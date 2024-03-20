https://ria.ru/20240320/smertnost-1934528760.html
Показатель общей смертности населения в России снизился на семь процентов
Показатель общей смертности населения в России снизился на семь процентов - РИА Новости, 20.03.2024
Показатель общей смертности населения в России снизился на семь процентов
Показатель общей смертности населения в России уменьшился на 7%, что является лучшим показателем со времен начала пандемии коронавируса, сообщил заместитель... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T17:20
2024-03-20T17:20
2024-03-20T17:20
общество
здоровье - общество
россия
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151905/95/1519059583_0:176:3013:1871_1920x0_80_0_0_162c6754c075397b288229ade8f50da5.jpg
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Показатель общей смертности населения в России уменьшился на 7%, что является лучшим показателем со времен начала пандемии коронавируса, сообщил заместитель министра здравоохранения РФ Евгений Камкин. "И за 12 месяцев 2023 года у нас также снизился показатель общей смертности населения на 7%, что в общем-то тоже лучшее значение со времен пережитой нами пандемии коронавирусной инфекции", - сказал Камкин во время парламентских слушаний в Совете Федерации. Он отметил, что все мероприятия Минздрава за последнее время были направлены на достижение увеличения ожидаемой продолжительности жизни. По итогам прошлого года он составил 73,4 года - на 0,8 года превысил значение 2022. Кроме того, по его словам, с 2020 года в России фиксируют исторический минимум младенческой смертности. Она составила всего 4,2 промилле на одну тысячу родившихся детей за прошлый год.
https://ria.ru/20240202/onkologiya-1925111987.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151905/95/1519059583_142:0:2873:2048_1920x0_80_0_0_cf828da7162edee3a10302cbeff32941.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
Показатель общей смертности населения в России снизился на семь процентов
Минздрав: показатель общей смертности населения снизился на семь процентов
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Показатель общей смертности населения в России уменьшился на 7%, что является лучшим показателем со времен начала пандемии коронавируса, сообщил заместитель министра здравоохранения РФ Евгений Камкин.
"И за 12 месяцев 2023 года у нас также снизился показатель общей смертности населения на 7%, что в общем-то тоже лучшее значение со времен пережитой нами пандемии коронавирусной инфекции", - сказал Камкин во время парламентских слушаний в Совете Федерации
.
Он отметил, что все мероприятия Минздрава за последнее время были направлены на достижение увеличения ожидаемой продолжительности жизни. По итогам прошлого года он составил 73,4 года - на 0,8 года превысил значение 2022.
Кроме того, по его словам, с 2020 года в России фиксируют исторический минимум младенческой смертности. Она составила всего 4,2 промилле на одну тысячу родившихся детей за прошлый год.
Путин призвал добиться снижения смертности от рака в России