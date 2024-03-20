https://ria.ru/20240320/shtab-1934442104.html

Путин рассказал о пришедших в предвыборный штаб обращениях россиян

Путин рассказал о пришедших в предвыборный штаб обращениях россиян - РИА Новости, 20.03.2024

Путин рассказал о пришедших в предвыборный штаб обращениях россиян

В предвыборный штаб пришло более 80 тысяч обращений, 60% из них - конкретные предложения по организации деятельности по разным направлениям, сообщил президент... РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T12:46

2024-03-20T12:46

2024-03-20T13:22

выборы президента россии — 2024

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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. В предвыборный штаб пришло более 80 тысяч обращений, 60% из них - конкретные предложения по организации деятельности по разным направлениям, сообщил президент РФ Владимир Путин."В предвыборный штаб пришло более 80 тысяч обращений. Примерно 40% по предварительному анализу – это просто слова поддержки в адрес кандидата, за которого люди решили проголосовать. Я за это очень благодарен. Все остальное, а это около 60%, это конкретные предложения по дальнейшей работе, по организации нашей деятельности по различным направлениям. Знаю, что многие из вас общались с людьми, слышали пожелания, слышали, что и как наши граждане хотели бы увидеть в качестве результата нашей работы на ближайшие 6 лет", - сказал Путин в ходе встречи с доверенными лицами.Кроме того, Путин, обращаясь к своим доверенным лицам, попросил их обобщить обращения граждан, которые они получили, поскольку "обратная связь с людьми - это очень важный процесс созидательной работы"."Поэтому я предлагаю все, что до вас дошло, все, что вы слышали от людей в ходе этих контактов, обобщить и вместе с Общероссийским народным фронтом принять к исполнению. Я вам со своей стороны обещаю, что нацелю на эту работу все наши исполнительные органы власти, конечно, буду обращаться и к депутатам Государственной думы", - сказал Путин.Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта. После обработки 100% протоколов действующий президент Владимир Путин набрал 87,28% голосов. Явка составила 77,44%.

https://ria.ru/20240229/rossiya-1930274420.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, общество, владимир путин, общероссийский народный фронт