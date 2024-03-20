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На пляже в Сочи нашли череп - РИА Новости, 20.03.2024
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13:11 20.03.2024
https://ria.ru/20240320/sochi-1934448426.html
На пляже в Сочи нашли череп
На пляже в Сочи нашли череп - РИА Новости, 20.03.2024
На пляже в Сочи нашли череп
СК организовал проверку после того, как на пляже в Сочи нашли череп, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК РФ по Краснодарскому краю. РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T13:11
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СОЧИ, 20 мар – РИА Новости. СК организовал проверку после того, как на пляже в Сочи нашли череп, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК РФ по Краснодарскому краю. Видео с черепом, который насадили на палку, было опубликовано в Telegram-канале "Типичный Сочи". В публикации к видео уточняется, что женщина прогуливалась по пляжу в Лазаревском районе курорта недалеко от пансионата "Белые ночи" и пыталась снять на камеру коряги, оставшиеся после прошлогоднего шторма, но обнаружила череп, схожий с человеческим. "Проводится проверка, назначены необходимые экспертизы", - сказала собеседница агентства.
https://ria.ru/20240312/nauka-1931661239.html
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происшествия, сочи, россия, краснодарский край, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Сочи, Россия, Краснодарский край, Следственный комитет России (СК РФ)
На пляже в Сочи нашли череп

СК организовал проверку после того, как на пляже в Сочи нашли череп

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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СОЧИ, 20 мар – РИА Новости. СК организовал проверку после того, как на пляже в Сочи нашли череп, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК РФ по Краснодарскому краю.
Видео с черепом, который насадили на палку, было опубликовано в Telegram-канале "Типичный Сочи". В публикации к видео уточняется, что женщина прогуливалась по пляжу в Лазаревском районе курорта недалеко от пансионата "Белые ночи" и пыталась снять на камеру коряги, оставшиеся после прошлогоднего шторма, но обнаружила череп, схожий с человеческим.
«
"Проводится проверка, назначены необходимые экспертизы", - сказала собеседница агентства.
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