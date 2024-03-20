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На Донецком направлении ВСУ потеряли до 420 военных - РИА Новости, 20.03.2024
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15:18 20.03.2024 (обновлено: 15:49 20.03.2024)
https://ria.ru/20240320/spetsoperatsiya-1934486571.html
На Донецком направлении ВСУ потеряли до 420 военных
На Донецком направлении ВСУ потеряли до 420 военных - РИА Новости, 20.03.2024
На Донецком направлении ВСУ потеряли до 420 военных
Российские войска на донецком направлении заняли более выгодные позиции, отразили атаку ВСУ, потери Украины за сутки составили до 420 военнослужащих, один танк, РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T15:18
2024-03-20T15:49
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
клещеевка
украина
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Российские войска на донецком направлении заняли более выгодные позиции, отразили атаку ВСУ, потери Украины за сутки составили до 420 военнослужащих, один танк, сообщили в Минобороны РФ."На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск в результате успешных действий заняли более выгодные рубежи и позиции, а также нанесли поражение формированиям 79-й десантно-штурмовой и 46-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Красное, Андреевка, Клещеевка, Новомихайловка и Георгиевка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, в районе населенного пункта Белогоровка ЛНР отражена контратака формирований 81-й аэромобильной бригады ВСУ."ВСУ потеряли до 420 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и восемь автомобилей", - сообщили в Минобороны.Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены орудие Д-20, две гаубицы (М119 производства США и L119 производства Великобритании), боевая машина РСЗО "Град", радиолокационная станция подсвета и наведения зенитного ракетного комплекса С-300, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", боевая машина зенитного ракетного комплекса "Стрела-10", а также четыре полевых склада боеприпасов.
https://ria.ru/20240314/kapitulyatsiya-1932984047.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, вооруженные силы украины, безопасность, клещеевка, украина, зрк с-300
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Клещеевка, Украина, ЗРК С-300
На Донецком направлении ВСУ потеряли до 420 военных

МО: на Донецком направлении ВСУ потеряли до 420 военных

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкБоевая стрельба по целям ВСУ
Боевая стрельба по целям ВСУ - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Боевая стрельба по целям ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Российские войска на донецком направлении заняли более выгодные позиции, отразили атаку ВСУ, потери Украины за сутки составили до 420 военнослужащих, один танк, сообщили в Минобороны РФ.
"На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск в результате успешных действий заняли более выгодные рубежи и позиции, а также нанесли поражение формированиям 79-й десантно-штурмовой и 46-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Красное, Андреевка, Клещеевка, Новомихайловка и Георгиевка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.
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По данным ведомства, в районе населенного пункта Белогоровка ЛНР отражена контратака формирований 81-й аэромобильной бригады ВСУ.
"ВСУ потеряли до 420 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и восемь автомобилей", - сообщили в Минобороны.
Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены орудие Д-20, две гаубицы (М119 производства США и L119 производства Великобритании), боевая машина РСЗО "Град", радиолокационная станция подсвета и наведения зенитного ракетного комплекса С-300, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", боевая машина зенитного ракетного комплекса "Стрела-10", а также четыре полевых склада боеприпасов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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