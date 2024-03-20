https://ria.ru/20240320/sk-1934422824.html

Следствие предъявило обвинение насильнику-сатанисту из Подмосковья

Следствие предъявило обвинение насильнику-сатанисту из Подмосковья - РИА Новости, 20.03.2024

Следствие предъявило обвинение насильнику-сатанисту из Подмосковья

Насильнику-сатанисту из Подмосковья предъявлено обвинение в надругательстве над несовершеннолетней знакомой и ее изнасиловании, вину он не признал, сообщила... РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T11:55

2024-03-20T11:55

2024-03-20T11:55

происшествия

россия

московская область (подмосковье)

красногорск

юлия иванова

адольф гитлер

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Насильнику-сатанисту из Подмосковья предъявлено обвинение в надругательстве над несовершеннолетней знакомой и ее изнасиловании, вину он не признал, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова. Во вторник источник в силовых структурах рассказал РИА Новости, что правоохранительные органы задержали в Красногорске сатаниста, сторонника нацистской идеологии, подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней. По данным следствия, фигурант в период с 14 сентября по 31 октября 2022 года в авто "совершал насильственные действия сексуального характера" в отношении своей знакомой девочки, а 4 ноября того же года изнасиловал ее в квартире. В соцсетях Семен Ч. часто публиковал материалы по теме язычества и сатанизма, а Адольфа Гитлера называл "героем новой религии". Кроме того, по словам источника, задержанный нападал на улицах на случайных людей. "Ему предъявлено обвинение в совершении четырех эпизодов преступлений, предусмотренных пунктом "а" части 3 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера) и пунктом "а" части 3 статьи 131 УК РФ (изнасилование)... В порядке статьи 91 УПК РФ задержан местный житель, в ходе допроса он вину не признал. В ходе расследования уголовного дела причастность его подтвердилась показаниями потерпевшей, опознаниями и проведенными очными ставками", - сказала Иванова. Отмечается, что в среду следствие намерено просить о его аресте.

https://ria.ru/20240319/satanist-1934212398.html

https://ria.ru/20240319/satanist-1934225258.html

россия

московская область (подмосковье)

красногорск

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происшествия, россия, московская область (подмосковье), красногорск, юлия иванова, адольф гитлер