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Семьи пропавших без вести в зоне СВО связывались с МККК около 130 тысяч раз - РИА Новости, 20.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
04:09 20.03.2024
https://ria.ru/20240320/spetsoperatsiya-1934369030.html
Семьи пропавших без вести в зоне СВО связывались с МККК около 130 тысяч раз
Семьи пропавших без вести в зоне СВО связывались с МККК около 130 тысяч раз - РИА Новости, 20.03.2024
Семьи пропавших без вести в зоне СВО связывались с МККК около 130 тысяч раз
С Международным комитетом Красного Креста около 130 тысяч раз связывались семьи пропавших без вести в зоне СВО из 47 стран, сообщил РИА Новости глава отдела... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T04:09
2024-03-20T04:09
специальная военная операция на украине
россия
украина
москва
татьяна москалькова
борис мишель
валерий фадеев
международный комитет красного креста (мккк)
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ЖЕНЕВА, 20 мар – РИА Новости, Юрий Апрелефф. С Международным комитетом Красного Креста около 130 тысяч раз связывались семьи пропавших без вести в зоне СВО из 47 стран, сообщил РИА Новости глава отдела обработки данных при бюро по вопросам, связанным с российско-украинским конфликтом, центрального агентства по розыску МККК Жером Кассу. "Как только семьи узнают что-то, они спонтанно звонят или отправляют электронные письма, чтобы сообщить нам об этом. Таким образом, мы обрабатываем огромное количество информации, чего очень давно не видели в МККК. Отсюда следует цифра в 130 тысяч контактов семей с МККК, которые звонят или пишут, чтобы узнать новости, но также часто и поделиться ими, потому что они узнали кого-то на видео, поговорили с братом по оружию пропавшего без вести и так далее", – сказал он. "Вся эта информация в любом случае должна выверяться. Априори трудно определить, что может быть надежным, а что – нет", – добавил Кассу. Кассу объяснил, что данные о пропавших без вести в ходе конфликта на Украине в основном регистрируются в МККК через так называемые запросы на поиск, которые семьи заполняют совместно с членами 23 делегаций МККК или сотрудниками национальных обществ Красного Креста или Красного Полумесяца в 47 странах. Подать заявку, по его словам, можно как лично, так и онлайн, однако в интернете форма не такая подробная. "Эти данные в основном у нас используются, чтобы проверить, знаем ли мы уже этих людей, потому что семья ранее обращалась, или потому что власти уже передали нам информацию об этом пропавшем, или потому что это имя фигурирует непосредственно в списках военнопленных. В последнем случае нам не нужно проходить этап полного запроса на поиск, и мы сразу можем сообщить семье новости", – подчеркнул Кассу. Он добавил, что до конца прошлого года в Женеве находился колл-центр, который информировал семьи, но теперь этим занимаются только офисы МККК в Москве и Киеве. В офисе бюро теперь работают около 60 сотрудников из 26 стран, 28 из которых занимаются обработкой информации и данных. По данным организации, меньшинство обращений касается иностранцев из третьих стран, но в целом в этом конфликте вопрос гражданства является сложным. "Это то, что поначалу было трудно понять, потому что некоторые, например, по этнической принадлежности представляют себя русскими, хотя на самом деле у них украинский паспорт. Таким образом, гражданство – это не тот критерий, на который мы обращаем внимание. Для нас, особенно для военных, самое важное – это какой стране они служат", – отметил Кассу. МККК открыл бюро центрального агентства по розыску по вопросам, связанным с международным конфликтом между Россией и Украиной, в марте 2022 года в Женеве. Бюро выполняет функции нейтрального посредника между сторонами конфликта и собирает, систематизирует и передает информацию о судьбе и местонахождении военных и гражданских, пропавших без вести или разлученных с семьями. Прошлым летом уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова провела встречу с главой делегации организации в Москве Борисом Мишелем и его сотрудниками, в ходе которой обсуждались вопросы посещения пленных. Стороны также обменялись информацией по вопросам помощи гражданским, которые хотят воссоединиться с родными, оказавшимися на территории Украины и России. В феврале глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев провел встречу с делегацией МККК, на которой стороны обсудили вопросы гуманитарного сотрудничества в свете СВО и договорились о продолжении сотрудничества, обмене информацией и взаимной поддержке. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
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россия, украина, москва, татьяна москалькова, борис мишель, валерий фадеев, международный комитет красного креста (мккк), красный крест, красный полумесяц, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Москва, Татьяна Москалькова, Борис Мишель, Валерий Фадеев, Международный комитет Красного Креста (МККК), Красный Крест, Красный полумесяц, В мире
Семьи пропавших без вести в зоне СВО связывались с МККК около 130 тысяч раз

МККК: семьи пропавших в зоне СВО связывались с комитетом около 130 тысяч раз

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаг на здании Международного комитета Красного Креста (МККК) в Женеве
Флаг на здании Международного комитета Красного Креста (МККК) в Женеве - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаг на здании Международного комитета Красного Креста (МККК) в Женеве. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 20 мар – РИА Новости, Юрий Апрелефф. С Международным комитетом Красного Креста около 130 тысяч раз связывались семьи пропавших без вести в зоне СВО из 47 стран, сообщил РИА Новости глава отдела обработки данных при бюро по вопросам, связанным с российско-украинским конфликтом, центрального агентства по розыску МККК Жером Кассу.
"Как только семьи узнают что-то, они спонтанно звонят или отправляют электронные письма, чтобы сообщить нам об этом. Таким образом, мы обрабатываем огромное количество информации, чего очень давно не видели в МККК. Отсюда следует цифра в 130 тысяч контактов семей с МККК, которые звонят или пишут, чтобы узнать новости, но также часто и поделиться ими, потому что они узнали кого-то на видео, поговорили с братом по оружию пропавшего без вести и так далее", – сказал он.
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"Вся эта информация в любом случае должна выверяться. Априори трудно определить, что может быть надежным, а что – нет", – добавил Кассу.
Кассу объяснил, что данные о пропавших без вести в ходе конфликта на Украине в основном регистрируются в МККК через так называемые запросы на поиск, которые семьи заполняют совместно с членами 23 делегаций МККК или сотрудниками национальных обществ Красного Креста или Красного Полумесяца в 47 странах. Подать заявку, по его словам, можно как лично, так и онлайн, однако в интернете форма не такая подробная.
"Эти данные в основном у нас используются, чтобы проверить, знаем ли мы уже этих людей, потому что семья ранее обращалась, или потому что власти уже передали нам информацию об этом пропавшем, или потому что это имя фигурирует непосредственно в списках военнопленных. В последнем случае нам не нужно проходить этап полного запроса на поиск, и мы сразу можем сообщить семье новости", – подчеркнул Кассу.
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Он добавил, что до конца прошлого года в Женеве находился колл-центр, который информировал семьи, но теперь этим занимаются только офисы МККК в Москве и Киеве. В офисе бюро теперь работают около 60 сотрудников из 26 стран, 28 из которых занимаются обработкой информации и данных.
По данным организации, меньшинство обращений касается иностранцев из третьих стран, но в целом в этом конфликте вопрос гражданства является сложным.
"Это то, что поначалу было трудно понять, потому что некоторые, например, по этнической принадлежности представляют себя русскими, хотя на самом деле у них украинский паспорт. Таким образом, гражданство – это не тот критерий, на который мы обращаем внимание. Для нас, особенно для военных, самое важное – это какой стране они служат", – отметил Кассу.
МККК открыл бюро центрального агентства по розыску по вопросам, связанным с международным конфликтом между Россией и Украиной, в марте 2022 года в Женеве. Бюро выполняет функции нейтрального посредника между сторонами конфликта и собирает, систематизирует и передает информацию о судьбе и местонахождении военных и гражданских, пропавших без вести или разлученных с семьями.
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В феврале глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев провел встречу с делегацией МККК, на которой стороны обсудили вопросы гуманитарного сотрудничества в свете СВО и договорились о продолжении сотрудничества, обмене информацией и взаимной поддержке.
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По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
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