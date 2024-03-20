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Доля экспорта СПГ в недружественные страны снизилась до 78,7 процента - РИА Новости, 20.03.2024
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11:06 20.03.2024
https://ria.ru/20240320/spg-1934407335.html
Доля экспорта СПГ в недружественные страны снизилась до 78,7 процента
Доля экспорта СПГ в недружественные страны снизилась до 78,7 процента - РИА Новости, 20.03.2024
Доля экспорта СПГ в недружественные страны снизилась до 78,7 процента
Доля экспорта сжиженного природного газа (СПГ) из России в недружественные страны снизилась до 78,7% в 2023 году с 84,6% в 2022 году, следует из презентации... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T11:06
2024-03-20T11:06
экономика
россия
николай шульгинов
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
госдума рф
санкции
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Доля экспорта сжиженного природного газа (СПГ) из России в недружественные страны снизилась до 78,7% в 2023 году с 84,6% в 2022 году, следует из презентации главы Минэнерго РФ Николая Шульгинова, представленной на комитете Госдумы по энергетике. Как указано на слайде, в 2022 году 84,6% СПГ экспортировалось в недружественные страны, 15,4% - в дружественные. В 2023 году показатели составили 78,7% и 21,3% соответственно.
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экономика, россия, николай шульгинов, министерство энергетики рф (минэнерго россии), госдума рф, санкции
Экономика, Россия, Николай Шульгинов, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Госдума РФ, Санкции
Доля экспорта СПГ в недружественные страны снизилась до 78,7 процента

Минэнерго: доля экспорта СПГ в недружественные страны снизилась с 84,6 до 78,7%

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкЗавод по производству сжиженного природного газа "Ямал СПГ"
Завод по производству сжиженного природного газа Ямал СПГ - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
© РИА Новости / Владимир Песня
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Завод по производству сжиженного природного газа "Ямал СПГ". Архивное фото
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Доля экспорта сжиженного природного газа (СПГ) из России в недружественные страны снизилась до 78,7% в 2023 году с 84,6% в 2022 году, следует из презентации главы Минэнерго РФ Николая Шульгинова, представленной на комитете Госдумы по энергетике.
Как указано на слайде, в 2022 году 84,6% СПГ экспортировалось в недружественные страны, 15,4% - в дружественные. В 2023 году показатели составили 78,7% и 21,3% соответственно.
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ЭкономикаРоссияНиколай ШульгиновМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Госдума РФСанкции
 
 
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