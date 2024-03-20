https://ria.ru/20240320/srok-1934475027.html

В Кузбассе таксисту, насмерть сбившему ребенка, дали семь лет колонии

В Кузбассе таксисту, насмерть сбившему ребенка, дали семь лет колонии - РИА Новости, 20.03.2024

В Кузбассе таксисту, насмерть сбившему ребенка, дали семь лет колонии

Таксист, насмерть сбивший семилетнего ребенка в Кемерово, получил 7 лет колонии общего режима, сообщает пресс-служба СУСК по региону. РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T14:36

2024-03-20T14:36

2024-03-20T14:36

происшествия

россия

кемеровская область

кемерово

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КЕМЕРОВО, 20 мар – РИА Новости. Таксист, насмерть сбивший семилетнего ребенка в Кемерово, получил 7 лет колонии общего режима, сообщает пресс-служба СУСК по региону. Ранее сообщалось, что в ноябре 2023 года на нерегулируемом пешеходном переходе мальчика сбила машина такси, ребенок скончался в скорой помощи. Позже стало известно, что водитель автомобиля был за рулем в состоянии наркотического опьянения. Против таксиста было возбуждено уголовное дело. Собранные следователями СУСК РФ по Кемеровской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 41-летнего жителя города Кемерово. Он признан виновным в совершении преступления по п. "а" ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). "Установлено, что в утреннее время 30 ноября 2023 года фигурант, находясь в состоянии наркотического опьянения, управлял автомобилем "Datsun ON-DO". Передвигаясь на нём по переулку 2-й Авроры Рудничного района Кемерово, осужденный не обеспечил безопасную скорость движения транспортного средства и совершил наезд на 7-летнего пешехода, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате наезда ребенку была причинена открытая травма головы, от которой мальчик скончался на месте происшествия", – сообщает ведомство. Отмечается, что со следствием фигурант сотрудничал и дал признательные показания. Он был арестован. "Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, с ограничением права управления транспортными средствами сроком на 2 года 6 месяцев", – говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240302/rebenok-1930637068.html

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россия

кемеровская область

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происшествия, россия, кемеровская область, кемерово