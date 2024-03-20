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Глава МЧС Приамурья опроверг слухи о "перестуках" в шахте "Пионер" - РИА Новости, 20.03.2024
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08:10 20.03.2024 (обновлено: 08:37 20.03.2024)
https://ria.ru/20240320/shakhta-1934378809.html
Глава МЧС Приамурья опроверг слухи о "перестуках" в шахте "Пионер"
Глава МЧС Приамурья опроверг слухи о "перестуках" в шахте "Пионер" - РИА Новости, 20.03.2024
Глава МЧС Приамурья опроверг слухи о "перестуках" в шахте "Пионер"
Глава амурского МЧС Игорь Смирнов не подтвердил слухи о якобы "перестуках" в заваленной горной породой шахте "Пионер", где вторые сутки заблокированы 13... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T08:10
2024-03-20T08:37
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
амурская область
происшествия
чп на руднике "пионер" в амурской области
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 20 мар – РИА Новости. Глава амурского МЧС Игорь Смирнов не подтвердил слухи о якобы "перестуках" в заваленной горной породой шахте "Пионер", где вторые сутки заблокированы 13 человек, он заявил, что работы по спасению будут продолжаться, сообщает правительство Амурской области в Telegram-канале.Обрушение породы на "Пионере" в Зейском округе произошло 18 марта в 20.40 по местному времени (14.40 мск), с этого момента под завалами находятся 13 человек – сотрудники подрядной организации, которая специализируется на горнопроходческих и горнокапитальных работах. В Амурской области введен региональный режим ЧС."Уже вторые сутки идут спасательные работы. Вчера появились слухи, что снизу в минуты тишины идут перестуки. Эту информацию мы не подтверждаем. Работы будут продолжаться до полного завершения спасательной операции", - приводятся в сообщении правительства слова начальника главного управления МЧС России по Амурской области генерала Игоря Смирнова.На месте ЧС на руднике "Пионер" работает губернатор Василий Орлов. Он отметил, что обстановка на руднике сложная, но есть четкий план аварийно-спасательных работ. На месте трудятся спасатели из Нерюнгри, из Приморского, Хабаровского краев, активно помогает в работах Кузбасс."Ситуация сложная. Сегодня прибудет спецборт Ил-76, который привезет еще группу спасателей из Новокузнецка. Это горные спасатели, которые специализируются именно на подобных ЧС и имеют колоссальный опыт. Специалистов такого уровня на Дальнем Востоке практически нет, поэтому для нас помощь Кузбасса важна. Эта шахта отличается от кузбассовских шахт. Там угольные разработки, у нас золото, но характер работы одинаков", - сказал Орлов.Также глава области напомнил, что все службы региона находятся в полной готовности. На руднике дежурят врачи, чтобы если их помощь понадобится, оказать ее незамедлительно.В круглосуточных спасательных работах активно задействованы силы и средства рудника "Пионер", работники разбиты на бригады. Как сообщил управляющий директор рудника Алексей Бирюков, ситуация осложняется притоком грунтовых вод. Сейчас одна из первоочередных задач - обеспечить безопасность горноспасателей и не допустить повторных вывалов и выброса воды либо пульпы. Уже обеспечена естественная вентиляция, очищены выработки, по которым воздух должен подаваться за счет депрессивной воронки. Установлен вентилятор внутреннего проветривания.
https://ria.ru/20240314/avariya-1932848663.html
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), амурская область, происшествия, чп на руднике "пионер" в амурской области
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Амурская область, Происшествия, ЧП на руднике "Пионер" в Амурской области
Глава МЧС Приамурья опроверг слухи о "перестуках" в шахте "Пионер"

Глава МЧС Приамурья Смирнов опроверг слухи о перестуках в шахте "Пионер"

© Следственное управление СК РФ по Амурской областиМесто обрушения породы в шахте рудника в Зейском муниципальном округе
Место обрушения породы в шахте рудника в Зейском муниципальном округе
© Следственное управление СК РФ по Амурской области
Место обрушения породы в шахте рудника в Зейском муниципальном округе
Читать ria.ru в
БЛАГОВЕЩЕНСК, 20 мар – РИА Новости. Глава амурского МЧС Игорь Смирнов не подтвердил слухи о якобы "перестуках" в заваленной горной породой шахте "Пионер", где вторые сутки заблокированы 13 человек, он заявил, что работы по спасению будут продолжаться, сообщает правительство Амурской области в Telegram-канале.
Обрушение породы на "Пионере" в Зейском округе произошло 18 марта в 20.40 по местному времени (14.40 мск), с этого момента под завалами находятся 13 человек – сотрудники подрядной организации, которая специализируется на горнопроходческих и горнокапитальных работах. В Амурской области введен региональный режим ЧС.
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"Уже вторые сутки идут спасательные работы. Вчера появились слухи, что снизу в минуты тишины идут перестуки. Эту информацию мы не подтверждаем. Работы будут продолжаться до полного завершения спасательной операции", - приводятся в сообщении правительства слова начальника главного управления МЧС России по Амурской области генерала Игоря Смирнова.
На месте ЧС на руднике "Пионер" работает губернатор Василий Орлов. Он отметил, что обстановка на руднике сложная, но есть четкий план аварийно-спасательных работ. На месте трудятся спасатели из Нерюнгри, из Приморского, Хабаровского краев, активно помогает в работах Кузбасс.
"Ситуация сложная. Сегодня прибудет спецборт Ил-76, который привезет еще группу спасателей из Новокузнецка. Это горные спасатели, которые специализируются именно на подобных ЧС и имеют колоссальный опыт. Специалистов такого уровня на Дальнем Востоке практически нет, поэтому для нас помощь Кузбасса важна. Эта шахта отличается от кузбассовских шахт. Там угольные разработки, у нас золото, но характер работы одинаков", - сказал Орлов.
Также глава области напомнил, что все службы региона находятся в полной готовности. На руднике дежурят врачи, чтобы если их помощь понадобится, оказать ее незамедлительно.
В круглосуточных спасательных работах активно задействованы силы и средства рудника "Пионер", работники разбиты на бригады. Как сообщил управляющий директор рудника Алексей Бирюков, ситуация осложняется притоком грунтовых вод. Сейчас одна из первоочередных задач - обеспечить безопасность горноспасателей и не допустить повторных вывалов и выброса воды либо пульпы. Уже обеспечена естественная вентиляция, очищены выработки, по которым воздух должен подаваться за счет депрессивной воронки. Установлен вентилятор внутреннего проветривания.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Амурская областьПроисшествияЧП на руднике "Пионер" в Амурской области
 
 
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