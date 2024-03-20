https://ria.ru/20240320/shoygu-1934461819.html

В ЮВО поставят более 16 тысяч единиц вооружения

В ЮВО поставят более 16 тысяч единиц вооружения - РИА Новости, 20.03.2024

В ЮВО поставят более 16 тысяч единиц вооружения

В связи со специальной военной операцией в Южный военный округ поставляется более 16 тысяч единиц вооружения и военной техники, заявил министр обороны РФ Сергей РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T13:58

2024-03-20T13:58

2024-03-20T14:06

безопасность

южный военный округ

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. В связи со специальной военной операцией в Южный военный округ поставляется более 16 тысяч единиц вооружения и военной техники, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу."На юго-западном стратегическом направлении сохраняется сложная обстановка, связанная с проведением специальной военной операции на Украине. В этих условиях Южный военный округ продолжает наращивать боевые возможности. В соответствии с планом деятельности проводится 17 организационно-штатных мероприятий, осуществляется поставка более 16 тысяч единиц современного вооружения и военной техники, завершаются строительство и ввод в эксплуатацию более 360 объектов военной инфраструктуры", - сказал он на заседании коллегии Минобороны.Министр отметил, что большое внимание уделяется вопросам здравоохранения и соблюдения социальных гарантий, а также обеспечения военнослужащих ЮВО служебным и постоянным жильем."На сегодняшний день 744 военнослужащих Южного военного округа с семьями уже заселились в служебные квартиры. Более 700 обеспечены постоянным жильем, в том числе 582 – по программе "Военная ипотека". Реализация мероприятий плана деятельности округа позволяет успешно решать стоящие перед ним задачи, обеспечивать военную безопасность страны на данном стратегическом направлении", - сказал Шойгу.

https://ria.ru/20230223/tekhnika-1853904868.html

https://ria.ru/20230223/triada-1853904513.html

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безопасность, южный военный округ