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Показатель общей смертности населения в России снизился на семь процентов - РИА Новости, 20.03.2024
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17:20 20.03.2024
https://ria.ru/20240320/smertnost-1934528760.html
Показатель общей смертности населения в России снизился на семь процентов
Показатель общей смертности населения в России снизился на семь процентов - РИА Новости, 20.03.2024
Показатель общей смертности населения в России снизился на семь процентов
Показатель общей смертности населения в России уменьшился на 7%, что является лучшим показателем со времен начала пандемии коронавируса, сообщил заместитель... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T17:20
2024-03-20T17:20
общество
здоровье - общество
россия
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Показатель общей смертности населения в России уменьшился на 7%, что является лучшим показателем со времен начала пандемии коронавируса, сообщил заместитель министра здравоохранения РФ Евгений Камкин. "И за 12 месяцев 2023 года у нас также снизился показатель общей смертности населения на 7%, что в общем-то тоже лучшее значение со времен пережитой нами пандемии коронавирусной инфекции", - сказал Камкин во время парламентских слушаний в Совете Федерации. Он отметил, что все мероприятия Минздрава за последнее время были направлены на достижение увеличения ожидаемой продолжительности жизни. По итогам прошлого года он составил 73,4 года - на 0,8 года превысил значение 2022. Кроме того, по его словам, с 2020 года в России фиксируют исторический минимум младенческой смертности. Она составила всего 4,2 промилле на одну тысячу родившихся детей за прошлый год.
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общество, здоровье - общество, россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
Показатель общей смертности населения в России снизился на семь процентов

Минздрав: показатель общей смертности населения снизился на семь процентов

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМужчина у входа в Министерство здравоохранения РФ в Москве
Мужчина у входа в Министерство здравоохранения РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Мужчина у входа в Министерство здравоохранения РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Показатель общей смертности населения в России уменьшился на 7%, что является лучшим показателем со времен начала пандемии коронавируса, сообщил заместитель министра здравоохранения РФ Евгений Камкин.
"И за 12 месяцев 2023 года у нас также снизился показатель общей смертности населения на 7%, что в общем-то тоже лучшее значение со времен пережитой нами пандемии коронавирусной инфекции", - сказал Камкин во время парламентских слушаний в Совете Федерации.
Он отметил, что все мероприятия Минздрава за последнее время были направлены на достижение увеличения ожидаемой продолжительности жизни. По итогам прошлого года он составил 73,4 года - на 0,8 года превысил значение 2022.
Кроме того, по его словам, с 2020 года в России фиксируют исторический минимум младенческой смертности. Она составила всего 4,2 промилле на одну тысячу родившихся детей за прошлый год.
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