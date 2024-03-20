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Французский контингент на Украине станет приоритетной целью, заявил Сальдо - РИА Новости, 20.03.2024
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03:16 20.03.2024 (обновлено: 03:17 20.03.2024)
https://ria.ru/20240320/spetsoperatsiya-1934367299.html
Французский контингент на Украине станет приоритетной целью, заявил Сальдо
Французский контингент на Украине станет приоритетной целью, заявил Сальдо - РИА Новости, 20.03.2024
Французский контингент на Украине станет приоритетной целью, заявил Сальдо
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил РИА Новости, что французский контингент станет приоритетной целью для российских Вооруженных сил, если... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T03:16
2024-03-20T03:17
россия
херсонская область
днепр (город)
владимир сальдо
сергей нарышкин
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил РИА Новости, что французский контингент станет приоритетной целью для российских Вооруженных сил, если окажется на Украине. Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что Франция готовит контингент для отправки на Украину, на первом этапе он составит около 2 тысяч военных. При этом, по его словам, в Елисейском дворце говорят, что число погибших на Украине французов "уже превысило психологически значимый порог", а обнародование таких данных способно спровоцировать граждан на протесты. "С горечью отмечаю, что нынешние руководители Франции — наследники французских эсэсовцев из дивизии "Шарлемань", а не воинов-освободителей из полка "Нормандия-Неман". Поэтому уверен, что французские наемники станут приоритетной целью для наших военных, и бить "лягушатников" мы будем со всей "пролетарской ненавистью", — сказал Сальдо РИА Новости. Херсонская область – регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать регион. Сейчас под контролем России находятся 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20240320/spetsoperatsiya-1934366624.html
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россия, херсонская область , днепр (город), владимир сальдо, сергей нарышкин, в мире
Россия, Херсонская область , Днепр (город), Владимир Сальдо, Сергей Нарышкин, В мире
Французский контингент на Украине станет приоритетной целью, заявил Сальдо

Сальдо: контингент Франции станет приоритетной целью, если окажется на Украине

© AP Photo / Vadim GhirdaФранцузские военные во время учений
Французские военные во время учений - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
© AP Photo / Vadim Ghirda
Французские военные во время учений. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил РИА Новости, что французский контингент станет приоритетной целью для российских Вооруженных сил, если окажется на Украине.
Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что Франция готовит контингент для отправки на Украину, на первом этапе он составит около 2 тысяч военных. При этом, по его словам, в Елисейском дворце говорят, что число погибших на Украине французов "уже превысило психологически значимый порог", а обнародование таких данных способно спровоцировать граждан на протесты.
Французский военный во время учений - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
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"С горечью отмечаю, что нынешние руководители Франции — наследники французских эсэсовцев из дивизии "Шарлемань", а не воинов-освободителей из полка "Нормандия-Неман". Поэтому уверен, что французские наемники станут приоритетной целью для наших военных, и бить "лягушатников" мы будем со всей "пролетарской ненавистью", — сказал Сальдо РИА Новости.
Херсонская область – регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать регион. Сейчас под контролем России находятся 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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РоссияХерсонская областьДнепр (город)Владимир СальдоСергей НарышкинВ мире
 
 
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