https://ria.ru/20240320/sholts-1934579588.html

"Прекрати орать": Шольц грубо пресек выкрик активистки во время выступления

"Прекрати орать": Шольц грубо пресек выкрик активистки во время выступления - РИА Новости, 20.03.2024

"Прекрати орать": Шольц грубо пресек выкрик активистки во время выступления

Выступление канцлера Германии Олафа Шольца на открытии книжной ярмарки в Лейпциге несколько раз заглушали своими криками несогласные с его политикой активисты,... РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T23:11

2024-03-20T23:11

2024-03-20T23:34

в мире

германия

лейпциг

олаф шольц

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1f/1924596401_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c96da95a0fd300c05b49f971da270edc.jpg

БЕРЛИН, 20 мар - РИА Новости. Выступление канцлера Германии Олафа Шольца на открытии книжной ярмарки в Лейпциге несколько раз заглушали своими криками несогласные с его политикой активисты, в ответ глава немецкого кабмина призвал их "прекратить орать", трансляцию его речи вел телеканал MDR. В начале речи Шольц в своем обращении перечислил всех присутствующих высокопоставленных гостей. С самого начала его выступления в зале слышался голос женщины, в течение длительного времени пытавшейся перекричать политика. В какой-то момент Шольц прервал свою речь и крикнул в ответ: "Прекрати орать". После наступления затишья в зале политик отметил, что всех присутствующих собрала "сила слова, а не крика". После этого женщина, которую, по всей видимости, начала уводить из зала охрана, перешла на визг. "Я не считаю правильным путать демократию с громким ором", - добавил Шольц, реагируя на шум. Но и на этом крики не закончились, так как помешать выступлению канцлера попытался мужчина, которого охрана насильно вывела из зала.

https://ria.ru/20240319/sholts-1934310735.html

https://ria.ru/20240310/sholts-1932138762.html

германия

лейпциг

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, германия, лейпциг, олаф шольц