, или оружие — это деидеологизация с отсутствием ответов на вопросы "Что мы?", "Кто мы?", "Зачем мы?" — это безответственность перед будущим", — отметил главред.Среди других ментальных вооружений Запада Мураховский назвал доминирование веры в "рыночные силы", которое порождает безответственность перед производством и обществом, транснациональные корпорации, ЧВК, теневые союзы, которые приводят к безответственности перед законом, а также доминирование меньшинств, приводящее к безответственности перед большинством.Как указывает в своей работе Ильницкий, в условиях подобной цивилизационной войны с Западом в российском обществе нужна общность мировоззрения и идеологии, то есть духовные, ценностные основы политики России должны быть первичны."В рамках цивилизационного подхода сведение проблемы сохранения культурно-исторического/ментального пространства России к информационной безопасности — это уже неактуальный и буквально "на глазах" устаревающий подход, который не обеспечит России стратегическую инициативу. Для победы в цивилизационном столкновении с Западом необходима разработка и принятие Стратегии ментальной безопасности России", — подчеркнул в этой связи советник главы военного ведомства.
https://ria.ru/20240315/putin-1933302482.html
https://ria.ru/20240317/nato-1933609543.html
https://ria.ru/20240319/rossiya-1934175405.html
https://ria.ru/20240317/zapad-1933776489.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149228/25/1492282578_243:0:2974:2048_1920x0_80_0_0_25d1c5188f8438a03b198ef83c955194.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, россия, андрей ильницкий, принстонский университет, нато, виктор мураховский
США, Россия, Андрей Ильницкий, Принстонский университет, НАТО, Виктор Мураховский
США формируют ментальный театр военных действий, сообщил советник Шойгу

Советник Шойгу: США и НАТО разрабатывают технологии ментального доминирования

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкНашивка на форме американского военнослужащего батальона НАТО
Нашивка на форме американского военнослужащего батальона НАТО - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Нашивка на форме американского военнослужащего батальона НАТО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Военные специалисты США и НАТО начали формирование ментального театра военных действий с принципиально новыми видами вооружения, пишет в своей концептуальной статье в журнале "Арсенал Отечества" советник министра обороны России Андрей Ильницкий.
По его словам, сегодня характер и содержание военных действий меняются радикально, захват и поражение ментальной сферы противника становятся важнее контроля над территорией.
Президент России Владимир Путин
"Путин сделал это": в США раскрыли, как Россия переиграла Запад
15 марта, 17:19
«

"Военные специалисты США и НАТО формируют ментальный театр военных действий с принципиально новыми вооружениями точечного и массового поражения противника. Ментальная сфера становится областью операций НАТО — важнейшим оперативным доменом. Именно военными США и НАТО поставлена задача перехода от информационного к когнитивно-ментальному доминированию как определяющему фактору итоговой стратегической победы над противником", — отмечает Ильницкий.

Как указывает советник министра, новые технологии когнитивно-ментального доминирования разрабатываются в Гарвардском и Принстонском университетах, командовании по гражданским делам и психологическим операциям армии США, Центре инноваций НАТО, Объединенном центре боевых действий в области информационных операций Минобороны Соединенных Штатов.
Как уточнил РИА Новости главред "Арсенала Отечества" Виктор Мураховский, основными инструментами США в борьбе за свою гегемонию на ментальном театре военных действий являются деградация и безответственность. Они индуцируются в государствах и обществах, которые являются целью агрессии. В частности, в странах индуцируется деградация политического класса.
Мураховский перечислил несколько комплексов ментального оружия США и НАТО, необходимых для внедрения деградации и безответственности в атакуемое общество.
Французский политик Флориан Филиппо - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
Французский политик раскрыл, почему Россию выбрали главным врагом НАТО
17 марта, 09:26
"В первую очередь это перезагрузка или стирание национальной истории или культуры, что порождает безответственность перед прошлым. Другой инструмент — имитация легитимной власти, что приводит к безответственности перед обществом, перед настоящим. Еще один инструмент, или оружие — это деидеологизация с отсутствием ответов на вопросы "Что мы?", "Кто мы?", "Зачем мы?" — это безответственность перед будущим", — отметил главред.
Среди других ментальных вооружений Запада Мураховский назвал доминирование веры в "рыночные силы", которое порождает безответственность перед производством и обществом, транснациональные корпорации, ЧВК, теневые союзы, которые приводят к безответственности перед законом, а также доминирование меньшинств, приводящее к безответственности перед большинством.
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
"Ушли в историю": Патрушев рассказал о гневе и раздражении на Западе из-за России
Вчера, 11:03
Как указывает в своей работе Ильницкий, в условиях подобной цивилизационной войны с Западом в российском обществе нужна общность мировоззрения и идеологии, то есть духовные, ценностные основы политики России должны быть первичны.
"В рамках цивилизационного подхода сведение проблемы сохранения культурно-исторического/ментального пространства России к информационной безопасности — это уже неактуальный и буквально "на глазах" устаревающий подход, который не обеспечит России стратегическую инициативу. Для победы в цивилизационном столкновении с Западом необходима разработка и принятие Стратегии ментальной безопасности России", — подчеркнул в этой связи советник главы военного ведомства.
Украинский военный запускает беспилотник - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
На Западе сделали неожиданное заявление после атак БПЛА на Россию
17 марта, 19:38
 
СШАРоссияАндрей ИльницкийПринстонский университетНАТОВиктор Мураховский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала