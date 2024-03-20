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Рогов заявил о вытеснении ВСУ из центральной части Работино
Рогов заявил о вытеснении ВСУ из центральной части Работино - РИА Новости, 20.03.2024
Рогов заявил о вытеснении ВСУ из центральной части Работино
Российская армия вытеснила украинских военных из центральной части Работино, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы вместе с... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T18:50
2024-03-20T18:50
2024-03-20T19:09
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар — РИА Новости. Российская армия вытеснила украинских военных из центральной части Работино, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией", председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов."Наши войска вытеснили противника из центральной части села и продвинулись на север от центра", — сказал собеседник агентства.По его словам, российские подразделения на этом участке фронта начали доминировать в контрбатарейной борьбе, при этом украинские военные стараются компенсировать дефицит артиллерийских снарядов массовым применением ударных дронов.ВСУ резко снизили применение тяжелой техники и кидают на убой пехоту, заключил Рогов.Минобороны 29 февраля сообщило, что российские военные закрепились на опорных пунктах в Работино.
https://ria.ru/20240314/kapitulyatsiya-1932984047.html
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запорожская область, украина, владимир рогов, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Украина, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Рогов заявил о вытеснении ВСУ из центральной части Работино
Рогов: ВС РФ вытеснили ВСУ из центра Работино и продвинулись на север
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар — РИА Новости. Российская армия вытеснила украинских военных из центральной части Работино, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией", председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов.
"Наши войска вытеснили противника из центральной части села и продвинулись на север от центра", — сказал собеседник агентства.
Украине предложено капитулировать
По его словам, российские подразделения на этом участке фронта начали доминировать в контрбатарейной борьбе, при этом украинские военные стараются компенсировать дефицит артиллерийских снарядов массовым применением ударных дронов.
ВСУ
резко снизили применение тяжелой техники и кидают на убой пехоту, заключил Рогов.
Работино — село на линии боевого соприкосновения в Запорожской области. Киев преподносит его как главное достижение контрнаступления ВСУ на Запорожском направлении. Для его захвата Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады, подготовленные западными инструкторами.
Минобороны 29 февраля сообщило, что российские военные закрепились на опорных пунктах в Работино.
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