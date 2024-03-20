https://ria.ru/20240320/spetsoperatsiya-1934548075.html

Рогов заявил о вытеснении ВСУ из центральной части Работино

Рогов заявил о вытеснении ВСУ из центральной части Работино - РИА Новости, 20.03.2024

Рогов заявил о вытеснении ВСУ из центральной части Работино

Российская армия вытеснила украинских военных из центральной части Работино, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы вместе с... РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T18:50

2024-03-20T18:50

2024-03-20T19:09

специальная военная операция на украине

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владимир рогов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар — РИА Новости. Российская армия вытеснила украинских военных из центральной части Работино, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией", председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов."Наши войска вытеснили противника из центральной части села и продвинулись на север от центра", — сказал собеседник агентства.По его словам, российские подразделения на этом участке фронта начали доминировать в контрбатарейной борьбе, при этом украинские военные стараются компенсировать дефицит артиллерийских снарядов массовым применением ударных дронов.ВСУ резко снизили применение тяжелой техники и кидают на убой пехоту, заключил Рогов.Минобороны 29 февраля сообщило, что российские военные закрепились на опорных пунктах в Работино.

https://ria.ru/20240314/kapitulyatsiya-1932984047.html

https://ria.ru/20240308/rossiya-1931822749.html

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запорожская область, украина, владимир рогов, вооруженные силы украины, безопасность