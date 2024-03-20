https://ria.ru/20240320/sota-1934491209.html

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту издания Sota*

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту издания Sota* - РИА Новости, 20.03.2024

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту издания Sota*

Доступ к сайту интернет-издания Sota* ограничен, следует из данных сервиса Роскомнадзора для проверки ограничения доступа к сайтам и (или) страницам сайтов... РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T15:33

2024-03-20T15:33

2024-03-20T15:33

общество

технологии

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/106675/75/1066757565_0:52:2001:1177_1920x0_80_0_0_c90a19d0a74564353525300e3a3a4e26.jpg

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Доступ к сайту интернет-издания Sota* ограничен, следует из данных сервиса Роскомнадзора для проверки ограничения доступа к сайтам и (или) страницам сайтов интернета. "Доступ ограничивается к сайту", - говорится на странице сервиса. В сообщении издания в Telegram-канале говорится, что редакция не получала никаких уведомлений о блокировке, а решение было принято 5 марта за "системные нарушения законов РФ". РИА Новости пока не располагает комментарием Роскомнадзора о причинах блокировки.* СМИ, выполняющее функции иностранного агента

https://ria.ru/20231120/loyko-1910509354.html

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2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, технологии, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)