Рада поддержала идею переименовать село Надеждовка в Одесской области
Рада поддержала идею переименовать село Надеждовка в Одесской области в Шампань
© AP Photo / Emilio MorenattiОдесса
© AP Photo / Emilio Morenatti
Одесса. Архивное фото
МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Комитет Верховной рады по вопросам организации государственной власти поддержал переименование села Надеждовка в Одесской области в Шампань, сообщил в среду депутат украинского парламента Алексей Гончаренко в Telegram-канале.
"Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства поддержал переименование села Надеждовка (Одесская область) в Шампань", — написал Гончаренко.
По информации украинского издания "Страна", также переименовали город Южный в Одесской области в Порт-Аненталь. Местные власти в ноябре отказались менять название. Теперь решение принял комитет Верховной рады. По информации издания, вариант названия Порт-Аненталь был предложен в честь поселения немецких колонистов, которое находилось рядом с современным городом.
По информации украинского телеканала ТСН, всего комитет Рады в среду поддержал переименование пяти городов и 104 сел и поселков. "Вот несколько примеров: Червоноград (Львовская область) в Шептицкий, Синельниково (Днепропетровская область) - в Равнополье, Павлоград (Днепровская область) - в Матвеев", - говорится в сообщении в Telegram-канале ТСН. Утвердить переименование должна Верховная рада.
В конце апреля 2023 года Владимир Зеленский подписал так называемый "деколонизационный закон" о запрете присвоения географическим объектам названий, связанных с Россией и СССР.
Языковой омбудсмен Украины Тарас Креминь заявлял, что такие "русскоязычные" названия, как Северодонецк, Арбузинка, Южноукраинск, Южное, Надеждовка, Луч, должны быть изменены, а некоторые населенные пункты должны получить свои "исторические названия".
Украинские власти начали проводить политику уничтожения всего русского в стране в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.