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Медик назвал группы эвакуации одной из приоритетных целей для ВСУ
Медик назвал группы эвакуации одной из приоритетных целей для ВСУ - РИА Новости, 20.03.2024
Медик назвал группы эвакуации одной из приоритетных целей для ВСУ
Группы эвакуации являются приоритетными целями для украинских войск на поле боя, рассказал РИА Новости командир отделения эвакуации штурмовой бригады "Урал". РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T06:45
2024-03-20T06:45
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ЛУГАНСК, 20 мар - РИА Новости. Группы эвакуации являются приоритетными целями для украинских войск на поле боя, рассказал РИА Новости командир отделения эвакуации штурмовой бригады "Урал". "Группы эвакуации – это одна из приоритетных целей для противника, да это не секрет. По одной простой причине: четыре, пять человек компактно в кучке – это отличная цель для миномета", - сообщил военный медик с позывным "Днепр". По словам собеседника агентства, в группах эвакуации работают одни из самых отчаянных военнослужащих, поскольку они идут вперед под шквальным огнем не ради себя, а ради раненых. Он подчеркнул, что многие из них получили ранения или даже расстались с жизнью, выполняя эту опасную работу. "Днепр" сам получил тяжелое ранение, потерял двух членов своей эвакуационной группы, но все равно вернулся на фронт и продолжает выполнять свои обязанности.
https://ria.ru/20240309/psikhologi-1931986033.html
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в мире
Специальная военная операция на Украине, В мире
Медик назвал группы эвакуации одной из приоритетных целей для ВСУ
Военный медик сообщил, что ВСУ на поле боя стараются бить по группам эвакуации
ЛУГАНСК, 20 мар - РИА Новости. Группы эвакуации являются приоритетными целями для украинских войск на поле боя, рассказал РИА Новости командир отделения эвакуации штурмовой бригады "Урал".
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"Группы эвакуации – это одна из приоритетных целей для противника, да это не секрет. По одной простой причине: четыре, пять человек компактно в кучке – это отличная цель для миномета", - сообщил военный медик с позывным "Днепр".
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По словам собеседника агентства, в группах эвакуации работают одни из самых отчаянных военнослужащих, поскольку они идут вперед под шквальным огнем не ради себя, а ради раненых.
Он подчеркнул, что многие из них получили ранения или даже расстались с жизнью, выполняя эту опасную работу.
"Днепр" сам получил тяжелое ранение, потерял двух членов своей эвакуационной группы, но все равно вернулся на фронт и продолжает выполнять свои обязанности.
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