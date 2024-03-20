https://ria.ru/20240320/skvazhina-1934380345.html

На шахте в Приамурье, где завалило горняков, начали бурить скважину

На шахте в Приамурье, где завалило горняков, начали бурить скважину - РИА Новости, 20.03.2024

На шахте в Приамурье, где завалило горняков, начали бурить скважину

Специалисты начали бурить скважину к месту нахождения горняков на заваленной шахте "Пионер" в Амурской области, чтобы установить связь с ними, сообщило... РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T08:28

2024-03-20T08:28

2024-03-20T09:09

чп на руднике "пионер" в амурской области

происшествия

амурская область

василий орлов (губернатор)

благовещенск

сергей козырев

кемеровская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/13/1934163823_0:4:3086:1740_1920x0_80_0_0_690b6414cee68ce2d5a4b0733aa144f7.jpg

БЛАГОВЕЩЕНСК, 20 мар — РИА Новости. Специалисты начали бурить скважину к месту нахождения горняков на заваленной шахте "Пионер" в Амурской области, чтобы установить связь с ними, сообщило региональное правительство в Telegram-канале."На руднике "Пионер" приступили к бурению скважины к предполагаемому месту нахождения горняков. Такое поручение сегодня дал (губернатор. — Прим. ред.) Василий Орлов во время утреннего КЧС и посещения места происшествия", — говорится в публикации.В правительстве уточнили, что буровую установку доставили из Благовещенска, необходимые детали привезли с Покровского рудника. Как отметил начальник участка НПГФ "Регис" Сергей Козырев, специалисты планируют бурить скважину на глубину 265 метров под наклоном 49 градусов, чтобы попасть на нулевой уровень.Глава региона Василий Орлов сообщал, что специалисты из Кузбасса рекомендовали бурить скважину, в которую можно будет опустить камеру, чтобы оценить обстановку, и проложить линии связи. Также из Кемеровской области направили аварийно-спасательное оснащение, в том числе и насосы для откачки воды.

https://ria.ru/20240320/shakhta-1934378809.html

https://ria.ru/20240218/udar-1928105147.html

амурская область

благовещенск

кемеровская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

чп на руднике "пионер" в амурской области, происшествия, амурская область, василий орлов (губернатор), благовещенск, сергей козырев, кемеровская область