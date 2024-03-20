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Рада поддержала идею переименовать село Надеждовка в Одесской области - РИА Новости, 20.03.2024
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19:26 20.03.2024 (обновлено: 22:00 20.03.2024)
https://ria.ru/20240320/selo-1934554893.html
Рада поддержала идею переименовать село Надеждовка в Одесской области
Рада поддержала идею переименовать село Надеждовка в Одесской области - РИА Новости, 20.03.2024
Рада поддержала идею переименовать село Надеждовка в Одесской области
Комитет Верховной рады по вопросам организации государственной власти поддержал переименование села Надеждовка в Одесской области в Шампань, сообщил в среду... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T19:26
2024-03-20T22:00
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МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Комитет Верховной рады по вопросам организации государственной власти поддержал переименование села Надеждовка в Одесской области в Шампань, сообщил в среду депутат украинского парламента Алексей Гончаренко в Telegram-канале."Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства поддержал переименование села Надеждовка (Одесская область) в Шампань", — написал Гончаренко.По информации украинского издания "Страна", также переименовали город Южный в Одесской области в Порт-Аненталь. Местные власти в ноябре отказались менять название. Теперь решение принял комитет Верховной рады. По информации издания, вариант названия Порт-Аненталь был предложен в честь поселения немецких колонистов, которое находилось рядом с современным городом.По информации украинского телеканала ТСН, всего комитет Рады в среду поддержал переименование пяти городов и 104 сел и поселков. "Вот несколько примеров: Червоноград (Львовская область) в Шептицкий, Синельниково (Днепропетровская область) - в Равнополье, Павлоград (Днепровская область) - в Матвеев", - говорится в сообщении в Telegram-канале ТСН. Утвердить переименование должна Верховная рада.В конце апреля 2023 года Владимир Зеленский подписал так называемый "деколонизационный закон" о запрете присвоения географическим объектам названий, связанных с Россией и СССР.Языковой омбудсмен Украины Тарас Креминь заявлял, что такие "русскоязычные" названия, как Северодонецк, Арбузинка, Южноукраинск, Южное, Надеждовка, Луч, должны быть изменены, а некоторые населенные пункты должны получить свои "исторические названия".Украинские власти начали проводить политику уничтожения всего русского в стране в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.
https://ria.ru/20240225/odessa-1929406976.html
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в мире, одесская область, украина, россия, алексей гончаренко, тарас креминь, владимир зеленский, верховная рада украины
В мире, Одесская область, Украина, Россия, Алексей Гончаренко, Тарас Креминь, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины
Рада поддержала идею переименовать село Надеждовка в Одесской области

Рада поддержала идею переименовать село Надеждовка в Одесской области в Шампань

© AP Photo / Emilio MorenattiОдесса
Одесса - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
© AP Photo / Emilio Morenatti
Одесса. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Комитет Верховной рады по вопросам организации государственной власти поддержал переименование села Надеждовка в Одесской области в Шампань, сообщил в среду депутат украинского парламента Алексей Гончаренко в Telegram-канале.
"Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства поддержал переименование села Надеждовка (Одесская область) в Шампань", — написал Гончаренко.
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По информации украинского издания "Страна", также переименовали город Южный в Одесской области в Порт-Аненталь. Местные власти в ноябре отказались менять название. Теперь решение принял комитет Верховной рады. По информации издания, вариант названия Порт-Аненталь был предложен в честь поселения немецких колонистов, которое находилось рядом с современным городом.
По информации украинского телеканала ТСН, всего комитет Рады в среду поддержал переименование пяти городов и 104 сел и поселков. "Вот несколько примеров: Червоноград (Львовская область) в Шептицкий, Синельниково (Днепропетровская область) - в Равнополье, Павлоград (Днепровская область) - в Матвеев", - говорится в сообщении в Telegram-канале ТСН. Утвердить переименование должна Верховная рада.
В конце апреля 2023 года Владимир Зеленский подписал так называемый "деколонизационный закон" о запрете присвоения географическим объектам названий, связанных с Россией и СССР.
Языковой омбудсмен Украины Тарас Креминь заявлял, что такие "русскоязычные" названия, как Северодонецк, Арбузинка, Южноукраинск, Южное, Надеждовка, Луч, должны быть изменены, а некоторые населенные пункты должны получить свои "исторические названия".
Украинские власти начали проводить политику уничтожения всего русского в стране в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.
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В миреОдесская областьУкраинаРоссияАлексей ГончаренкоТарас КреминьВладимир ЗеленскийВерховная Рада Украины
 
 
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