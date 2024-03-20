https://ria.ru/20240320/smertnost-1934528760.html

Показатель общей смертности населения в России снизился на семь процентов

Показатель общей смертности населения в России снизился на семь процентов - РИА Новости, 20.03.2024

Показатель общей смертности населения в России снизился на семь процентов

Показатель общей смертности населения в России уменьшился на 7%, что является лучшим показателем со времен начала пандемии коронавируса, сообщил заместитель... РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T17:20

2024-03-20T17:20

2024-03-20T17:20

общество

здоровье - общество

россия

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Показатель общей смертности населения в России уменьшился на 7%, что является лучшим показателем со времен начала пандемии коронавируса, сообщил заместитель министра здравоохранения РФ Евгений Камкин. "И за 12 месяцев 2023 года у нас также снизился показатель общей смертности населения на 7%, что в общем-то тоже лучшее значение со времен пережитой нами пандемии коронавирусной инфекции", - сказал Камкин во время парламентских слушаний в Совете Федерации. Он отметил, что все мероприятия Минздрава за последнее время были направлены на достижение увеличения ожидаемой продолжительности жизни. По итогам прошлого года он составил 73,4 года - на 0,8 года превысил значение 2022. Кроме того, по его словам, с 2020 года в России фиксируют исторический минимум младенческой смертности. Она составила всего 4,2 промилле на одну тысячу родившихся детей за прошлый год.

https://ria.ru/20240202/onkologiya-1925111987.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, здоровье - общество, россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)