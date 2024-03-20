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Лавров на встрече с главой МИД Сербии обсудит ситуацию в Косово - РИА Новости, 20.03.2024
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15:04 20.03.2024 (обновлено: 15:08 20.03.2024)
https://ria.ru/20240320/serbiya-1934482472.html
Лавров на встрече с главой МИД Сербии обсудит ситуацию в Косово
Лавров на встрече с главой МИД Сербии обсудит ситуацию в Косово - РИА Новости, 20.03.2024
Лавров на встрече с главой МИД Сербии обсудит ситуацию в Косово
Глава МИД России Сергей Лавров и его сербский коллега Ивица Дачич на встрече в Москве 21 марта обсудят вопросы взаимодействия двух стран, ситуацию на Балканах и РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T15:04
2024-03-20T15:08
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров и его сербский коллега Ивица Дачич на встрече в Москве 21 марта обсудят вопросы взаимодействия двух стран, ситуацию на Балканах и в мире, сообщили в МИД РФ.Ранее официальный представитель МИД РФ анонсировала переговоры глав МИД двух стран, запланированные на 21 марта."(На встрече министров в Москве - ред.) планируется обсудить широкий спектр вопросов российско-сербского политического и экономического взаимодействия, обменяться мнениями о ситуации в косовском урегулировании и Балканском регионе в целом, а также по актуальным международным проблемам", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.
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в мире, косово, сербия, балканы
В мире, Косово, Сербия, Балканы
Лавров на встрече с главой МИД Сербии обсудит ситуацию в Косово

Лавров на встрече с Дачичем обсудит ситуацию в Косово и международные вопросы

© AP Photo / Visar KryeziuСотрудники косовской полиции охраняют дорогу возле деревни Баньска, северное Косово
Сотрудники косовской полиции охраняют дорогу возле деревни Баньска, северное Косово - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
© AP Photo / Visar Kryeziu
Сотрудники косовской полиции охраняют дорогу возле деревни Баньска, северное Косово. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров и его сербский коллега Ивица Дачич на встрече в Москве 21 марта обсудят вопросы взаимодействия двух стран, ситуацию на Балканах и в мире, сообщили в МИД РФ.
Ранее официальный представитель МИД РФ анонсировала переговоры глав МИД двух стран, запланированные на 21 марта.
"(На встрече министров в Москве - ред.) планируется обсудить широкий спектр вопросов российско-сербского политического и экономического взаимодействия, обменяться мнениями о ситуации в косовском урегулировании и Балканском регионе в целом, а также по актуальным международным проблемам", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.
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