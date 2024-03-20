На шахте в Приамурье, где завалило горняков, начали бурить скважину
Специалисты начали бурить скважину к месту нахождения горняков на шахте "Пионер"
© Следственное управление СК РФ по Амурской областиМесто обрушения породы в шахте рудника в Зейском муниципальном округе
© Следственное управление СК РФ по Амурской области
Место обрушения породы в шахте рудника в Зейском муниципальном округе
БЛАГОВЕЩЕНСК, 20 мар — РИА Новости. Специалисты начали бурить скважину к месту нахождения горняков на заваленной шахте "Пионер" в Амурской области, чтобы установить связь с ними, сообщило региональное правительство в Telegram-канале.
Обрушение породы на руднике "Пионер" в Зейском округе произошло 18 марта в 20:40 по местному времени (14:40 мск), с этого момента под завалами находятся 13 человек — сотрудники подрядной организации, которая специализируется на горнопроходческих и горнокапитальных работах. В Амурской области ввели региональный режим ЧС.
"На руднике "Пионер" приступили к бурению скважины к предполагаемому месту нахождения горняков. Такое поручение сегодня дал (губернатор. — Прим. ред.) Василий Орлов во время утреннего КЧС и посещения места происшествия", — говорится в публикации.
В правительстве уточнили, что буровую установку доставили из Благовещенска, необходимые детали привезли с Покровского рудника. Как отметил начальник участка НПГФ "Регис" Сергей Козырев, специалисты планируют бурить скважину на глубину 265 метров под наклоном 49 градусов, чтобы попасть на нулевой уровень.
Глава региона Василий Орлов сообщал, что специалисты из Кузбасса рекомендовали бурить скважину, в которую можно будет опустить камеру, чтобы оценить обстановку, и проложить линии связи. Также из Кемеровской области направили аварийно-спасательное оснащение, в том числе и насосы для откачки воды.