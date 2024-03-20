https://ria.ru/20240320/spg-1934407335.html

Доля экспорта СПГ в недружественные страны снизилась до 78,7 процента

Доля экспорта СПГ в недружественные страны снизилась до 78,7 процента - РИА Новости, 20.03.2024

Доля экспорта СПГ в недружественные страны снизилась до 78,7 процента

Доля экспорта сжиженного природного газа (СПГ) из России в недружественные страны снизилась до 78,7% в 2023 году с 84,6% в 2022 году, следует из презентации... РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T11:06

2024-03-20T11:06

2024-03-20T11:06

экономика

россия

николай шульгинов

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

госдума рф

санкции

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Доля экспорта сжиженного природного газа (СПГ) из России в недружественные страны снизилась до 78,7% в 2023 году с 84,6% в 2022 году, следует из презентации главы Минэнерго РФ Николая Шульгинова, представленной на комитете Госдумы по энергетике. Как указано на слайде, в 2022 году 84,6% СПГ экспортировалось в недружественные страны, 15,4% - в дружественные. В 2023 году показатели составили 78,7% и 21,3% соответственно.

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, николай шульгинов, министерство энергетики рф (минэнерго россии), госдума рф, санкции