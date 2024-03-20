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"Прекрати орать": Шольц грубо пресек выкрик активистки во время выступления - РИА Новости, 20.03.2024
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23:11 20.03.2024 (обновлено: 23:34 20.03.2024)
https://ria.ru/20240320/sholts-1934579588.html
"Прекрати орать": Шольц грубо пресек выкрик активистки во время выступления
"Прекрати орать": Шольц грубо пресек выкрик активистки во время выступления - РИА Новости, 20.03.2024
"Прекрати орать": Шольц грубо пресек выкрик активистки во время выступления
Выступление канцлера Германии Олафа Шольца на открытии книжной ярмарки в Лейпциге несколько раз заглушали своими криками несогласные с его политикой активисты,... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T23:11
2024-03-20T23:34
в мире
германия
лейпциг
олаф шольц
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БЕРЛИН, 20 мар - РИА Новости. Выступление канцлера Германии Олафа Шольца на открытии книжной ярмарки в Лейпциге несколько раз заглушали своими криками несогласные с его политикой активисты, в ответ глава немецкого кабмина призвал их "прекратить орать", трансляцию его речи вел телеканал MDR. В начале речи Шольц в своем обращении перечислил всех присутствующих высокопоставленных гостей. С самого начала его выступления в зале слышался голос женщины, в течение длительного времени пытавшейся перекричать политика. В какой-то момент Шольц прервал свою речь и крикнул в ответ: "Прекрати орать". После наступления затишья в зале политик отметил, что всех присутствующих собрала "сила слова, а не крика". После этого женщина, которую, по всей видимости, начала уводить из зала охрана, перешла на визг. "Я не считаю правильным путать демократию с громким ором", - добавил Шольц, реагируя на шум. Но и на этом крики не закончились, так как помешать выступлению канцлера попытался мужчина, которого охрана насильно вывела из зала.
https://ria.ru/20240319/sholts-1934310735.html
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в мире, германия, лейпциг, олаф шольц
В мире, Германия, Лейпциг, Олаф Шольц
"Прекрати орать": Шольц грубо пресек выкрик активистки во время выступления

Шольц призвал активистку, прервавшую его выступление криком, прекратить орать

© AP Photo / Ebrahim NorooziОлаф Шольц
Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Олаф Шольц. Архивное фото
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БЕРЛИН, 20 мар - РИА Новости. Выступление канцлера Германии Олафа Шольца на открытии книжной ярмарки в Лейпциге несколько раз заглушали своими криками несогласные с его политикой активисты, в ответ глава немецкого кабмина призвал их "прекратить орать", трансляцию его речи вел телеканал MDR.
В начале речи Шольц в своем обращении перечислил всех присутствующих высокопоставленных гостей. С самого начала его выступления в зале слышался голос женщины, в течение длительного времени пытавшейся перекричать политика.
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В какой-то момент Шольц прервал свою речь и крикнул в ответ: "Прекрати орать". После наступления затишья в зале политик отметил, что всех присутствующих собрала "сила слова, а не крика".
После этого женщина, которую, по всей видимости, начала уводить из зала охрана, перешла на визг.
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
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"Я не считаю правильным путать демократию с громким ором", - добавил Шольц, реагируя на шум.
Но и на этом крики не закончились, так как помешать выступлению канцлера попытался мужчина, которого охрана насильно вывела из зала.
 
В миреГерманияЛейпцигОлаф Шольц
 
 
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