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В приграничных районах Белгородской области школьники ушли на каникулы - РИА Новости, 20.03.2024
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08:18 20.03.2024 (обновлено: 08:22 20.03.2024)
https://ria.ru/20240320/shkoly-1934379625.html
В приграничных районах Белгородской области школьники ушли на каникулы
В приграничных районах Белгородской области школьники ушли на каникулы - РИА Новости, 20.03.2024
В приграничных районах Белгородской области школьники ушли на каникулы
Каникулы для школьников из приграничных районов Белгородской области начнутся досрочно, уже со среды, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков на своей... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T08:18
2024-03-20T08:22
специальная военная операция на украине
общество
белгородская область
украина
россия
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 20 мар — РИА Новости. Каникулы для школьников из приграничных районов Белгородской области начнутся досрочно, уже со среды, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Ранее глава области объявил, что понедельник и вторник объявляются выходными в школах и колледжах 8 районов региона и в областном центре из-за оперативной обстановки. Также принято решение вывезти в другие регионы России около 9 тысяч детей из-за обстрелов со стороны Украины. "Приняли решение, что до конца этой недели - среда, четверг, пятница - начнем досрочно каникулы в учреждениях общего образования, то есть в школах приграничных муниципалитетов плюс Белгород и Яковлевский городской округ. В колледжах и вузах - дистант без присутствия преподавателей в зданиях университетов", - написал Гладков.Он добавил, что кружки, секции в учреждениях культуры, спорта и дополнительного образования на текущей неделе не будут работать. "На остальной территории Белгородской области образовательная неделя продлится планово до конца недели, а с понедельника уже по всей области будут плановые каникулы в школах", - подчеркнул губернатор. За прошедшую неделю по данным Гладкова, Белгородскую область обстреливали более тысячи раз с территории Украины. Жертвами стали 11 мирных жителей, 84 человека пострадали. Повреждено более 170 многоквартирных домов, свыше 500 частных домов, 113 объектов и около 670 автомобилей в регионе с 12 марта.
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общество, белгородская область, украина, россия, вячеслав гладков, образование - общество
Специальная военная операция на Украине, Общество, Белгородская область, Украина, Россия, Вячеслав Гладков, Образование - Общество
В приграничных районах Белгородской области школьники ушли на каникулы

В школах приграничных районов Белгородской области досрочно начались каникулы

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПустой учебный класс
Пустой учебный класс - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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БЕЛГОРОД, 20 мар — РИА Новости. Каникулы для школьников из приграничных районов Белгородской области начнутся досрочно, уже со среды, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Ранее глава области объявил, что понедельник и вторник объявляются выходными в школах и колледжах 8 районов региона и в областном центре из-за оперативной обстановки. Также принято решение вывезти в другие регионы России около 9 тысяч детей из-за обстрелов со стороны Украины.
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"Приняли решение, что до конца этой недели - среда, четверг, пятница - начнем досрочно каникулы в учреждениях общего образования, то есть в школах приграничных муниципалитетов плюс Белгород и Яковлевский городской округ. В колледжах и вузах - дистант без присутствия преподавателей в зданиях университетов", - написал Гладков.
Он добавил, что кружки, секции в учреждениях культуры, спорта и дополнительного образования на текущей неделе не будут работать.
"На остальной территории Белгородской области образовательная неделя продлится планово до конца недели, а с понедельника уже по всей области будут плановые каникулы в школах", - подчеркнул губернатор.
За прошедшую неделю по данным Гладкова, Белгородскую область обстреливали более тысячи раз с территории Украины. Жертвами стали 11 мирных жителей, 84 человека пострадали. Повреждено более 170 многоквартирных домов, свыше 500 частных домов, 113 объектов и около 670 автомобилей в регионе с 12 марта.
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоБелгородская областьУкраинаРоссияВячеслав ГладковОбразование - Общество
 
 
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