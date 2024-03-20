https://ria.ru/20240320/spetsoperatsiya-1934486571.html

На Донецком направлении ВСУ потеряли до 420 военных

На Донецком направлении ВСУ потеряли до 420 военных - РИА Новости, 20.03.2024

На Донецком направлении ВСУ потеряли до 420 военных

Российские войска на донецком направлении заняли более выгодные позиции, отразили атаку ВСУ, потери Украины за сутки составили до 420 военнослужащих, один танк, РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T15:18

2024-03-20T15:18

2024-03-20T15:49

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россия

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Российские войска на донецком направлении заняли более выгодные позиции, отразили атаку ВСУ, потери Украины за сутки составили до 420 военнослужащих, один танк, сообщили в Минобороны РФ."На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск в результате успешных действий заняли более выгодные рубежи и позиции, а также нанесли поражение формированиям 79-й десантно-штурмовой и 46-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Красное, Андреевка, Клещеевка, Новомихайловка и Георгиевка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, в районе населенного пункта Белогоровка ЛНР отражена контратака формирований 81-й аэромобильной бригады ВСУ."ВСУ потеряли до 420 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и восемь автомобилей", - сообщили в Минобороны.Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены орудие Д-20, две гаубицы (М119 производства США и L119 производства Великобритании), боевая машина РСЗО "Град", радиолокационная станция подсвета и наведения зенитного ракетного комплекса С-300, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", боевая машина зенитного ракетного комплекса "Стрела-10", а также четыре полевых склада боеприпасов.

https://ria.ru/20240314/kapitulyatsiya-1932984047.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

клещеевка

украина

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россия, вооруженные силы украины, безопасность, клещеевка, украина, зрк с-300