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Захарова прокомментировала планы SpaceX запустить сеть спутников-шпионов - РИА Новости, 20.03.2024
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14:29 20.03.2024 (обновлено: 14:33 20.03.2024)
https://ria.ru/20240320/sputniki-1934471176.html
Захарова прокомментировала планы SpaceX запустить сеть спутников-шпионов
Захарова прокомментировала планы SpaceX запустить сеть спутников-шпионов - РИА Новости, 20.03.2024
Захарова прокомментировала планы SpaceX запустить сеть спутников-шпионов
Возможные планы американской компании SpaceX, принадлежащей миллиардеру Илону Маску, создать сеть спутников-шпионов для американской разведки провоцируют риски... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T14:29
2024-03-20T14:33
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Возможные планы американской компании SpaceX, принадлежащей миллиардеру Илону Маску, создать сеть спутников-шпионов для американской разведки провоцируют риски для безопасности космических операций, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее агентство Рейтер со ссылкой на пять неназванных источников, знакомых с программой компании, сообщило, что SpaceX работает над созданием сети из сотен "спутников-шпионов" по засекреченному контракту с разведывательным агентством США. "Мы понимаем, что таким образом натовские страны проводят обкатку новых механизмов провоцирования внутренних потрясений, смены правительств... Если говорить международно-правовым языком, то создаются серьезные риски для безопасности космических операций, долгосрочной и устойчивой космической деятельности. Это действительно чревато негативными последствиями для многочисленных социально-экономических процессов, напрямую зависящих от космических технологий", - сказала Захарова на брифинге.Ранее официальный представитель МИД сообщала о российском проекте резолюции в ГА ООН "Космическая наука и технологии для продвижения мира". По её словам, данный документ нацелен на утверждение на международном уровне понимания о недопустимости использования гражданских космических систем для силового воздействия на геополитических оппонентов, тем самым делая их "законной целью" для ответных мер, включая меры военного характера.
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в мире, россия, космос - риа наука, сша, мария захарова, илон маск, spacex, нато
В мире, Россия, Космос - РИА Наука, США, Мария Захарова, Илон Маск, SpaceX, НАТО
Захарова прокомментировала планы SpaceX запустить сеть спутников-шпионов

Захарова: запуск SpaceX спутников-шпионов для США вызовет негативные последствия

© Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
© Пресс-служба МИД России
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Возможные планы американской компании SpaceX, принадлежащей миллиардеру Илону Маску, создать сеть спутников-шпионов для американской разведки провоцируют риски для безопасности космических операций, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на пять неназванных источников, знакомых с программой компании, сообщило, что SpaceX работает над созданием сети из сотен "спутников-шпионов" по засекреченному контракту с разведывательным агентством США.
«
"Мы понимаем, что таким образом натовские страны проводят обкатку новых механизмов провоцирования внутренних потрясений, смены правительств... Если говорить международно-правовым языком, то создаются серьезные риски для безопасности космических операций, долгосрочной и устойчивой космической деятельности. Это действительно чревато негативными последствиями для многочисленных социально-экономических процессов, напрямую зависящих от космических технологий", - сказала Захарова на брифинге.
Ранее официальный представитель МИД сообщала о российском проекте резолюции в ГА ООН "Космическая наука и технологии для продвижения мира". По её словам, данный документ нацелен на утверждение на международном уровне понимания о недопустимости использования гражданских космических систем для силового воздействия на геополитических оппонентов, тем самым делая их "законной целью" для ответных мер, включая меры военного характера.
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