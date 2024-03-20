https://ria.ru/20240320/sputniki-1934471176.html

Захарова прокомментировала планы SpaceX запустить сеть спутников-шпионов

Захарова прокомментировала планы SpaceX запустить сеть спутников-шпионов - РИА Новости, 20.03.2024

Захарова прокомментировала планы SpaceX запустить сеть спутников-шпионов

Возможные планы американской компании SpaceX, принадлежащей миллиардеру Илону Маску, создать сеть спутников-шпионов для американской разведки провоцируют риски... РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T14:29

2024-03-20T14:29

2024-03-20T14:33

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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Возможные планы американской компании SpaceX, принадлежащей миллиардеру Илону Маску, создать сеть спутников-шпионов для американской разведки провоцируют риски для безопасности космических операций, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее агентство Рейтер со ссылкой на пять неназванных источников, знакомых с программой компании, сообщило, что SpaceX работает над созданием сети из сотен "спутников-шпионов" по засекреченному контракту с разведывательным агентством США. "Мы понимаем, что таким образом натовские страны проводят обкатку новых механизмов провоцирования внутренних потрясений, смены правительств... Если говорить международно-правовым языком, то создаются серьезные риски для безопасности космических операций, долгосрочной и устойчивой космической деятельности. Это действительно чревато негативными последствиями для многочисленных социально-экономических процессов, напрямую зависящих от космических технологий", - сказала Захарова на брифинге.Ранее официальный представитель МИД сообщала о российском проекте резолюции в ГА ООН "Космическая наука и технологии для продвижения мира". По её словам, данный документ нацелен на утверждение на международном уровне понимания о недопустимости использования гражданских космических систем для силового воздействия на геополитических оппонентов, тем самым делая их "законной целью" для ответных мер, включая меры военного характера.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, космос - риа наука, сша, мария захарова, илон маск, spacex, нато