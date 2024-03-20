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Австралийский журналист осудил украинского посла за слова о фильме об СВО - РИА Новости, 20.03.2024
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17:13 20.03.2024 (обновлено: 17:39 20.03.2024)
https://ria.ru/20240320/smi-1934526527.html
Австралийский журналист осудил украинского посла за слова о фильме об СВО
Австралийский журналист осудил украинского посла за слова о фильме об СВО - РИА Новости, 20.03.2024
Австралийский журналист осудил украинского посла за слова о фильме об СВО
Австралийские СМИ не обязаны отчитываться перед украинским послом за содержание своих сюжетов, иначе Австралия станет похожа на Украину, где альтернативные... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T17:13
2024-03-20T17:39
украина
россия
австралия
владимир путин
сергей лавров
нато
в мире
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Австралийские СМИ не обязаны отчитываться перед украинским послом за содержание своих сюжетов, иначе Австралия станет похожа на Украину, где альтернативные мнения под запретом, заявил РИА Новости независимый журналист из Австралии и автор Telegram-канала "CafeRevolution" Джонатан Халперн. Ранее посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко на своей странице в социальной сети Х возмутился показом документального фильма об СВО на австралийском телеканале ABC и обрушился на него с оскорбительными высказываниями. По словам Мирошниченко, он намерен добиваться встречи с руководством ABC. Канал отверг претензии посла, заявив, что фильм о российских военнослужащих является важным вкладом в освещение конфликта. "Почему телеканал должен отчитываться перед украинским послом? Это не его дело, но он часто это делает, и так каждый раз, когда любое СМИ в Австралии озвучивает что-то, что не на 100% поддерживает Украину. Он хочет, чтобы Австралия была похожа на Украину, где не допускаются противоположные мнения", - сказал журналист. Халперн напомнил, что Украина предъявляла Австралии претензии и за недостаточные, по мнению Киева, поставки оружия, всячески унижая австралийцев. "Он (посол Украины - ред.) ведет себя как ребенок, закатывающий истерики. Каждый раз, когда он не получает своего, он открывает свой большой грязный рот", - добавил собеседник агентства. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Президент России Владимир Путин ранее неоднократно отмечал, что Запад должен прекратить поставлять оружие Украине, если он действительно хочет приблизить окончание конфликта. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20240319/oruzhie-1934178394.html
https://ria.ru/20240319/zapad-1934220242.html
https://ria.ru/20240314/kapitulyatsiya-1932984047.html
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украина, россия, австралия, владимир путин, сергей лавров, нато, в мире
Украина, Россия, Австралия, Владимир Путин, Сергей Лавров, НАТО, В мире
Австралийский журналист осудил украинского посла за слова о фильме об СВО

Халперн: австралийские СМИ не обязаны отчитываться перед послом Украины

© Фото : Посольство Украины в АвстралииВасилий Мирошниченко
Василий Мирошниченко - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
© Фото : Посольство Украины в Австралии
Василий Мирошниченко
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Австралийские СМИ не обязаны отчитываться перед украинским послом за содержание своих сюжетов, иначе Австралия станет похожа на Украину, где альтернативные мнения под запретом, заявил РИА Новости независимый журналист из Австралии и автор Telegram-канала "CafeRevolution" Джонатан Халперн.
Ранее посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко на своей странице в социальной сети Х возмутился показом документального фильма об СВО на австралийском телеканале ABC и обрушился на него с оскорбительными высказываниями. По словам Мирошниченко, он намерен добиваться встречи с руководством ABC. Канал отверг претензии посла, заявив, что фильм о российских военнослужащих является важным вкладом в освещение конфликта.
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"Почему телеканал должен отчитываться перед украинским послом? Это не его дело, но он часто это делает, и так каждый раз, когда любое СМИ в Австралии озвучивает что-то, что не на 100% поддерживает Украину. Он хочет, чтобы Австралия была похожа на Украину, где не допускаются противоположные мнения", - сказал журналист.
Халперн напомнил, что Украина предъявляла Австралии претензии и за недостаточные, по мнению Киева, поставки оружия, всячески унижая австралийцев.
"Он (посол Украины - ред.) ведет себя как ребенок, закатывающий истерики. Каждый раз, когда он не получает своего, он открывает свой большой грязный рот", - добавил собеседник агентства.
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Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Президент России Владимир Путин ранее неоднократно отмечал, что Запад должен прекратить поставлять оружие Украине, если он действительно хочет приблизить окончание конфликта.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
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Украине предложено капитулировать
14 марта, 16:18
 
УкраинаРоссияАвстралияВладимир ПутинСергей ЛавровНАТОВ мире
 
 
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