https://ria.ru/20240320/shoygu-1934461819.html
В ЮВО поставят более 16 тысяч единиц вооружения
В ЮВО поставят более 16 тысяч единиц вооружения - РИА Новости, 20.03.2024
В ЮВО поставят более 16 тысяч единиц вооружения
В связи со специальной военной операцией в Южный военный округ поставляется более 16 тысяч единиц вооружения и военной техники, заявил министр обороны РФ Сергей РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T13:58
2024-03-20T13:58
2024-03-20T14:06
безопасность
южный военный округ
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. В связи со специальной военной операцией в Южный военный округ поставляется более 16 тысяч единиц вооружения и военной техники, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу."На юго-западном стратегическом направлении сохраняется сложная обстановка, связанная с проведением специальной военной операции на Украине. В этих условиях Южный военный округ продолжает наращивать боевые возможности. В соответствии с планом деятельности проводится 17 организационно-штатных мероприятий, осуществляется поставка более 16 тысяч единиц современного вооружения и военной техники, завершаются строительство и ввод в эксплуатацию более 360 объектов военной инфраструктуры", - сказал он на заседании коллегии Минобороны.Министр отметил, что большое внимание уделяется вопросам здравоохранения и соблюдения социальных гарантий, а также обеспечения военнослужащих ЮВО служебным и постоянным жильем."На сегодняшний день 744 военнослужащих Южного военного округа с семьями уже заселились в служебные квартиры. Более 700 обеспечены постоянным жильем, в том числе 582 – по программе "Военная ипотека". Реализация мероприятий плана деятельности округа позволяет успешно решать стоящие перед ним задачи, обеспечивать военную безопасность страны на данном стратегическом направлении", - сказал Шойгу.
https://ria.ru/20230223/tekhnika-1853904868.html
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безопасность, южный военный округ
Безопасность, Южный военный округ
В ЮВО поставят более 16 тысяч единиц вооружения
Шойгу: в ЮВО поставят более 16 тысяч единиц вооружения и техники
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. В связи со специальной военной операцией в Южный военный округ поставляется более 16 тысяч единиц вооружения и военной техники, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
«
"На юго-западном стратегическом направлении сохраняется сложная обстановка, связанная с проведением специальной военной операции на Украине. В этих условиях Южный военный округ продолжает наращивать боевые возможности. В соответствии с планом деятельности проводится 17 организационно-штатных мероприятий, осуществляется поставка более 16 тысяч единиц современного вооружения и военной техники, завершаются строительство и ввод в эксплуатацию более 360 объектов военной инфраструктуры", - сказал он на заседании коллегии Минобороны.
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Министр отметил, что большое внимание уделяется вопросам здравоохранения и соблюдения социальных гарантий, а также обеспечения военнослужащих ЮВО служебным и постоянным жильем.
"На сегодняшний день 744 военнослужащих Южного военного округа с семьями уже заселились в служебные квартиры. Более 700 обеспечены постоянным жильем, в том числе 582 – по программе "Военная ипотека". Реализация мероприятий плана деятельности округа позволяет успешно решать стоящие перед ним задачи, обеспечивать военную безопасность страны на данном стратегическом направлении", - сказал Шойгу.
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