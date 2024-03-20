https://ria.ru/20240320/spiker-1934562645.html

Парламент Сербии избрал нового спикера

Парламент Сербии избрал нового спикера - РИА Новости, 20.03.2024

Парламент Сербии избрал нового спикера

Депутаты Скупщины (однопалатного парламента) Сербии большинством голосов избрали занимавшую до последнего времени пост премьера Ану Брнабич председателем... РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T20:36

2024-03-20T20:36

2024-03-20T20:36

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александр вучич

сербская прогрессивная партия (спп)

ивица дачич

ана брнабич

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БЕЛГРАД, 20 мар – РИА Новости. Депутаты Скупщины (однопалатного парламента) Сербии большинством голосов избрали занимавшую до последнего времени пост премьера Ану Брнабич председателем законодательного собрания, трансляция велась на сайте Скупщины. Президент Сербии Александр Вучич 6 марта участвовал в заседании правящей Сербской прогрессивной партии (СПП), чьим членом он является. Руководство движения предложило выдвинуть нынешнего премьера Ану Брнабич на пост председателя парламента Сербии по итогам прошедших 17 декабря парламентских выборов. С учетом подавляющего большинства СПП в Скупщине ее избрание на пост спикера было почти гарантированным. Однако дебаты с личными претензиями, вскакиванием и выкриками с мест и оскорблениями между членами правящей партии и оппозиции начались в понедельник, продолжились во вторник, а в среду растянулись до вечера. "Из присутствующих 158 депутатов за кандидатуру председателя Скупщины проголосовали 153 депутата, "против" - 5 депутатов, воздержавшихся нет. Уважаемые депутаты, по итогам вашего голосования констатирую, что кандидат Ана Брнабич получила большинство голосов всех (250 – ред.) депутатов и что Народная Скупщина своим председателем избрала Ану Брнабич", - объявил председательствующий старейший депутат Стоян Раденович и уступил ей место в президиуме. Брнабич кратко поблагодарила парламентариев и сразу перешла к следующему пункту повестки – поименному голосованию за кандидатуры зампредседателей парламента. Представители оппозиции в очередной раз встали со своих мест в проходе и начали шуметь и стучать по столам, но выборы вице-спикеров продолжились. В Сербии 17 декабря состоялись парламентские и муниципальные выборы в 65 городах и районах республики. Согласно утвержденным Республиканской избирательной комиссией результатам волеизъявления коалиция "Александр Вучич - Сербия не смеет останавливаться" получила 129 депутатских мандатов из всего 250 в Скупщине. Их главные оппоненты - прозападный блок "Сербия против насилия" - 65 мандатов, объединение партий "Ивица Дачич - премьер Сербии" - 18 мест в парламенте, "Доктор Милош Йованович - надежда для Сербии" - 13 мандатов, коалиция "Мы - голос народа - Профессор, доктор Бранимир Несторович" - также 13 мандатов, партия нацменьшинства "Союз венгров Воеводины" - 6 мандатов. По два мандата также получили две партии бошняцкого (славянско-мусульманского) меньшинства, одно место в парламенте досталось албанцам и один мандат - зарегистрированное как партия нацменьшинства движение "Русская партия" без россиян. Городской избирком Белграда подвел итоги после повторного голосования 30 декабря, согласно которым коалиция вокруг Сербской прогрессивной партии (СПП) президента Александра Вучича получила 49 мандатов из 110, оппозиционная "Сербия против насилия" - 43 мандата, "Доктор Милош Йованович - надежда для Сербии" - 7 мандатов, "Мы, голосов народа" - 6 мандатов и "Ивица Дачич - премьер Сербии" - 5 мест в городском собрании. Ожидалось, что движение "Мы, голос народа" поддержит СПП и сформирует с ним правящее большинство, однако его лидеры не вступили в коалицию с президентским блоком. В итоге руководство скупщины (городского собрания) Белграда в начале марта приняло решение о проведении новых выборов в столице из-за невозможности сформировать правящее большинство. Вучич ранее предложил, чтобы выборы депутатов скупщины (городского собрания – ред.) в Белграде состоялись 2 июня, по закону дату их проведения 3 апреля назначит нынешний премьер, будущий спикер республиканского парламента Ана Брнабич. Прозападная "Сербия против насилия" ранее потребовала аннулировать результаты парламентских и муниципальных выборов, проводила акции протеста, которые в ночь на 25 декабря привели к беспорядкам перед зданием городского собрания Белграда. Высший суд отклонил жалобы прозападной оппозиции на решение городского избиркома, политические оппоненты властей пообещали оспорить его решение в Конституционном суде, но и там их жалобы не получили поддержки.

https://ria.ru/20231225/serbiya-1917940201.html

https://ria.ru/20231220/serbiya-1916743360.html

https://ria.ru/20240214/serbiya-1927418623.html

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в мире, сербия, белград (город), александр вучич, сербская прогрессивная партия (спп), ивица дачич, ана брнабич