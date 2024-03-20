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Роскомнадзор ограничил доступ к сайту издания Sota* - РИА Новости, 20.03.2024
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15:33 20.03.2024
https://ria.ru/20240320/sota-1934491209.html
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту издания Sota*
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту издания Sota* - РИА Новости, 20.03.2024
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту издания Sota*
Доступ к сайту интернет-издания Sota* ограничен, следует из данных сервиса Роскомнадзора для проверки ограничения доступа к сайтам и (или) страницам сайтов... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T15:33
2024-03-20T15:33
общество
технологии
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Доступ к сайту интернет-издания Sota* ограничен, следует из данных сервиса Роскомнадзора для проверки ограничения доступа к сайтам и (или) страницам сайтов интернета. "Доступ ограничивается к сайту", - говорится на странице сервиса. В сообщении издания в Telegram-канале говорится, что редакция не получала никаких уведомлений о блокировке, а решение было принято 5 марта за "системные нарушения законов РФ". РИА Новости пока не располагает комментарием Роскомнадзора о причинах блокировки.* СМИ, выполняющее функции иностранного агента
https://ria.ru/20231120/loyko-1910509354.html
РИА Новости
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Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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353
60
353
60
общество, технологии, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Общество, Технологии, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту издания Sota*

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту издания Sota за нарушения законов

© РИА Новости / Томас ТхайцукЗдание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
© РИА Новости / Томас Тхайцук
Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Доступ к сайту интернет-издания Sota* ограничен, следует из данных сервиса Роскомнадзора для проверки ограничения доступа к сайтам и (или) страницам сайтов интернета.
"Доступ ограничивается к сайту", - говорится на странице сервиса. В сообщении издания в Telegram-канале говорится, что редакция не получала никаких уведомлений о блокировке, а решение было принято 5 марта за "системные нарушения законов РФ".
РИА Новости пока не располагает комментарием Роскомнадзора о причинах блокировки.
* СМИ, выполняющее функции иностранного агента
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
МВД объявило в розыск редактора SOTA* Лойко
20 ноября 2023, 10:45
 
ОбществоТехнологииФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
 
 
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