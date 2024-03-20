https://ria.ru/20240320/ssha-1934368105.html

США формируют ментальный театр военных действий, сообщил советник Шойгу

США формируют ментальный театр военных действий, сообщил советник Шойгу - РИА Новости, 20.03.2024

США формируют ментальный театр военных действий, сообщил советник Шойгу

Военные специалисты США и НАТО начали формирование ментального театра военных действий с принципиально новыми видами вооружения, пишет в своей концептуальной... РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T03:45

2024-03-20T03:45

2024-03-20T13:38

сша

россия

андрей ильницкий

принстонский университет

нато

виктор мураховский

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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Военные специалисты США и НАТО начали формирование ментального театра военных действий с принципиально новыми видами вооружения, пишет в своей концептуальной статье в журнале "Арсенал Отечества" советник министра обороны России Андрей Ильницкий.По его словам, сегодня характер и содержание военных действий меняются радикально, захват и поражение ментальной сферы противника становятся важнее контроля над территорией."Военные специалисты США и НАТО формируют ментальный театр военных действий с принципиально новыми вооружениями точечного и массового поражения противника. Ментальная сфера становится областью операций НАТО — важнейшим оперативным доменом. Именно военными США и НАТО поставлена задача перехода от информационного к когнитивно-ментальному доминированию как определяющему фактору итоговой стратегической победы над противником", — отмечает Ильницкий.Как указывает советник министра, новые технологии когнитивно-ментального доминирования разрабатываются в Гарвардском и Принстонском университетах, командовании по гражданским делам и психологическим операциям армии США, Центре инноваций НАТО, Объединенном центре боевых действий в области информационных операций Минобороны Соединенных Штатов.Как уточнил РИА Новости главред "Арсенала Отечества" Виктор Мураховский, основными инструментами США в борьбе за свою гегемонию на ментальном театре военных действий являются деградация и безответственность. Они индуцируются в государствах и обществах, которые являются целью агрессии. В частности, в странах индуцируется деградация политического класса.Мураховский перечислил несколько комплексов ментального оружия США и НАТО, необходимых для внедрения деградации и безответственности в атакуемое общество."В первую очередь это перезагрузка или стирание национальной истории или культуры, что порождает безответственность перед прошлым. Другой инструмент — имитация легитимной власти, что приводит к безответственности перед обществом, перед настоящим. Еще один инструмент, или оружие — это деидеологизация с отсутствием ответов на вопросы "Что мы?", "Кто мы?", "Зачем мы?" — это безответственность перед будущим", — отметил главред.Среди других ментальных вооружений Запада Мураховский назвал доминирование веры в "рыночные силы", которое порождает безответственность перед производством и обществом, транснациональные корпорации, ЧВК, теневые союзы, которые приводят к безответственности перед законом, а также доминирование меньшинств, приводящее к безответственности перед большинством.Как указывает в своей работе Ильницкий, в условиях подобной цивилизационной войны с Западом в российском обществе нужна общность мировоззрения и идеологии, то есть духовные, ценностные основы политики России должны быть первичны."В рамках цивилизационного подхода сведение проблемы сохранения культурно-исторического/ментального пространства России к информационной безопасности — это уже неактуальный и буквально "на глазах" устаревающий подход, который не обеспечит России стратегическую инициативу. Для победы в цивилизационном столкновении с Западом необходима разработка и принятие Стратегии ментальной безопасности России", — подчеркнул в этой связи советник главы военного ведомства.

https://ria.ru/20240315/putin-1933302482.html

https://ria.ru/20240317/nato-1933609543.html

https://ria.ru/20240319/rossiya-1934175405.html

https://ria.ru/20240317/zapad-1933776489.html

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сша, россия, андрей ильницкий, принстонский университет, нато, виктор мураховский