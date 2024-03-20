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Доля экспорта СПГ в недружественные страны снизилась до 78,7 процента
Доля экспорта СПГ в недружественные страны снизилась до 78,7 процента - РИА Новости, 20.03.2024
Доля экспорта СПГ в недружественные страны снизилась до 78,7 процента
Доля экспорта сжиженного природного газа (СПГ) из России в недружественные страны снизилась до 78,7% в 2023 году с 84,6% в 2022 году, следует из презентации... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T11:06
2024-03-20T11:06
2024-03-20T11:06
экономика
россия
николай шульгинов
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
госдума рф
санкции
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Доля экспорта сжиженного природного газа (СПГ) из России в недружественные страны снизилась до 78,7% в 2023 году с 84,6% в 2022 году, следует из презентации главы Минэнерго РФ Николая Шульгинова, представленной на комитете Госдумы по энергетике. Как указано на слайде, в 2022 году 84,6% СПГ экспортировалось в недружественные страны, 15,4% - в дружественные. В 2023 году показатели составили 78,7% и 21,3% соответственно.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, николай шульгинов, министерство энергетики рф (минэнерго россии), госдума рф, санкции
Экономика, Россия, Николай Шульгинов, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Госдума РФ, Санкции
Доля экспорта СПГ в недружественные страны снизилась до 78,7 процента
Минэнерго: доля экспорта СПГ в недружественные страны снизилась с 84,6 до 78,7%