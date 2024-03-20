https://ria.ru/20240320/spetsoperatsiya-1934366624.html

Депутат сообщил о французских подразделениях в зоне проведения СВО

Депутат сообщил о французских подразделениях в зоне проведения СВО - РИА Новости, 20.03.2024

Депутат сообщил о французских подразделениях в зоне проведения СВО

Французские, немецкие, польские, болгарские и чешские подразделения находятся на Купянском направлении и в районе Запорожья, сообщил РИА Новости координатор по... РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T03:03

2024-03-20T03:03

2024-03-20T03:36

украина

запорожье

луганская народная республика

сергей нарышкин

виктор водолацкий

госдума рф

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

в мире

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Французские, немецкие, польские, болгарские и чешские подразделения находятся на Купянском направлении и в районе Запорожья, сообщил РИА Новости координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутат Госдумы Виктор Водолацкий."Французские, немецкие подразделения, польские, к большому сожалению, болгары и чехи являются сегодня активными участниками нацистской Украины, помогают им в сохранении вот этой укрофашистской идеологии. И естественно сегодня они находятся: часть на Купянском направлении и вторая часть в районе Запорожья", — рассказал Водолацкий.Снайперы и инструкторы из этих стран появляются на линии соприкосновения, их периодически уничтожают российские войска, добавил депутат.Накануне директор СВР Сергей Нарышкин сообщил, что Франция готовит контингент для отправки на Украину, первоначально он составит порядка двух тысяч человек.В конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсуса достичь пока не удалось.Позднее политик, подвергшийся резкой критике за эти высказывания как со стороны союзников по НАТО, так и внутри страны, отметил, что все его слова были тщательно обдуманы. Во время встречи с лидерами оппозиции в начале марта Макрон вновь заявил, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Киеву.Комментируя слова президента Франции об отправке войск на Украину, в Кремле заявили, что такое развитие событий неизбежно приведет к прямому военному столкновению России и НАТО.

https://ria.ru/20240319/frantsiya-1934338067.html

https://ria.ru/20240319/ukraina-1934310836.html

украина

запорожье

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украина, запорожье, луганская народная республика, сергей нарышкин, виктор водолацкий, госдума рф, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), в мире